Cómo elegir la pasta de dientes adecuada y por qué el flúor sigue siendo el ingrediente más recomendado por los especialistas

Cleveland Clinic indicó que, al elegir una pasta dental, conviene priorizar el flúor y una fórmula que responda a las necesidades de salud bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de una pasta de dientes constituye un aspecto fundamental dentro de las rutinas de cuidado bucal. Sin embargo, la amplia variedad de productos disponibles en el mercado puede dificultar la identificación de la opción más adecuada para cada necesidad.

Fórmulas destinadas al blanqueamiento dental, al alivio de la sensibilidad, al control del sarro o al cuidado de las encías comparten espacio en los estantes y ofrecen beneficios específicos.

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Ante este escenario, los especialistas en salud oral recomendaron prestar atención a los ingredientes y a las características respaldadas por evidencia científica. De acuerdo con información difundida por Cleveland Clinic, más allá de las propiedades particulares de cada producto, existen elementos clave que permiten evaluar su eficacia y contribución a la prevención de problemas dentales.

La odontóloga registrada Tenika Patterson explicó que “lo más importante que debes buscar en una pasta de dientes es el flúor”. También destacó que “elige una fórmula que se adapte a tus necesidades específicas de salud bucal”.

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El papel del flúor en la protección dental

Los especialistas consideran al flúor un componente fundamental para mantener una buena salud oral. Su acción contribuye al fortalecimiento del esmalte dental, la capa externa que protege a los dientes frente a los ataques de los ácidos y las bacterias presentes en la boca.

El flúor en la pasta dental fortalece el esmalte, ayuda a prevenir las caries y favorece la reparación de daños tempranos en los dientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patterson destacó que el flúor es sumamente importante en la pasta de dientes porque fortalece el esmalte y ayuda a prevenir las caries. Además de reforzar la estructura dental, este mineral favorece la reparación de daños tempranos en el esmalte, aumenta la resistencia frente a los ácidos y ayuda a reducir la presencia de microorganismos vinculados con la aparición de caries.

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La especialista también recomendó buscar productos que cuenten con el sello de aprobación de la Asociación Dental Americana (ADA), una certificación que evalúa la seguridad y la eficacia de los productos de higiene bucal.

Las opciones para una sonrisa más brillante

Las pastas dentales blanqueadoras figuran entre las más populares del mercado. Su objetivo es reducir las manchas superficiales que se acumulan con el tiempo debido al consumo de bebidas como café o té, además de otros hábitos cotidianos.

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Estas fórmulas suelen incorporar abrasivos suaves y pequeñas cantidades de agentes blanqueadores que ayudan a eliminar la pigmentación acumulada en la superficie dental.

Las pastas dentales blanqueadoras eliminan manchas superficiales por café o té, pero no cambian el color natural de los dientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, expertos consultados por Cleveland Clinic advirtieron que los resultados suelen ser progresivos y limitados. Patterson aclaró que “las pastas dentales blanqueadoras no cambian el color natural de tus dientes”.

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En cambio, explicó que estos productos contribuyen a mejorar el aspecto de la sonrisa mediante la eliminación de manchas superficiales asociadas a hábitos cotidianos, como el consumo de café o té.

La información compartida por la institución médica estadounidense también señaló que algunas personas pueden experimentar un aumento de la sensibilidad dental cuando utilizan estos productos durante períodos prolongados.

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Sensibilidad dental: una de las consultas más frecuentes

El dolor o la molestia provocados por alimentos fríos, bebidas calientes o productos azucarados constituyen una de las razones más comunes para buscar una pasta dental específica.

La sensibilidad dental suele manifestarse como dolor o incomodidad ante temperaturas extremas o alimentos azucarados, un problema frecuente entre los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Patterson, las pastas dentales para dientes sensibles funcionan principalmente de dos maneras. La especialista indicó que “adormecen los nervios del diente o tapan los orificios microscópicos que llegan hasta esos nervios”.

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Los productos disponibles sin receta suelen representar la primera alternativa para abordar este problema. No obstante, su efectividad depende de la constancia de uso.

“Debes usarlo cada vez que te cepilles los dientes”, destacó Patterson. También precisó que, si se deja de utilizar, sus efectos protectores pueden desaparecer y la sensibilidad dental podría reaparecer.

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Fórmulas para controlar el sarro y proteger las encías

La acumulación de placa bacteriana constituye un proceso natural que ocurre a lo largo del día. Cuando esa capa se endurece, se transforma en sarro, una condición que requiere limpieza profesional para ser eliminada.

Cleveland Clinic indicó que ninguna pasta dental puede retirar el sarro ya formado. Sin embargo, ciertos productos contienen ingredientes como pirofosfatos y citrato de zinc, que ayudan a evitar que la placa se mineralice y se convierta en depósitos más difíciles de remover.

La acumulación diaria de placa puede derivar en sarro, un depósito que solo puede ser retirado mediante una limpieza profesional realizada por un odontólogo (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existen fórmulas orientadas al cuidado de las encías. Estos productos suelen incluir fluoruro de estaño, un compuesto asociado con la reducción de bacterias vinculadas con las etapas tempranas de la enfermedad periodontal y con la prevención de caries.

Pastas naturales y el debate sobre el carbón activado

La demanda de productos elaborados con ingredientes de origen vegetal impulsó el crecimiento de las llamadas pastas dentales naturales. Muchas incorporan extractos como aloe vera, neem, peelu o aceite de árbol de té, además de prescindir del lauril sulfato de sodio, responsable de la espuma característica durante el cepillado.

No obstante, Patterson advirtió que algunas opciones comercializadas como naturales no contienen flúor. “Muchas pastas dentales que se comercializan como ‘100% naturales’ no contienen flúor”, afirmó. Además, agregó que “muchas pastas dentales naturales no cuentan con el Sello de Aprobación de la ADA”.

Las pastas dentales naturales pueden no contener flúor ni sello ADA, y Cleveland Clinic desaconsejó el uso habitual de productos con carbón activado por su posible daño al esmalte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al uso de productos con carbón activado, la especialista expresó cautela. “Hay pocos indicios de que su uso sea beneficioso”, señaló. También advirtió que “el carbón activado puede dañar el esmalte dental y provocar una mayor sensibilidad a largo plazo”, motivo por el cual Cleveland Clinic no recomienda su uso habitual.