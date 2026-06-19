El Salvador

El Salvador: Capturan a hombre tras hurtar vehículo de una empresa en San Miguel

El sospechoso, de 34 años, fue capturado tras una denuncia de la empresa afectada y un despliegue entre San Miguel y Morazán, mientras la institución reportó que la unidad comercial fue localizada y asegurada

Guardar
Google icon
Policía Nacional Civil detuvo en Morazán a hombre presuntamente por hurto de un vehículo. (Cortesía: PNC El Salvador)
Policía Nacional Civil detuvo en Morazán a hombre presuntamente por hurto de un vehículo. (Cortesía: PNC El Salvador)

En la carretera Ruta Militar, en el sector de San Miguel Centro, San Miguel, se registró el hurto de un vehículo comercial cometido presuntamente por Pastor Alexis V., de 34 años, según confirmó, este jueves, la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho ocurrió cuando el automóvil, propiedad de una empresa de venta de rines, permanecía estacionado y con su conductor realizando labores en la parte de carga del vehículo tipo panelito.

De acuerdo con la PNC, un video captado por una cámara de seguridad muestra como presuntamente Pastor Alexis V. se acercó al vehículo, ingresó a la cabina y emprendió la marcha, aprovechando la distracción del motorista.

PUBLICIDAD

La institución policial detalló que tras la difusión del material audiovisual y la denuncia de la empresa afectada, se inició un operativo que permitió ubicar e intervenir al sospechoso en el departamento de Morazán.

Según el reporte oficial, el vehículo sustraído fue recuperado y el implicado quedó detenido por el delito de hurto. “Llevarte lo ajeno solo te causará problemas, deberás enfrentar la ley. Pensalo bien”, advirtió la PNC.

Un hombre fue arrestado tras presuntamente hurtar un vehículo de una empresa en la Ruta Militar de San Miguel Centro. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y la policía logró su captura en Morazán. (Cortesía: PNC de El Salvador)

La empresa de venta de rines, propietaria del automotor, presentó la denuncia tras notar la ausencia del vehículo y alertó a las autoridades sobre la posible ruta que habría tomado el responsable. La rápida coordinación entre unidades de la PNC en San Miguel y Morazán permitió implementar un dispositivo de localización en carreteras y accesos principales, medida que resultó en la pronta captura del implicado.

PUBLICIDAD

“Fue intervenido y capturado por nuestros policías en Morazán. Será remitido por el delito de hurto. Llevarte lo ajeno solo te causará problemas, deberás enfrentar la ley”, manifestó la institución.

El video del incidente, que rápidamente circuló en redes. La secuencia evidencia que el vehículo fue retirado del lugar en cuestión de segundos, lo que facilitó la identificación de la mecánica del hurto por parte de las autoridades.

Coordinación permitió la pronta captura del sospechoso

La empresa de venta de rines, propietaria del automotor, presentó la denuncia tras notar la ausencia del vehículo y alertó a las autoridades sobre la posible ruta que habría tomado el responsable. La rápida coordinación entre unidades de la PNC en San Miguel y Morazán permitió implementar un dispositivo de localización en carreteras y accesos principales, medida que resultó en la pronta captura del implicado.

La PNC atribuyó el esclarecimiento del hurto a la evidencia de las cámaras de seguridad y a la circulación del video en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La PNC atribuyó el esclarecimiento del hurto a la evidencia de las cámaras de seguridad y a la circulación del video en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el procedimiento, la Policía Nacional Civil enfatizó la importancia de las cámaras de seguridad para esclarecer hechos delictivos y destacó la colaboración ciudadana a través de la difusión del video en redes sociales. “El trabajo coordinado entre la ciudadanía y las fuerzas policiales es clave para combatir el delito”, señaló la institución.

Pastor Alexis V. fue remitido ante las autoridades correspondientes y será procesado por el delito de hurto, conforme a la legislación. El caso, que ha tenido amplia repercusión en plataformas digitales, reavivó el debate sobre los riesgos de dejar vehículos en marcha o sin supervisión durante actividades comerciales en zonas urbanas.

