Política

Santilli se reunió con el gobernador de Jujuy en busca de reforzar el apoyo de “dialoguistas” en el Congreso

El ministro del Interior recibió a Carlos Sadir en Casa Rosada y repasaron los proyectos que el Poder Ejecutivo busca aprobar, para los que los legisladores de las provincias son clave. Las obras que puso sobre la mesa el mandatario

Guardar
Google icon
Dos hombres en traje sentados en sillones de madera. Hay un sofá, una mesa de vidrio, estanterías con libros y una puerta de madera al fondo
Diego Santilli, ministro del interior, y Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, se reunieron en Casa Rosada

Diego Santilli recibió este jueves al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en su despacho de la Casa Rosada, en el marco de la ronda de contactos que el Ministerio del Interior mantiene con los mandatarios provinciales. El encuentro tuvo como eje central el repaso de los proyectos de ley que la administración de Javier Milei impulsa en el Congreso de la Nación, con especial énfasis en la reforma electoral que el oficialismo busca aprobar antes de que concluya el mes. El jujeño, en tanto, insistió en la necesidad de retomar el mantenimiento y ampliación de las rutas nacionales que pasan por la provincia.

La reunión con Sadir se suma a una serie de encuentros que Santilli sostuvo en los últimos días con otros gobernadores considerados “dialoguistas”: Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Leandro Zdero, de Chaco, y Marcelo Orrego, de San Juan. La estrategia del ministro apunta a consolidar una base de apoyo legislativo en las provincias cuyos bloques parlamentarios resultan determinantes para alcanzar los votos necesarios en ambas cámaras.

PUBLICIDAD

El proyecto que concentra mayor atención en esta ronda de diálogos es la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según fuentes oficiales citadas por la agencia Noticias Argentinas, el intercambio con Sadir sirvió para “alinear posiciones en torno a las reformas estructurales” que La Libertad Avanza colocó en discusión, aunque todavía no hay fecha confirmada para que el proyecto ingrese al recinto.

El gobernador en tanto, reiteró las necesidades de la provincia de avanzar en obras clave como la reparación de rutas nacionales.

La dinámica de estos encuentros sigue un patrón definido: el ministro recibe a cada mandatario en su despacho, repasa el paquete legislativo del Ejecutivo y busca traducir los acuerdos políticos en respaldo concreto de los bloques provinciales. Con Zdero, el entorno de Santilli confirmó que se “abordaron iniciativas conjuntas y acciones de coordinación” y que ambos “destacaron la importancia de que el Congreso avance con la aprobación” de la reforma electoral, según supo Infobae.

PUBLICIDAD

Santilli mantuvo tambien un encuentro con el gobernador Figueroa de Neuquén
Santilli mantuvo tambien un encuentro con el gobernador Figueroa de Neuquén

Orrego, de San Juan, ya había anticipado públicamente su posición favorable a derogar las primarias. “Si bien yo soy un producto de las PASO, si estoy de acuerdo en que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios”, declaró meses atrás durante un acto oficial. El mandatario sanjuanino también respaldó avanzar en una ley de boleta única a nivel provincial y nacional.

Melella, pese a mantener diferencias con la administración Milei en otros planos, se manifestó a favor de suprimir las primarias a comienzos de 2025. “Creo que tiene que ver con una instancia política que estuvo bien pensada en su momento, pero que hoy, para mí, no tiene mucho sentido”, sostuvo en aquella ocasión.

El respaldo al proyecto no se limita a los mandatarios que se reunieron esta semana con el ministro. El entrerriano Rogelio Frigerio cuestionó el costo fiscal de las PASO y consideró necesario “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”. Valdés, de Corrientes, remarcó que la definición de candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas” y también se pronunció a favor del proyecto oficial.

El radical mendocino Alfredo Cornejo adoptó una postura más matizada: decidió apoyar la eliminación de las primarias a nivel nacional pero preservarlas dentro de su provincia. El dirigente, impedido de buscar la reelección, enfrenta una disputa interna por la sucesión en la que la herramienta primaria podría resultar determinante para dirimir diferencias con el espacio libertario.

