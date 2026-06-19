Santilli se reunió con el gobernador de Jujuy en busca de reforzar el apoyo de “dialoguistas” en el Congreso

Diego Santilli, ministro del interior, y Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, se reunieron en Casa Rosada

Diego Santilli recibió este jueves al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en su despacho de la Casa Rosada, en el marco de la ronda de contactos que el Ministerio del Interior mantiene con los mandatarios provinciales. El encuentro tuvo como eje central el repaso de los proyectos de ley que la administración de Javier Milei impulsa en el Congreso de la Nación, con especial énfasis en la reforma electoral que el oficialismo busca aprobar antes de que concluya el mes. El jujeño, en tanto, insistió en la necesidad de retomar el mantenimiento y ampliación de las rutas nacionales que pasan por la provincia.

La reunión con Sadir se suma a una serie de encuentros que Santilli sostuvo en los últimos días con otros gobernadores considerados “dialoguistas”: Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Leandro Zdero, de Chaco, y Marcelo Orrego, de San Juan. La estrategia del ministro apunta a consolidar una base de apoyo legislativo en las provincias cuyos bloques parlamentarios resultan determinantes para alcanzar los votos necesarios en ambas cámaras.

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El proyecto que concentra mayor atención en esta ronda de diálogos es la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según fuentes oficiales citadas por la agencia Noticias Argentinas, el intercambio con Sadir sirvió para “alinear posiciones en torno a las reformas estructurales” que La Libertad Avanza colocó en discusión, aunque todavía no hay fecha confirmada para que el proyecto ingrese al recinto.

El gobernador en tanto, reiteró las necesidades de la provincia de avanzar en obras clave como la reparación de rutas nacionales.

La dinámica de estos encuentros sigue un patrón definido: el ministro recibe a cada mandatario en su despacho, repasa el paquete legislativo del Ejecutivo y busca traducir los acuerdos políticos en respaldo concreto de los bloques provinciales. Con Zdero, el entorno de Santilli confirmó que se “abordaron iniciativas conjuntas y acciones de coordinación” y que ambos “destacaron la importancia de que el Congreso avance con la aprobación” de la reforma electoral, según supo Infobae.

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Santilli mantuvo tambien un encuentro con el gobernador Figueroa de Neuquén

Orrego, de San Juan, ya había anticipado públicamente su posición favorable a derogar las primarias. “Si bien yo soy un producto de las PASO, si estoy de acuerdo en que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios”, declaró meses atrás durante un acto oficial. El mandatario sanjuanino también respaldó avanzar en una ley de boleta única a nivel provincial y nacional.

Melella, pese a mantener diferencias con la administración Milei en otros planos, se manifestó a favor de suprimir las primarias a comienzos de 2025. “Creo que tiene que ver con una instancia política que estuvo bien pensada en su momento, pero que hoy, para mí, no tiene mucho sentido”, sostuvo en aquella ocasión.

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El respaldo al proyecto no se limita a los mandatarios que se reunieron esta semana con el ministro. El entrerriano Rogelio Frigerio cuestionó el costo fiscal de las PASO y consideró necesario “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”. Valdés, de Corrientes, remarcó que la definición de candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas” y también se pronunció a favor del proyecto oficial.

El radical mendocino Alfredo Cornejo adoptó una postura más matizada: decidió apoyar la eliminación de las primarias a nivel nacional pero preservarlas dentro de su provincia. El dirigente, impedido de buscar la reelección, enfrenta una disputa interna por la sucesión en la que la herramienta primaria podría resultar determinante para dirimir diferencias con el espacio libertario.

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La semana anterior, Santilli también había conversado sobre el proyecto con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Catamarca, Raúl Jalil. El ministro planea continuar con la ronda de encuentros hasta completar la lista de mandatarios del país, en un proceso que la administración libertaria concibe como la construcción gradual del consenso necesario para llevar la reforma al recinto.