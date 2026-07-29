Santiago Peña se reunió con Felipe VI para abordar los desafíos globales y la cooperación de cara a la Cumbre Iberoamericana

Peña se reunió con el rey español Felipe VI en Perú (X:@SantiPenap)

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña se reunió con el rey de España, Felipe VI, el martes en Lima en el marco de la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. En el encuentro bilateral, analizaron los grandes desafíos globales, la cooperación entre ambos países y temas sustantivos de cara a la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en noviembre en Madrid, según informaron fuentes oficiales.

Durante su visita a la capital de Perú, Felipe VI y Peña abordaron prioridades comunes en materia internacional. “Durante un excelente encuentro bilateral con el rey Felipe VI de España evaluamos los grandes desafíos globales que enfrentan nuestros continentes”, publicó Peña en la red social X.

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El jefe de Estado paraguayo resaltó que en la conversación también se incluyó la cooperación ambiental ante emergencias climáticas actuales, así como la importancia de la transición energética y el papel de las inversiones españolas en proyectos solares en Paraguay. Además, ambos mandatarios trataron la lucha conjunta contra el crimen organizado. “Definimos temas sustantivos para seguir fortaleciendo los lazos de cara a la próxima Cumbre Iberoamericana de noviembre”, agregó el presidente paraguayo.

Por su parte, la Casa Real de España comunicó, a través de la misma red social, que la reunión entre Felipe VI y Peña se realizó en el contexto de los actos de transmisión de mando presidencial en el país latinoamericano.

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La foto de la reunión entre las delegaciones de Paraguay y España (X:@SantiPenap)

En junio, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, y su homólogo de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, conversaron telefónicamente sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Dicho acuerdo entró en vigor parcialmente el 1 de mayo. En ese diálogo también incluyeron temas vinculados a la Cumbre Iberoamericana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay informó en un comunicado que Albares agradeció la confirmación de la participación de Paraguay “al más alto nivel” en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid del 3 al 5 de noviembre. La cita, que tendrá como lema “Iberoamérica: juntos construimos nuestra comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro”, fue resaltada por la Cancillería asuncena.

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La secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España, Amparo López Senovilla, afirmó el 14 de julio en Asunción que el intercambio comercial entre España y Paraguay posee margen para crecer, en particular tras la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. En declaraciones a la agencia EFE, la funcionaria sostuvo: “Las relaciones comerciales con Paraguay son unas relaciones buenas, con unas cifras de comercio bilateral que, sin embargo, creo que tienen que mejorar, porque ambos países tenemos más potencial para aumentar nuestro comercio bilateral”.

Santiago Peña a la derecha del rey de España, Felipe VI, el 28 de julio de 2026, en Perú (REUTERS/Leslie Moreno)

Durante su visita oficial a la capital de Paraguay, López Senovilla mantuvo un encuentro con empresarios españoles y con el embajador de España en Asunción, Javier Parrondo. La funcionaria desarrolló su agenda en el país como parte de una gira por los Estados miembros del Mercosur —entre ellos Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso de adhesión— orientada a destacar la relevancia del reciente pacto de libre comercio suscrito entre el bloque suramericano y la UE en enero.

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En ese contexto, López Senovilla subrayó que el acuerdo brinda “certidumbre y seguridad jurídica” a los empresarios españoles interesados en iniciar o ampliar inversiones en Paraguay. De acuerdo con la secretaria de Estado, España se posiciona como el quinto inversor extranjero en el país, con unos 190 millones de euros combinados.

“La previsibilidad, esa certidumbre y esa seguridad jurídica muchas veces son los factores que buscan los inversores para incrementar esas inversiones en distintos países y, creo que, en ese sentido Paraguay se verá beneficiado de esa estabilidad”, puntualizó López Senovilla a EFE.

La funcionaria destacó además el papel de Paraguay como miembro del Mercosur señalando que el país “tiene mucho que ofrecer” por su ubicación estratégica dentro del bloque y por la proyección de sus industrias manufacturera, agroindustrial y energética.

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(Con información de EFE)