Salud

Los 6 nuevos factores que pueden afectar al corazón en mayores de 60

Más allá de los tradicionales, especialistas advierten que condiciones vinculadas al envejecimiento —como la fragilidad, la pérdida de masa muscular, la malnutrición, la polifarmacia, el aislamiento social y la depresión— pueden resultar igual o más decisivas para desencadenar un infarto, un ACV o insuficiencia cardíaca

Guardar
Google icon
Una mujer de 60 años, de cabello castaño y gris, sentada en un sofá gris, lleva su mano derecha al lado izquierdo del pecho. Viste una camisa celeste.
Los factores tradicionales siguen siendo relevantes, pero ya no alcanzan para explicar el pronóstico en la vejez, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen nuevos factores de riesgo para el corazón en mayores de 60 años, que ya no se explican solo por la hipertensión, el colesterol elevado o la diabetes: especialistas advierten que condiciones vinculadas al envejecimiento —como la fragilidad, la pérdida de masa muscular, la malnutrición, la polifarmacia, el aislamiento social y la depresión— pueden resultar igual o más decisivas para desencadenar un infarto, un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca.

La magnitud del problema aparece en las últimas cifras de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación (DEIS): el 89% de las muertes por enfermedades del sistema circulatorio correspondió a personas de 60 años o más.

PUBLICIDAD

Ese grupo incluye enfermedades hipertensivas, cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca, enfermedades cerebrovasculares, ateroesclerosis y otros trastornos del sistema circulatorio, de acuerdo con la DEIS.

Cuatro personas sentadas: una anciana de cabello blanco, un médico con bata blanca, y dos familiares jóvenes atentos, con el médico sosteniendo un portapapeles.
El 89% de las muertes por enfermedades del sistema circulatorio correspondió a personas de 60 años o más, según un informe de la DEIS (Imagen Ilustrativa Infobae)

El planteo de los especialistas es que los factores tradicionales siguen siendo relevantes, pero ya no alcanzan para explicar el pronóstico en la vejez.

Según la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), existen condiciones estrechamente ligadas al envejecimiento que influyen de manera decisiva sobre la evolución cardiovascular y obligan a incorporar una valoración más amplia.

PUBLICIDAD

“Durante muchos años evaluamos el riesgo cardiovascular observando principalmente la presión arterial, el colesterol o la glucemia, entre otros factores. Hoy sabemos que eso es insuficiente”, sostuvo el doctor Guillermo Suárez, director del Consejo de Cardio Geriatría de la Sociedad Argentina de Cardiología y uno de los coordinadores de la II Jornada del Consejo de Cardio Geriatría de la SAC realizada en Rosario, Santa Fe.

Médico de pie con torso visible, viste bata blanca y corbata roja, sosteniendo un corazón rojo de plástico. Un estetoscopio rojo cuelga alrededor de su cuello sobre un fondo celeste liso.
Según la Sociedad Argentina de Cardiología , existen condiciones estrechamente ligadas al envejecimiento que obligan a incorporar una valoración más amplia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fragilidad, la pérdida de autonomía, la sarcopenia o el aislamiento social pueden modificar profundamente el pronóstico cardiovascular de una persona mayor. Por eso debemos dejar de mirar solamente la enfermedad y comenzar a mirar a la persona en forma integral y en el centro de la toma de decisiones”, agregó.

La edad biológica puede describir mejor el riesgo cardiovascular que la edad cronológica

Uno de los ejes de esa revisión es desplazar a la edad cronológica como criterio principal de decisión médica. Según la SAC, dos personas de 80 años pueden tener riesgos cardiovasculares completamente distintos si una conserva independencia funcional, actividad física, vínculos sociales y reserva biológica, mientras la otra acumula déficits que aumentan su vulnerabilidad.

“Frente al envejecimiento de la población, los médicos tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor necesita un tipo distinto de atención, con un abordaje muy específico, para el que los profesionales de la salud deben complementar su formación”, afirmó el doctor Sergio Baratta, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología.

Infografía sobre nuevos riesgos cardíacos en mayores de 60 con ilustraciones de un corazón, personas de edad, huesos rotos, músculos, píldoras, casa y cerebros.

La edad biológica, explican los especialistas, refleja cómo envejecieron los órganos, los sistemas y las capacidades funcionales, mientras la edad cronológica solo indica cuántos años vivió una persona.

La edad cronológica ya no alcanza para definir conductas. Necesitamos conocer la situación nutricional, funcional, cognitiva y social de cada paciente para comprender verdaderamente su riesgo”, explica la doctora María Alejandra Fradegrada, presidenta del Distrito Santa Fe de la Sociedad Argentina de Cardiología y coordinadora de la jornada científica.

