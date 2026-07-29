Afirmaciones saludables sobre refrescos prebióticos cuestionadas en nuevo estudio nutricional

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MARTES, 28 de julio de 2026 (HealthDay News) -- El refresco prebiótico es una de las últimas tendencias de salud, prometiendo una mejor salud intestinal mientras ayuda a saciar la sed.

Pero un nuevo estudio sugiere que estas bebidas no están cumpliendo sus promesas a los clientes.

De media, los refrescos prebióticos contienen tanto azúcar como fibra, y sus niveles medios de fibra pueden no ser lo suficientemente altos para mantener un intestino sano, informaron los investigadores en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición.

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"Animaría a los consumidores a no dejarse influenciar por las afirmaciones de marketing y a revisar cuidadosamente la etiqueta de Información Nutricional", dijo el investigador principal Carlos Soto-Díaz, estudiante de doctorado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

"Aunque se ha demostrado que ciertos tipos de fibras prebióticas favorecen la salud intestinal, aún no está claro hasta qué punto las cantidades encontradas en estas bebidas aportan beneficios significativos", dijo Soto-Díaz en un comunicado de prensa. "Cualquier beneficio potencial debe considerarse junto con el perfil nutricional general del producto, incluyendo calorías, azúcares y edulcorantes no nutritivos."

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Los prebióticos son fibras dietéticas que tu cuerpo no puede digerir. En cambio, sirven como alimento para tu microbioma, los billones de bacterias buenas que ayudan a mantener tu salud general.

Expertos en nutrición e influenciadores han estado destacando la importancia para la salud intestinal de los prebióticos junto con los probióticos, que contienen las bacterias buenas que sostienen un microbioma saludable.

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Los refrescos prebióticos se han ido vendiendo en las tiendas en Estados Unidos, con ventas estimadas de 777 millones de dólares en 2025, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los ingredientes de 108 refrescos prebióticos lanzados en EE. UU. entre 2021 y 2025.

De media, los refrescos prebióticos contenían unas 35 calorías, 5 gramos de azúcar y 5 gramos de fibra por cada lata de 12 onzas.

Esto sitúa a los refrescos prebióticos por debajo de los refrescos y bebidas de fruta normales en cuanto a calorías y contenido de azúcar, pero más alto que los refrescos light o las aguas con gas con sabor, según los investigadores.

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"Muchos productos incluyen afirmaciones nutricionales y funcionales que pueden exagerar su calidad nutricional. Por ejemplo, algunas etiquetas afirman 'sin azúcar añadido', pero el producto puede contener aún alrededor de 10 gramos de azúcares totales procedentes de fuentes como el zumo", explicó Soto-Díaz.

"Esto genera preocupaciones de que tales afirmaciones puedan crear un 'halo de salud', lo que lleva a los consumidores a creer que el producto es más saludable de lo que su perfil nutricional general sugiere", afirmó.

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Los refrescos prebióticos contienen más fibra que otras bebidas, con cantidades que van desde 2 gramos hasta 9 gramos por lata, según los investigadores.

Pero los consumidores no deberían asumir que una lata de refresco prebiótico contiene una cantidad significativa de fibra, ni depender de estos refrescos como fuente principal de fibra dietética, advirtieron los investigadores.

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Otros tipos de alimentos ricos en prebióticos, según la Facultad de Medicina de Harvard, incluyen:

Ajo Cebollas Plátanos Alcachofas de Jerusalén Soja Espárragos Productos integrales como cereales y panes

Soto-Díaz presentó estos hallazgos el sábado en la reunión anual de la sociedad de nutrición, que tuvo lugar en National Harbor, Maryland.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre prebióticos.

FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Americana de Nutrición, 25 de julio de 2026