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Rescataron a una mujer que cayó en un pozo de casi 12 metros mientras tendía la ropa en su casa

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú realizó el operativo de manera exitosa cerca del mediodía. La mujer salió ilesa

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú llevó a cabo un operativo este martes al mediodía para rescatar a una mujer que terminó adentro de un pozo de aproximadamente 12 metros de profundidad. El accidente se produjo cuando se encontraba tendiendo la ropa en el patio de la casa y el piso cedió

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Una mujer de alrededor de 60 años cayó a un pozo de entre 10 y 12 metros de profundidad en Iguazú, mientras tendía la ropa en el patio de su casa.

El accidente ocurrió en hora del mediodía de este martes en la provincia de Misiones. De acuerdo con lo que informaron los Bomberos Voluntarios de Iguazú, el terreno cedió de forma repentina y la precipitó al fondo de la perforación, que contenía agua.

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Los equipos de rescate acudieron al domicilio ubicado en la calle Las Orquídeas cerca de las 11:00, tras recibir un llamado de auxilio.

El cuerpo de Bomberos activó de inmediato un protocolo de rescate y desplegó una dotación del Grupo de Emergencias y Rescate en Situaciones de Incidentes (GERSI), una unidad especializada en operativos de alto riesgo.

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Rescataron a una mujer en Puerto Iguazú
Los equipos de rescate acudieron a un llamado cerca del mediodía que alertaba sobre el accidente en la vivienda (Bomberos Puerto Iguazú)

Una vez en el interior de la vivienda, los rescatistas detectaron que la tapa del pozo había quedado trabada entre la tierra tras el derrumbe, lo que evitó que cayera sobre ella.

Antes de iniciar el descenso, los rescatistas aseguraron esa tapa para garantizar la seguridad tanto de la mujer como del bombero que bajaría a buscarla.

Rescataron a una mujer en Puerto Iguazú
El operativo de rescate se llevó a cabo cerca del mediodía (Bomberos Puerto Iguazú)

Uno de los integrantes del GERSI bajó mediante técnicas de rescate vertical hasta el fondo del pozo. De acuerdo con el comunicado de los Bomberos Voluntarios, al momento de ser rescatada la mujer estaba consciente, y tenía conocimiento de tiempo y espacio. Solo hacía referencia a un dolor en la espalda.

Al sacarla del pozo, la mujer recibió primero asistencia en el lugar y luego fue trasladada al hospital para su evaluación médica.

Rescataron a una mujer en Puerto Iguazú
En el operativo trabajaron de forma conjunta el GERSI, la Policía de la Provincia, la Policía de Tránsito y personal del servicio de emergencias 107 (Bomberos Puerto Iguazú)

Hasta el momento, no se conocen las causas que provocaron el colapso del terreno en el patio de la vivienda de la calle Las Orquídeas. Las autoridades no informaron si se trató de un pozo preexistente mal señalizado, una falla en la estructura del suelo o algún otro factor.

En el operativo trabajaron de forma conjunta el GERSI, la Policía de la Provincia, la Policía de Tránsito y personal del servicio de emergencias 107.

La investigación sobre las condiciones del terreno y las circunstancias que derivaron en el accidente quedó pendiente de determinación por parte de los organismos competentes.

Accidente fatal en Misiones

Rescataron a una mujer en Puerto Iguazú
La vivienda está ubicada en el barrio Las Orquídeas de Iguazú (Bomberos Puerto Iguazú)

Un joven neerlandés de 26 años murió ahogado este martes en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú tras el vuelco de una embarcación turística en el río Iguazú. La víctima viajaba junto a su novia y la familia de ella, todos oriundos de Países Bajos, cuando la lancha de la empresa Macuco Safari se dio vuelta cerca del mediodía.

Según informó la cadena RPC, parte de O Globo TV, el incidente fue reportado al Departamento de Bomberos de Foz do Iguaçu a las 12:20 como una operación de búsqueda y rescate acuático. A bordo viajaban ocho personas: seis turistas neerlandeses y dos tripulantes, el piloto y el copiloto. Todos fueron rescatados del agua, pero el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio. El personal del parque lo atendió en el lugar y lo trasladó en barco al puerto seco de Kattamaram, desde donde una ambulancia lo derivó al Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu, donde se confirmó su deceso. El gerente de Macuco Safari ratificó la muerte ante los medios locales.

Dos personas requirieron traslado médico adicional, mientras que cuatro ocupantes —tres mujeres y un hombre— recibieron atención en el lugar y se reunieron con sus familiares sin necesidad de hospitalización. El piloto y el copiloto fueron evaluados por los bomberos en el puerto seco y luego derivados a una Unidad de Cuidados de Emergencia.

Un equipo de la Armada brasileña se desplazó al lugar para apoyar a los equipos de emergencia. La Capitanía Fluvial del Río Paraná anunció que investigará las circunstancias, causas y responsabilidades del incidente.

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