La fragilidad ocupa un lugar central en esta nueva mirada. La SAC la define como un síndrome independiente de la edad cronológica, de origen multicausal y atravesado por factores genéticos, clínicos, ambientales y psicosociales, que reduce la reserva biológica y eleva la vulnerabilidad frente a factores estresantes.

Se trata de un síndrome biológico complejo, multidimensional y potencialmente reversible. También advierte que aumenta el riesgo de enfermedad, discapacidad, internaciones, dependencia y muerte, según la SAC.

La malnutrición, la polifarmacia y la soledad también afectan al corazón

La evidencia muestra que la relación entre fragilidad y enfermedad cardiovascular es bidireccional. Las enfermedades cardiovasculares favorecen el desarrollo de fragilidad y, al mismo tiempo, la fragilidad aumenta la probabilidad de eventos cardiovasculares graves y empeora el pronóstico de quienes ya tienen una patología cardíaca.

Seis personas de diversas edades, sentadas y de pie en una sala de estar, rodean a un anciano cubierto con una manta en un sillón, transmitiendo apoyo.
La fragilidad se incorpora como variable clave junto con hipertensión, diabetes y tabaquismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios internacionales citados indican que la prefragilidad y la fragilidad se asocian con un aumento de la mortalidad y de los eventos cardiovasculares mayores incluso después de ajustar por los factores de riesgo tradicionales.

Eso implica que una persona puede tener la presión controlada, colesterol en valores adecuados y no fumar, pero seguir expuesta a un riesgo elevado si existen otras vulnerabilidades no detectadas.

Entre los factores menos conocidos que concentran la atención de los especialistas aparece la sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular. También, la nutrición: tanto el exceso de peso como la desnutrición se vinculan con peores resultados clínicos, y en los adultos mayores la malnutrición suele pasar inadvertida.

La disminución del apetito, las dificultades económicas, los problemas dentarios, la soledad y ciertas enfermedades crónicas pueden favorecer déficits nutricionales que impactan de manera directa sobre la fragilidad y el riesgo cardiovascular.

Mujer adulta sentada en mesa de comedor midiéndose la presión arterial con tensiómetro digital. Fondo de hogar luminoso con plantas y taza de té en la mesa.
La valoración integral se organiza en cinco dimensiones, clínica, nutricional, funcional, mental y social (Imagen Ilustrativa Infobae)

No vacunarse también constituye un factor de riesgo, porque la inmunización frente a la gripe, la neumonía o el COVID-19 ayuda a evitar cuadros que pueden desencadenar episodios cardiovasculares.

La polifarmacia integra también ese nuevo mapa de riesgo. El aumento de la expectativa de vida permitió controlar numerosas enfermedades crónicas, pero también expuso a muchas personas mayores a una gran cantidad de tratamientos simultáneos, con más posibilidades de interacciones medicamentosas, efectos adversos, caídas, deterioro funcional y dificultades para cumplir correctamente las indicaciones.

Ilustración de dos adultos mayores sentados en sillones. Un hombre sostiene una tableta con un cerebro, y una mujer un folleto con un corazón. Hay un bastón y un andador.
La polifarmacia aumenta el riesgo de interacciones, efectos adversos y deterioro funcional en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas también incorporan factores sociales, psicológicos y emocionales. La depresión, el estrés crónico, la ansiedad, la soledad y el aislamiento social se asocian con una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular y con una peor evolución clínica, mientras que no tener pareja, disponer de una red de apoyo limitada o carecer de vínculos significativos puede afectar de manera directa la salud física.

Estas condiciones no se limitan al plano emocional, porque generan respuestas biológicas vinculadas con procesos inflamatorios, alteraciones hormonales y mecanismos asociados al desarrollo de enfermedad cardiovascular.

También menciona determinantes ligados al género: las mujeres suelen acumular más déficits asociados al envejecimiento, aunque presentan una supervivencia mayor que los hombres, en un fenómeno descripto como “paradoja de salud y supervivencia”.

Un hombre mayor sentado en un sillón marrón en una habitación con poca luz. A la izquierda, una mesa auxiliar con un vaso de agua y un control remoto.
La depresión, el estrés crónico y la ansiedad se relacionan con mecanismos biológicos vinculados al riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sociedad científica propone una valoración integral centrada en cinco dimensiones: clínica, nutricional, funcional, mental y social.

Este tipo de evaluación integral permite mejorar la calidad de vida, reducir internaciones, disminuir la institucionalización y optimizar los resultados clínicos.