Según la PNC, el mensaje institucional busca generar conciencia entre la población sobre las consecuencias legales de apropiarse de bienes ajenos.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilHurtoCámaras de seguridadEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Parlamento Europeo pide suspender el acuerdo comercial con Nicaragua por la represión estatal

La Eurocámara aprobó por aclamación una resolución que reclama activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con la UE, endurecer medidas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, y revisar los vínculos financieros

El Parlamento Europeo pide suspender el acuerdo comercial con Nicaragua por la represión estatal

Hallazgo de un cadáver en estado de descomposición podría corresponder al una joven desaparecida en Nicaragua

Entre el dolor del hallazgo y la fe de encontrarla con vida, la familia de Paola Tatyana Lara García atraviesa horas cruciales tras descubrirse el cuerpo de una mujer en una zona montosa de Ciudad Sandino

Hallazgo de un cadáver en estado de descomposición podría corresponder al una joven desaparecida en Nicaragua

Crisis de empleo en Honduras se hace evidente en feria laboral donde cientos buscan una oportunidad

Jóvenes, madres solteras y profesionales acuden a ferias de empleo en la capital, donde las largas filas reflejaron la creciente necesidad de trabajo en el país

Crisis de empleo en Honduras se hace evidente en feria laboral donde cientos buscan una oportunidad

En Panamá impulsan el cultivo de la especie de café Robusta, por su disponibilidad y rendimiento agrícola

De dos a tres tazas de café al día, unas 231 tazas al año, es el consumo estimado de los panameños

En Panamá impulsan el cultivo de la especie de café Robusta, por su disponibilidad y rendimiento agrícola

El Banco Mundial proyecta que la economía de El Salvador crecerá 3.2% en 2026

El organismo prevé una expansión moderada para el país en un entorno de menor dinamismo internacional, con una tasa mundial estimada en 2.5% y riesgos regionales por energía importada, inflación y financiamiento externo

El Banco Mundial proyecta que la economía de El Salvador crecerá 3.2% en 2026

TECNO

¿Te imaginas ganar dinero por jugar GTA Online? Un experimento convirtió esa idea en realidad

¿Te imaginas ganar dinero por jugar GTA Online? Un experimento convirtió esa idea en realidad

Cómo controlar qué funciones de IA activar y cuáles no en un Samsung Galaxy

Así es la “nariz electrónica” que puede detectar alimentos malogrados

A qué hora juegan México vs Corea del Sur, dónde ver el partido del Mundial 2026 y más preguntas trend en Google

Elon Musk crea una IA capaz de hacer videos con audio y voz humana en segundos: parece una película

ENTRETENIMIENTO

“Fue probablemente la película más tonta de la historia”: Johnny Depp recordó el debut que casi lo aleja para siempre de Hollywood

“Fue probablemente la película más tonta de la historia”: Johnny Depp recordó el debut que casi lo aleja para siempre de Hollywood

De tocar seis noches por semana en Maryland a grabar con Dolly Parton: la metamorfosis de Emmylou Harris

Demi Moore se suma a las felicitaciones por el cumpleaños 50 de la esposa de Bruce Willis

La sonrisa que Chaplin tardó 342 tomas en capturar y cambió para siempre el lenguaje del séptimo arte

Reservado, oscuro y devoto de los Dodgers: el lado B de Jason Bateman, la estrella de Arrested Development

MUNDO

La Unión Europea endurece el cerco sobre Rusia pero abre la puerta al diálogo

La Unión Europea endurece el cerco sobre Rusia pero abre la puerta al diálogo

La Unión Europea enfrió el proceso de adhesión de Ucrania al bloque continental

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos

Cerraron los colegios electorales en una elección legislativa decisiva para Keir Starmer

Interna en el régimen iraní: el líder supremo no apoyaba el acuerdo con Estados Unidos impulsado por el presidente Pezeshkian