La semana anterior, Santilli también había conversado sobre el proyecto con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Catamarca, Raúl Jalil. El ministro planea continuar con la ronda de encuentros hasta completar la lista de mandatarios del país, en un proceso que la administración libertaria concibe como la construcción gradual del consenso necesario para llevar la reforma al recinto.

Temas Relacionados

Diego SantilliCasa RosadaReforma ElectoralCarlos SadirÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jorge Asís: “Hace bien Milei en sostener a Manuel Adorni”

El analista político desmenuzó en Infobae al Regreso la crisis desatada por la permanencia del vocero presidencial tras las denuncias de corrupción, analizando el impacto en el oficialismo y la estrategia de Javier Milei ante la presión

Jorge Asís: “Hace bien Milei en sostener a Manuel Adorni”

Carta abierta de Ramiro Marra al Presidente para que eche a Adorni: “Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros”

El dirigente línea fundadora de La Libertad Avanza se dirigió a Javier Milei con una misiva que expresa fuertes críticas a la decisión de mantener al jefe de Gabinete, acusado de enriquecimiento ilícito. “El contrato con los argentinos se está poniendo en duda”, sentenció

Carta abierta de Ramiro Marra al Presidente para que eche a Adorni: “Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros”

La Libertad Avanza quiere afianzar el “voto joven” y busca bajar la edad mínima para ser concejal bonaerense

Las autoridades del partido en la provincia de Buenos Aires, encabezados por Sebastián Pareja, presentaron el proyecto. Busca ser debatido de cara a las elecciones municipales del año próximo

La Libertad Avanza quiere afianzar el “voto joven” y busca bajar la edad mínima para ser concejal bonaerense

El Gobierno le otorgó un aumento trimestral a los empleados estatales que volvió a dividir a los sindicatos

La mejora es del 6,64% en tres tramos para el período junio-agosto, que fue aceptada por UPCN, del sector dialoguista de la CGT, y rechazada por ATE, del ala dura gremial. En qué consiste la recomposición salarial

El Gobierno le otorgó un aumento trimestral a los empleados estatales que volvió a dividir a los sindicatos

Pablo Juliano: “El Congreso tiene que defender a la gente, no a Adorni”

El diputado radical cuestionó al jefe de Gabinete, quien enfrenta cuestionamientos por el crecimiento de su patrimonio

Pablo Juliano: “El Congreso tiene que defender a la gente, no a Adorni”

DEPORTES

EN VIVO: la selección argentina se entrena con la presencia de Messi a cuatro días de enfrentar a Austria en el Mundial

EN VIVO: la selección argentina se entrena con la presencia de Messi a cuatro días de enfrentar a Austria en el Mundial

Un jugador de Uzbekistán golpeó a un camarógrafo en la derrota ante Colombia y lo remedió con un cálido gesto

Guido Justo y Juan Estévez avanzaron a semifinales y sueñan con una final argentina en Asunción

La histórica decisión para recuperar la esencia de la Fórmula 1: “Está confirmada”

La espeluznante lesión que sufrió una figura de Canadá en el triunfo ante Qatar: la desesperada reacción de los jugadores

TELESHOW

Barby Franco compartió su visita al médico junto a su hija Sarah Burlando: “La emoción que tuvo”

Barby Franco compartió su visita al médico junto a su hija Sarah Burlando: “La emoción que tuvo”

Julieta Poggio encendió las playas de Miami con fotos osadas y un guiño a la Selección

Toto Kirzner contó quién era su crush famoso y le arruinaron la ilusión en vivo: “Te enamoraste de tu mamá”

Florencia Peña habló con Yanina Latorre: “Estoy dando mis más sinceras disculpas”

Nicole Neumann vaticinó el 3-0 de Argentina y lanzó su propia cábala mundialista

INFOBAE AMÉRICA

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos

De tocar seis noches por semana en Maryland a grabar con Dolly Parton: la metamorfosis de Emmylou Harris

La República Dominicana acoge la quinta reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea

Un ojo de vidrio, lágrimas en el supermercado y selfies en el banco: las anécdotas más curiosas de Gascoigne con sus fanáticos

EE.UU. ofrece hasta $15 millones por información para capturar a “Porky” y “Cuervo” líderes de la MS-13 en Honduras