“El objetivo ya no consiste únicamente en diagnosticar enfermedades, sino en comprender cómo vive cada persona, cuál es su grado de autonomía, cómo se alimenta, qué nivel de actividad física mantiene, cuáles son sus vínculos sociales, qué apoyo recibe de su entorno y cuáles son sus objetivos de vida”, concluyó el doctor Sebastián Benítez, coordinador de Consejos Científicos de la Sociedad Argentina de Cardiología.

Temas Relacionados

Enfermedades cardiovascularesSalud cardiovascularEnvejecimientomasa muscular

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuidar a alguien cambia el cerebro de una forma que la ciencia tardó décadas en documentar

Las investigaciones de neuroimagen revelan transformaciones medibles en la materia gris y los circuitos neuronales de madres, padres y cuidadores, sin distinción de biología ni género, según resalta National Geographic

Cuidar a alguien cambia el cerebro de una forma que la ciencia tardó décadas en documentar

Dormir 8 horas y amanecer agotado: por qué la neurociencia dejó de medir el descanso en horas

Especialistas de tres universidades estadounidenses identificaron qué condiciones biológicas determinan si el organismo realmente se recupera cada noche. Los hallazgos, publicados por National Geographic, replantean una creencia instalada durante décadas

Dormir 8 horas y amanecer agotado: por qué la neurociencia dejó de medir el descanso en horas

6 hábitos diarios que reducen el riesgo de deterioro cognitivo y demencia, según Harvard

Preservar la memoria y la función cerebral no depende únicamente de la genética, sino de un conjunto de prácticas cotidianas cuyo impacto acumulado puede ser determinante. Qué tener en cuenta

6 hábitos diarios que reducen el riesgo de deterioro cognitivo y demencia, según Harvard

Asegura que tuvo una experiencia cercana con OVNIS y creó un museo para contarla

Silvia Pérez Simondini, referente argentina en el estudio de objetos voladores no identificados, contó en Infobae en Vivo que la contactaron de la producción de Steven Spielberg para colaborar en El Día de la Revelación

Asegura que tuvo una experiencia cercana con OVNIS y creó un museo para contarla

5 hábitos saludables para evitar los calambres

Hábitos cotidianos, alimentación equilibrada y algunos cuidados simples pueden marcar la diferencia en la frecuencia y severidad de estas molestias musculares que afectan a personas de todas las edades. Diversos factores y enfoques son clave para mantener el bienestar físico

5 hábitos saludables para evitar los calambres

DEPORTES

EN VIVO: la selección argentina se entrena con la presencia de Messi a cuatro días de enfrentar a Austria en el Mundial

EN VIVO: la selección argentina se entrena con la presencia de Messi a cuatro días de enfrentar a Austria en el Mundial

El cambio en el Mundial que el entrenador de Inglaterra le exigió a la FIFA: “Arruinó mi experiencia”

El impensado conflicto que se desató entre Alpine y Red Bull por el trofeo del tercer puesto del GP de Mónaco de F1

Cinco gritos en 25 minutos: el vendaval de goles en el triunfo de Suiza ante Bosnia por el Mundial 2026

Facundo Díaz Acosta avanzó a semifinales en Poznan tras una dura batalla y quedó cerca del Top 100

TELESHOW

Florencia Peña habló con Yanina Latorre: “Estoy dando mis más sinceras disculpas”

Florencia Peña habló con Yanina Latorre: “Estoy dando mis más sinceras disculpas”

Nicole Neumann vaticinó el 3-0 de Argentina y lanzó su propia cábala mundialista

Mario Pergolini chicaneó a Lali Espósito y Ca7riel & Paco Amoroso: “Después los veo en Televisión Española”

Andrea del Boca al límite en Gran Hermano: confesó que piensa abandonar la casa

Cómo es el estado de salud de Chiche Gelblung: las últimas novedades

INFOBAE AMÉRICA

Interna en el régimen iraní: el líder supremo no apoyaba el acuerdo con Estados Unidos impulsado por el presidente Pezeshkian

Interna en el régimen iraní: el líder supremo no apoyaba el acuerdo con Estados Unidos impulsado por el presidente Pezeshkian

Ernesto Castro confirma que participará en las internas de Nuevas Ideas para buscar tercer periodo en la Asamblea Legislativa salvadoreña

Caso Master: la Policía Federal de Brasil allanó propiedades del senador Jaques Wagner, aliado clave de Lula da Silva

Honduras ya registra más muertes por accidentes viales en 2026 que en todo 2025, alerta la SIAT

El Ministerio de la Defensa de Guatemala certificó con la norma ISO 9001:2015 a ocho dependencias de la institución