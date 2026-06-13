Cómo una rutina de 4 minutos al día mejora la movilidad en mayores de 65 años

Un estudio de la Pennsylvania State University mostró que una rutina de 4 minutos diarios mejoró la fuerza y la movilidad en mayores de 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente de la Pennsylvania State University demostró que 4 minutos diarios de ejercicios de resistencia mejoraron la fuerza y la movilidad en adultos mayores, como una alternativa de bajo umbral para sostener la autonomía en la vejez.

La investigación, publicada en la revista científica PLOS One tras 12 semanas de intervención, la dirigió Christopher Sciamanna, profesor de medicina y salud pública en la Pennsylvania State University. Participaron 97 adultos mayores, con una edad promedio de 74 años.

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Antes del inicio, la mayoría de los participantes realizaba 18 minutos semanales de ejercicio, por debajo de los 150 minutos de actividad moderada recomendados. El objetivo fue comprobar si un programa mínimo, con una estructura fija y fácil de seguir, generaba mejoras medibles en movilidad, equilibrio y fuerza asociada con la vida diaria.

Cómo fue el programa FAST-2 y qué incluyó la rutina

El programa se llamó FAST-2, compuesto por cuatro ejercicios: flexiones, sentadillas desde una silla, remo con banda elástica y subida de escalón. Cada movimiento se realizó durante 30 segundos y se alternó con 30 segundos de descanso. En la práctica, el protocolo redujo las decisiones que suelen frenar la adherencia: no hubo que calcular cargas, armar circuitos complejos ni planificar sesiones extensas.

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El estudio contempló adaptaciones para quienes tenían menor capacidad física o limitaciones funcionales. Entre las variantes, se incluyó hacer flexiones con las manos apoyadas en una superficie elevada y usar el respaldo de una silla como asistencia.

La investigación publicada en PLOS One evaluó durante 12 semanas a 97 adultos mayores con una edad promedio de 74 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño permitió que cada participante avanzara según su nivel, con progresión hacia versiones más exigentes cuando el desempeño lo habilitaba.

La evaluación se realizó en tres momentos: al inicio, a mitad y al final de las 12 semanas. Los investigadores midieron el tiempo para levantarse y sentarse de una silla, el equilibrio en un solo pie y el número de repeticiones posibles en el tiempo estimado.

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Estas pruebas se utilizan como indicadores de capacidad funcional porque se relacionan con acciones frecuentes: incorporarse, desplazarse, subir escalones y sostener la estabilidad al cambiar de dirección o cargar objetos.

Qué mejoras registraron en fuerza, equilibrio y desempeño funcional

Los resultados mostraron cambios en poco tiempo. Tras la intervención, los participantes realizaron 4,2 repeticiones adicionales en la prueba de sentadillas de 30 segundos, un indicador vinculado con fuerza de tren inferior y tolerancia al esfuerzo en tareas de la vida cotidiana.

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En equilibrio, aumentaron 3,6 segundos el tiempo de apoyo sobre una pierna. Ese parámetro se asocia con estabilidad y control postural, dos componentes relevantes para prevenir caídas, especialmente al caminar en superficies irregulares o al girar.

La rutina FAST-2 redujo la complejidad del ejercicio de resistencia al fijar tiempos, pausas y una estructura fácil de seguir en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, redujeron 2,3 segundos el tiempo necesario para levantarse y sentarse de una silla. Esa mejora impacta en movimientos repetidos a lo largo del día: levantarse de la cama, incorporarse del sillón o iniciar la marcha desde una posición sentada.

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En ese sentido, Sciamanna explicó: “Estos indicadores predicen la capacidad para mantener la actividad cotidiana y el riesgo de requerir ayuda en la vida diaria”, sostuvo.

Por qué la brevedad del plan favoreció la adherencia

El trabajo se enfocó también en un problema recurrente: muchas personas mayores abandonan programas de entrenamiento porque los perciben extensos o difíciles de organizar.

La coautora Smita Dandekar, profesora asociada de pediatría, apuntó a la complejidad práctica como un factor de desmotivación: “El ejercicio parece muy complicado porque hay que decidir repeticiones, series, descansos y días por semana”.

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En el ensayo, los participantes completaron el programa en 81% de los días, un nivel de constancia que el equipo vinculó con la simplicidad del esquema. En lugar de una planificación variable, el protocolo ofreció una guía estable y corta, con ejercicios repetibles y tiempos definidos. “Si logramos que la rutina sea corta, ya estamos resolviendo parte del problema”, remarcó Dandekar.

Esa adherencia resultó relevante porque, en términos de salud pública, el beneficio potencial no depende solo de la eficacia fisiológica del ejercicio, sino también de la posibilidad de sostenerlo. Un plan breve puede funcionar como “puerta de entrada” para personas que no entrenan, o como una base mínima para quienes atraviesan períodos de menor movilidad.

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Los participantes sumaron 4,2 repeticiones en la prueba de sentadillas y mejoraron la fuerza del tren inferior para tareas de la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de fuerza y equilibrio se asocia con menor riesgo de caídas, una de las causas más frecuentes de lesiones y hospitalizaciones en la tercera edad.

Los investigadores señalaron que facilitar rutinas accesibles podría contribuir al mantenimiento de actividades sin ayuda externa y reducir la carga sobre los sistemas de cuidado.

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En esa línea, destacaron que incluso un componente muy breve del plan, como realizar 60 segundos diarios de ejercicios de tren inferior, aportó beneficios comparables a entrenamientos más extensos, lo que abre la puerta a estrategias escalonadas según el nivel de cada persona.

Qué recomendaron los autores para empezar

Sciamanna sostuvo que el entrenamiento de resistencia no debe presentarse como un objetivo distante. “El cuerpo humano está diseñado para mejorar muy rápido”, afirmó. El equipo recomendó iniciar con rutinas cortas y ajustarlas al progreso individual, con el foco en preservar la movilidad necesaria para acciones concretas: levantarse con seguridad, caminar con estabilidad y sostener la independencia en el hogar.

El estudio dejó una conclusión práctica: una intervención breve, estructurada y adaptable puede ayudar a mejorar indicadores asociados con la autonomía. Para la población mayor de 65 años, esa combinación de simplicidad y resultados medibles puede marcar una diferencia en la continuidad del movimiento y en la prevención del deterioro funcional.