¿Puede un multivitamínico diario ayudarte a mantenerte activo a medida que envejeces?

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MARTES, 28 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio está cambiando la conversación sobre los multivitamínicos.

En lugar de preguntar si pueden prevenir enfermedades cardíacas o cáncer, los investigadores preguntan si pueden ayudar a los adultos mayores a mantener su independencia.

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Su estudio incluyó a más de 16.000 adultos, de 60 años o más, a quienes se les asignó aleatoriamente tomar un multivitamínico diario, un suplemento de extracto de cacao, ambos o placebos.

Después de tres años, las personas que tomaban un multivitamínico diario tenían una salud funcional significativamente mejor.

Los investigadores afirmaron que sus hallazgos sugieren que un multivitamínico diario podría ayudar a preservar las capacidades cognitivas y mejorar la circulación sanguínea y la resistencia física.

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Eso podría facilitar que los adultos mayores sigan realizando actividades cotidianas como vestirse, bañarse, caminar, subir escaleras y hacer las tareas del hogar.

"Lo que hace único este trabajo es nuestro enfoque en la salud funcional, es decir, cómo las personas realmente se sienten y funcionan en su vida diaria -- en lugar de solo la prevención de enfermedades importantes", dijo el autor principal Bayu Bekele, investigador postdoctoral en el Instituto de Prevención de Georgia del Colegio Médico de Georgia en la Universidad de Augusta.

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"Para los adultos mayores, estos hallazgos sugieren que un multivitamínico diario podría ser una adición útil y de bajo riesgo a un estilo de vida saludable para apoyar el bienestar físico a medida que envejecen, aunque no sustituye una buena dieta o ejercicio", añadió en un comunicado de prensa.

Es importante consultar con tu médico antes de tomar cualquier suplemento nuevo.

Los resultados se presentaron el lunes en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición en National Harbor, Maryland.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

AARP habla más sobre multivitamínicos y salud de mayores.

FUENTE: HealthDay TV, 28 de julio de 2026