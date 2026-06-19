La Unión Europea endurece el cerco sobre Rusia pero abre la puerta al diálogo

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea, en Bruselas, Bélgica. 16 de julio de 2025 REUTERS/Yves Herman

Los líderes de la Unión Europea cerraron el jueves en Bruselas su cumbre semestral con un doble mensaje hacia Moscú: más presión económica y, en paralelo, una apertura cautelosa al diálogo. El Consejo Europeo prorrogó por doce meses las sanciones sectoriales contra Rusia y respaldó la aprobación del 21º paquete de medidas restrictivas, que incluye nuevas restricciones a la flota fantasma, el sistema bancario y el sector pesquero ruso. Al mismo tiempo, los Veintisiete admitieron estar explorando canales de comunicación con el Kremlin de cara a futuras negociaciones de paz.

La renovación de las sanciones, que en cumbres anteriores se prolongaba durante meses por el veto sistemático de Hungría, se resolvió esta vez con rapidez inusual. Es la primera reunión del Consejo Europeo sin Viktor Orbán en 16 años. El primer ministro húngaro fue derrotado en las elecciones del pasado 12 de abril, y su sucesor, Péter Magyar —integrado en el Partido Popular Europeo—, no interpuso obstáculo alguno. “Hay un nuevo sentido de unidad” en torno a Ucrania, señalaron fuentes europeas al término de la primera jornada.

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El 21º paquete de sanciones, presentado por la Comisión Europea el 9 de junio y pendiente aún de aprobación formal por el Consejo, se centra en cuatro frentes: energía, finanzas, criptomonedas y pesca, este último sector incorporado por primera vez a las medidas restrictivas. El texto propone añadir 30 buques a la lista negra de la flota fantasma, que ya acumula 632 embarcaciones, y sancionar puertos, aeropuertos y refinerías que operen con esa red. La Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, describió el paquete como un ataque al “corazón” del complejo militar-industrial ruso.

Los líderes coincidieron en la necesidad de coordinar las sanciones con los socios del G7 —reunidos días antes en Francia, donde lograron que Donald Trump firmara una declaración conjunta de apoyo a Kiev— y de cerrar las lagunas que facilitan la evasión de las medidas ya vigentes. Rechazaron asimismo que Rusia pueda normalizar su participación en eventos deportivos y culturales internacionales mientras continúe la guerra.

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El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, llega a una reunión con el Primer Ministro de Laos, Sonexay Siphandone, al margen de la Cumbre Rusia-ASEAN en Kazán, Rusia, el 18 de junio de 2026 REUTERS/Anastasia Barashkova/Pool

El punto más delicado de la jornada fue la discusión sobre el papel diplomático de la UE de cara a una eventual negociación. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, reveló que su entorno había mantenido “breves contactos” con representantes rusos a nivel técnico para abrir canales de comunicación. Subrayó que no se trató de negociaciones ni de intercambio sustancial, sino de una preparación para “defender los intereses de la Unión Europea” cuando las condiciones lo permitan. Costa citó explícitamente al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, como impulsor de ese mayor protagonismo europeo: “Eso es lo que el presidente Zelenski nos está pidiendo que hagamos, que Europa adopte un rol más activo en sus esfuerzos diplomáticos”.

Las conclusiones de la cumbre señalaron que Rusia “ha fracasado en lograr sus objetivos militares y estratégicos” y exigieron a Moscú que demuestre “interés genuino” en la paz y acepte un cese al fuego “completo, inmediato e incondicional”. Los líderes reafirmaron que cualquier solución sostenible deberá respetar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y que el futuro del país no puede decidirse sin Kiev.

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La cumbre también abordó la adhesión de Ucrania. Los Veintisiete celebraron la apertura del primer grupo de capítulos de negociación y se comprometieron a abrir los restantes “tan pronto como sea posible”. En materia financiera, respaldaron el primer desembolso del préstamo europeo de 90.000 millones de euros antes de que concluya junio, sin fijar una fecha exacta. En el plano de seguridad, pidieron avanzar en el trabajo técnico para prohibir la entrada al territorio comunitario de los excombatientes rusos que participaron en la invasión de Ucrania, en respuesta a la amenaza que representan militares desmovilizados con experiencia en combate.