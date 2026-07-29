Programa familiar sobre la obesidad infantil ayuda a los niños a perder peso y estar más sanos

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MARTES, 28 de julio de 2026 (HealthDay News) -- La obesidad infantil puede tratarse eficazmente mediante un programa familiar proporcionado por su pediatra local, según un nuevo ensayo clínico.

Alrededor del 42% de los niños del programa perdieron suficiente peso para mejorar su salud cardíaca y reducir el riesgo de diabetes en un año y medio, según informaron los investigadores el 27 de julio en JAMA Pediatrics.

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El programa enseña a las familias a establecer hábitos saludables de alimentación y ejercicio, incluyendo el refuerzo positivo y rutinas de apoyo, según los investigadores.

"Nuestros resultados muestran que un tratamiento de la obesidad establecido y eficaz para niños y adolescentes puede administrarse con éxito en la consulta de su pediatra", dijo la investigadora principal Amanda Staiano en un comunicado de prensa. Es directora del Laboratorio de Obesidad Pediátrica y Conducta en Salud en el Pennington Biomedical Research Center de la Universidad Estatal de Luisiana.

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"Lo que hace que este estudio sea especialmente significativo es que trabajamos junto a las clínicas sanitarias y los proveedores de seguros para crear un modelo que apoye la prestación en el mundo real", afirmó Staiano.

"Al integrar el tratamiento en los equipos clínicos existentes, demostramos un enfoque sostenible mucho más allá de un ensayo clínico y que puede ampliar el acceso para las familias que más lo necesitan", añadió.

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Para el ensayo, los investigadores reclutaron a más de 700 niños con obesidad en cuatro estados y en 41 consultas de atención primaria y los asignaron aleatoriamente a uno de dos grupos.

Un grupo recibió atención estándar, en la que los pacientes recibieron asesoramiento y manejo médico de su obesidad infantil.

El otro grupo recibió la misma atención más hasta 33 sesiones con un experto formado en el tratamiento de la obesidad infantil, normalmente un dietista titulado o un especialista en salud conductual.

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Esas sesiones, a las que asistían el niño y un progenitor, se centraban en un enfoque familiar para tratar la obesidad. Las lecciones incluyeron:

Monitorización de la alimentación, el ejercicio y el peso Fijación de objetivos Modificar el entorno doméstico para apoyar objetivos Uso de refuerzo positivo, elogios y modelado parental Establecer rutinas de apoyo

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"El tratamiento conductual basado en la familia es un tratamiento sólido y basado en la evidencia que ha sido establecido y validado a través de más de cuatro décadas de investigación", dijo la investigadora principal Denise Wilfley en un comunicado de prensa. Es profesora de psiquiatría en la Universidad de Washington en St. Louis.

"La pregunta clave en este estudio no era si el tratamiento conductual basado en la familia puede funcionar en entornos de investigación especializada, sino si puede integrarse de forma eficaz y sostenible en los entornos de atención primaria donde los niños y las familias ya reciben atención", dijo Wilfley. "La respuesta es sí."

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De media, las familias asistieron a unas 17 sesiones, aproximadamente la mitad del total ofrecido por el programa. Más del 75% de las sesiones se impartieron mediante telemedicina.

Sin embargo, los niños que recibieron cuidados centrados en la familia acabaron perdiendo más peso tras un año, según el estudio.

Ambos grupos comenzaron aproximadamente un 77% por encima de un peso saludable. Un año después, el grupo de tratamiento basado en la familia estaba en un 70% por encima del peso saludable, frente al 74% de quienes recibían la atención estándar.

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La diferencia siguió ampliándose tras el final de las sesiones. Seis meses después, un 50% más de niños en el grupo de cuidado centrado en la familia habían perdido suficiente peso para mejorar su salud que los niños que recibían cuidados estándar.

"Cuando niños y padres desarrollan habilidades juntos y el entorno familiar y social refuerzan esos cambios, los beneficios pueden extenderse a todo el hogar y apoyar un cambio duradero a medida que el niño crece", dijo Wilfley.

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Aproximadamente la mitad de las familias participantes estaban cubiertas por Medicaid, y aproximadamente 1 de cada 5 reportó inseguridad alimentaria, según los investigadores.

"El estudio ha demostrado que ofrecer tratamiento conductual basado en el estilo de vida para la obesidad a una población diversa de pacientes puede ser exitoso en un entorno de atención primaria", dijo la Dra. Sandra Hassink en un comunicado de prensa. Es directora médica del Instituto para el Peso Saludable en la Infancia de la Academia Americana de Pediatría.

"Este es un ensayo importante porque el tratamiento de la conducta de salud y el estilo de vida son la base para un tratamiento integral de la obesidad", añadió Hassink, que no participó en el estudio.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre programas familiares de peso saludable.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Washington en St. Louis, 23 de julio de 2026