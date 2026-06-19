El Salvador: Capturan a hombre tras hurtar vehículo de una empresa en San Miguel

Policía Nacional Civil detuvo en Morazán a hombre presuntamente por hurto de un vehículo. (Cortesía: PNC El Salvador)

En la carretera Ruta Militar, en el sector de San Miguel Centro, San Miguel, se registró el hurto de un vehículo comercial cometido presuntamente por Pastor Alexis V., de 34 años, según confirmó, este jueves, la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho ocurrió cuando el automóvil, propiedad de una empresa de venta de rines, permanecía estacionado y con su conductor realizando labores en la parte de carga del vehículo tipo panelito.

De acuerdo con la PNC, un video captado por una cámara de seguridad muestra como presuntamente Pastor Alexis V. se acercó al vehículo, ingresó a la cabina y emprendió la marcha, aprovechando la distracción del motorista.

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La institución policial detalló que tras la difusión del material audiovisual y la denuncia de la empresa afectada, se inició un operativo que permitió ubicar e intervenir al sospechoso en el departamento de Morazán.

Según el reporte oficial, el vehículo sustraído fue recuperado y el implicado quedó detenido por el delito de hurto. “Llevarte lo ajeno solo te causará problemas, deberás enfrentar la ley. Pensalo bien”, advirtió la PNC.

Un hombre fue arrestado tras presuntamente hurtar un vehículo de una empresa en la Ruta Militar de San Miguel Centro. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y la policía logró su captura en Morazán. (Cortesía: PNC de El Salvador)

La empresa de venta de rines, propietaria del automotor, presentó la denuncia tras notar la ausencia del vehículo y alertó a las autoridades sobre la posible ruta que habría tomado el responsable. La rápida coordinación entre unidades de la PNC en San Miguel y Morazán permitió implementar un dispositivo de localización en carreteras y accesos principales, medida que resultó en la pronta captura del implicado.

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“Fue intervenido y capturado por nuestros policías en Morazán. Será remitido por el delito de hurto. Llevarte lo ajeno solo te causará problemas, deberás enfrentar la ley”, manifestó la institución.

El video del incidente, que rápidamente circuló en redes. La secuencia evidencia que el vehículo fue retirado del lugar en cuestión de segundos, lo que facilitó la identificación de la mecánica del hurto por parte de las autoridades.

Coordinación permitió la pronta captura del sospechoso

La empresa de venta de rines, propietaria del automotor, presentó la denuncia tras notar la ausencia del vehículo y alertó a las autoridades sobre la posible ruta que habría tomado el responsable. La rápida coordinación entre unidades de la PNC en San Miguel y Morazán permitió implementar un dispositivo de localización en carreteras y accesos principales, medida que resultó en la pronta captura del implicado.

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La PNC atribuyó el esclarecimiento del hurto a la evidencia de las cámaras de seguridad y a la circulación del video en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el procedimiento, la Policía Nacional Civil enfatizó la importancia de las cámaras de seguridad para esclarecer hechos delictivos y destacó la colaboración ciudadana a través de la difusión del video en redes sociales. “El trabajo coordinado entre la ciudadanía y las fuerzas policiales es clave para combatir el delito”, señaló la institución.

Pastor Alexis V. fue remitido ante las autoridades correspondientes y será procesado por el delito de hurto, conforme a la legislación. El caso, que ha tenido amplia repercusión en plataformas digitales, reavivó el debate sobre los riesgos de dejar vehículos en marcha o sin supervisión durante actividades comerciales en zonas urbanas.

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Según la PNC, el mensaje institucional busca generar conciencia entre la población sobre las consecuencias legales de apropiarse de bienes ajenos.