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Una agencia de la ONU alertó sobre la suba del tráfico de personas en centros de estafas en línea

“Están reclutando a personas que por lo general hablan muy bien inglés, que con frecuencia tienen títulos de posgrado, cierto nivel académico”, detalló la directora general de la OIM, Amy Pope

Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante una conferencia de prensa en la sede europea de Naciones Unidas, el martes 28 de julio de 2026, en Ginebra (Salvatore Di Nolfi/Keystone vía AP)
Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante una conferencia de prensa en la sede europea de Naciones Unidas, el martes 28 de julio de 2026, en Ginebra (Salvatore Di Nolfi/Keystone vía AP)
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La agencia de migración de la ONU alertó sobre el aumento de tráfico de personas para trabajos forzados en centros de estafas en línea, una modalidad que afecta a cientos de miles de víctimas, incluidas personas angloparlantes con estudios universitarios. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los grupos criminales captan a sus víctimas mediante anuncios falsos de empleo, especialmente a través de redes sociales, que prometen oportunidades laborales en el extranjero.

Al llegar al destino, los afectados son privados de libertad, se les retienen documentos y se les obliga a participar en esquemas de fraude por internet, bajo amenazas, violencia y “servidumbre por deudas”.

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“Estamos viendo que ahora mismo surgen muchos más de estos casos”, declaró la directora general de la OIM, Amy Pope, el martes en Ginebra. La funcionaria precisó que hay víctimas de más de 80 países distintos en este tipo de delitos. Pope subrayó que los reclutadores buscan perfiles que “por lo general hablan muy bien inglés”, a menudo con títulos de posgrado y cierto nivel académico, y que los casos “se están dando específicamente en toda Asia”.

“Las redes criminales atraen a estas personas con promesas de empleo, anunciando ofertas en redes sociales, reclutando a personas que a menudo hablan inglés muy bien, y que frecuentemente tienen títulos universitarios”, sostuvo Pope y agregó: “No todas las personas que trabajan en esos centros son víctimas de trata, algunas saben en lo que se están involucrando, pero un porcentaje significativo son víctimas de trata”.

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La OIM citó estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) que calculan pérdidas por hasta 114.000 millones de dólares el año pasado en Asia oriental, Australia y Nueva Zelanda, y advierten que los “complejos de estafas” en la región podrían albergar a cientos de miles de trabajadores traficados.

La directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, habla durante una entrevista (EFE/Jeffrey Arguedas)
La directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, habla durante una entrevista (EFE/Jeffrey Arguedas)

Entre 2022 y 2025, la OIM asistió a más de 3.500 víctimas de este tipo de explotación, originarias de casi 40 países, siendo las más afectadas Indonesia, India, Sri Lanka, Etiopía, Kenia y Bangladesh.

Pope, precisó que, aunque inicialmente las víctimas procedían principalmente de países asiáticos cercanos a los centros de estafa, actualmente se han documentado afectados de más de 80 países, lo que indica una diversificación en el origen de las personas explotadas por estas organizaciones. Respecto a los perjudicados por los fraudes en línea, Pope advirtió que estas redes suelen seleccionar como objetivo a personas mayores, a quienes contactan telefónicamente para intentar obtener datos bancarios y cometer estafas.

Malasia desmanteló centros de estafas digitales y detuvo a 300 personas

La Policía de Malasia desarticuló dos centros de estafas digitales en el estado de Johor, frente a Singapur, y detuvo a más de 300 personas presuntamente implicadas en fraudes millonarios contra víctimas internacionales, según informaron las autoridades y recogen medios locales.

De acuerdo con el jefe policial de Johor, Ab Rahaman Arsad, citado por la prensa malasia, los centros operaban en 32 inmuebles —27 apartamentos en un complejo de lujo y 5 chalés— y estaban vinculados a sospechosos con antecedentes en fraudes similares en otros países. El diario nacional The Star indicó que cada residencia tenía asignadas víctimas de un país específico, y que la mayoría de los engaños estaban relacionados con falsas inversiones, criptomonedas y la suplantación de bufetes de abogados.

El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim (EFE/Archivo)
El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim (EFE/Archivo)

El operativo culminó con la detención de 335 personas de entre 20 y 58 años, entre ellos 309 ciudadanos chinos, 19 indonesios, cuatro birmanos y cuatro malasios, según el mismo medio.

Expertos y la ONU señalaron que los centros de estafa surgieron en el Sudeste Asiático ligados a la industria de los casinos, y se trasladaron al entorno digital tras la pandemia de la covid-19. Muchos de sus trabajadores cumplen labores en condiciones cercanas a la semiesclavitud, defraudando millones de dólares a víctimas en todo el mundo bajo las órdenes de mafias, en su mayoría de origen chino.

(Con información de Associated Press y EFE)

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