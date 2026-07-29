Refuerzan la lucha contra el VIH con una nueva alianza entre la AHF y la OPS: el plan para la región

La alianza entre LA AHF y la OPS busca ampliar el diagnóstico temprano del VIH y el acceso a pruebas y tratamiento en América Latina y el Caribe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En el marco de un encuentro en Río de Janeiro, la lucha contra el VIH dio un paso clave en Latinoamérica y el Caribe: la AIDS Healthcare Foundation (AHF) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sellaron una alianza que apunta a cambiar las reglas del juego en el diagnóstico y tratamiento. El nuevo plan busca que las pruebas de VIH lleguen a quienes hoy permanecen al margen del sistema de salud, con el objetivo de detectar el virus a tiempo y reducir la mortalidad prevenible, acelerando el acceso y la continuidad en los tratamientos.

El nuevo acuerdo busca poner fin a tres obstáculos que todavía alimentan las muertes evitables por VIH en la región: el diagnóstico tardío, la discontinuidad en la atención y las dificultades para alcanzar y sostener la supresión viral. La iniciativa se presentó en la conferencia AIDS 2026, durante una sesión dedicada al desafío de erradicar las muertes asociadas al sida para 2030.

PUBLICIDAD

El plan regional impulsa la autoprueba del VIH, refuerza redes comunitarias y mejora la vinculación con la atención y el tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio estuvo a cargo de Adele Benzaken, directora médica global sénior de la AHF, en la exposición “Pruebas y revinculación a la atención del VIH en América Latina y el Caribe”. La presentación formó parte de una sesión especial organizada por la OPS sobre la reducción de la mortalidad por VIH avanzado.

Miguel Pedrola, director científico de la AHF para Latinoamérica y el Caribe, anticipó a Infobae: “Esta alianza ayudará a que podamos apoyar a los gobiernos y a las personas a acercar el diagnóstico y el tratamiento temprano, no solamente en VIH, sino también en infecciones de transmisión sexual en varios países de Latinoamérica, incluido Honduras, Argentina, Perú, México y Brasil”.

PUBLICIDAD

El plan combina diagnóstico, tratamiento temprano y redes comunitarias

El convenio apunta a transformar la evidencia científica y las recomendaciones existentes en acciones concretas, con énfasis en acercar el diagnóstico del VIH a las personas a través de modelos innovadores y diferenciados. Entre las estrategias previstas se encuentran la autoprueba de VIH y los servicios apoyados por redes comunitarias, buscando llegar antes y de forma más efectiva a quienes más lo necesitan.

El convenio prioriza la vinculación oportuna a la atención del VIH, el inicio temprano del tratamiento antirretroviral y la retención en los servicios de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan incluye medidas para mejorar la vinculación temprana con el sistema de salud, iniciar cuanto antes el tratamiento antirretroviral y garantizar la permanencia en los servicios. Además, propone integrar la atención y prevención del VIH con la de otras infecciones de transmisión sexual, y generar datos que permitan identificar las intervenciones más efectivas para su posterior ampliación.

PUBLICIDAD

Adele Benzaken, directora médica global sénior de la AHF, advirtió que no basta con tener herramientas eficaces: “Debemos asegurar que lleguen a quienes las requieren, en el momento y la forma adecuados, adaptadas a la realidad de cada país y comunidad”.

La experta subrayó que la colaboración con la Organización Panamericana de la Salud permitirá combinar experiencia en implementación, innovación y asistencia técnica, bajo una perspectiva regional que puede “acelerar el camino hacia la eliminación del VIH en las Américas“.

PUBLICIDAD

La estrategia regional busca compartir soluciones entre países

El carácter regional es uno de los ejes distintivos del acuerdo. Con presencia en 11 países de América Latina y el Caribe, la AHF y la OPS parten de un diagnóstico compartido: en muchos sistemas de salud todavía falta ampliar el acceso al testeo, asegurar la continuidad de la atención y llegar a poblaciones que hoy quedan fuera de los servicios.

La AHF y la OPS plantean una escala regional para compartir soluciones entre países, acelerar el aprendizaje y ampliar innovaciones en 11 países de América Latina y el Caribe (Imagen Ilustrativa Infobae)

La meta es que una mayor coordinación entre países permita compartir soluciones, acelerar el aprendizaje, aprovechar recursos ya existentes y adaptar intervenciones exitosas a realidades diversas. Ambas organizaciones señalan que la cooperación técnica regional puede llevar innovaciones y buenas prácticas más allá de las fronteras nacionales, maximizando el impacto en toda la región.

PUBLICIDAD

Mónica Alonso Gonzalez, jefa de la Unidad de VIH/ITS, Tuberculosis, Hepatitis Virales y Malaria de la OPS, remarcó que para avanzar hacia la eliminación del VIH es necesario un esfuerzo colectivo y la aplicación ágil de innovaciones probadas, siempre poniendo las necesidades de las personas en el centro de la estrategia.

“La colaboración con socios como la AHF nos permite reforzar la implementación de estrategias innovadoras, aprender de las experiencias de países y comunidades, y llevar soluciones efectivas a mayor escala desde una mirada regional”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La meta de la AHF y la OPS para 2030 combina diagnóstico temprano del VIH, atención de la enfermedad avanzada y acceso a insumos e intervenciones esenciales en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio se realizó durante una sesión que impulsó la acción coordinada entre gobiernos, comunidades, organismos internacionales, el sector académico y socios estratégicos. Como se planteó en ese ámbito, el desafío es alcanzar cero muertes relacionadas con el sida para 2030, reforzando a la vez el diagnóstico temprano, el abordaje de la enfermedad avanzada y el acceso a insumos e intervenciones clave.

La alianza prevé combinar la puesta en marcha de acciones prioritarias en países seleccionados con cooperación técnica y fortalecimiento de capacidades a nivel regional. Según lo presentado en la conferencia y recogido por Infobae, el objetivo es transformar la experiencia acumulada en distintos contextos nacionales en conocimiento compartido que potencie la respuesta al VIH en toda Latinoamérica y el Caribe.

PUBLICIDAD