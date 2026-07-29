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Trece perros salchicha fueron rescatados en el paso fronterizo de Colón: estaban ocultos en un auto sin documentación

Decomisaron doce crías y una hembra adulta que estaban en un auto que intentaba ingresar a Uruguay desde Argentina. Los perros quedaron bajo custodia y serán sometidos a controles, vacunación y esterilización

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Hallaron trece perros salchicha ocultos dentro de un vehículo durante un operativo aduanero realizado en el Puente Internacional General Artigas, que conecta las ciudades de Colón y Paysandú. Durante una inspección rutinaria en el paso fronterizo de Entre Ríos y Uruguay, constataron que el ingreso no cumplía con la normativa sanitaria vigente.

De acuerdo con Elonce, los agentes aduaneros localizaron 12 cachorros de raza Dachshund -suele ser elegida para el comercio ilegal debido a su demanda en el mercado de mascotas- y una hembra adulta. Las crías presentaban aproximadamente un mes de vida y permanecían ocultas, sin la documentación necesaria para su traslado.

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Los cachorros de raza Dachshund y una perra adulta fueron encontrados ocultos en el interior de un vehículo durante una inspección aduanera
Los cachorros de raza Dachshund y una perra adulta fueron encontrados ocultos en el interior de un vehículo durante una inspección aduanera

Ante esta situación, las autoridades iniciaron actuaciones administrativas bajo la presunción de maniobra de contrabando y dispusieron que los animales quedaran, en primera instancia, bajo la custodia de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería de Uruguay.

Tras la intervención, los organismos oficiales aplicarán los protocolos sanitarios previstos para este tipo de casos. Una vez concluidos los trámites aduaneros, las actuaciones serán remitidas al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que determinará los pasos a seguir para la futura derivación de los perros.

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Entre las medidas iniciales se encuentra el establecimiento de un periodo de cuarentena, durante el cual evaluarán el estado de salud de los cachorros y de la perra adulta, además de verificar las condiciones necesarias para su alojamiento. Una vez bajo custodia, está previsto que los animales reciban un esquema de vacunación y sean sometidos a controles veterinarios para descartar enfermedades infecciosas. El INBA también contempla la esterilización de los ejemplares como parte del protocolo.

El operativo permitió detectar el traslado irregular de trece perros, que no contaban con la documentación sanitaria exigida
El operativo permitió detectar el traslado irregular de trece perros, que no contaban con la documentación sanitaria exigida

La protectora Amigos de los Animales, representada por Laura De León, ofreció a las autoridades del INBA su colaboración para albergar a los perros incautados y contribuir con la vacunación y las futuras castraciones. La organización manifestó su disposición a garantizar la atención de los animales durante el proceso administrativo.

De León precisó que la perra adulta posiblemente no sea madre de todos los cachorros encontrados. La definición sobre el destino final de los trece perros quedará sujeta a la finalización de las actuaciones aduaneras y al cumplimiento del periodo de cuarentena obligatorio.

Cinco galgos fueron rescatados tras un operativo en La Plata

El 28 de julio de 2026, un allanamiento en la ciudad de La Plata permitió el rescate de cinco galgos que permanecían enjaulados, con bajo peso y signos de desnutrición. La intervención se produjo tras una denuncia que alertó sobre la presencia de varios animales encerrados en una jaula.

Los perros estaban enjaulados, con bajo peso y signos de desnutrición, y quedaron bajo atención veterinaria
Los perros estaban enjaulados, con bajo peso y signos de desnutrición, y quedaron bajo atención veterinaria

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17 y efectivos policiales trabajaron junto a la organización proteccionista Rescatando Narices Frías, responsable de la atención veterinaria de los perros. Durante el procedimiento, el propietario del lugar entregó voluntariamente a los animales, aunque sostuvo que no consideraba las condiciones como un caso de maltrato.

Desde la organización, explicaron que mantener perros encerrados y sin acceso adecuado a alimentación constituye una vulneración de su bienestar. Los galgos evidenciaban un estado de salud comprometido debido a la falta de nutrición y el confinamiento.

Los cinco perros fueron trasladados a un espacio seguro, donde iniciaron un proceso de recuperación que incluye análisis de sangre, ecografías, radiografías, castraciones y controles clínicos. La entidad proteccionista calificó esta etapa como la más compleja, debido al volumen de intervenciones veterinarias necesarias en los próximos días. Para afrontar los costos de los tratamientos, Rescatando Narices Frías solicitó colaboración solidaria, destacando que cada estudio y consulta implica gastos considerables.

Una vez que los galgos se encuentren recuperados y reciban el alta médica, serán entregados en adopción responsable a familias que puedan garantizarles los cuidados requeridos. Los casos reavivan el reclamo de organizaciones por el respeto a los derechos de los animales y la importancia de denunciar situaciones de maltrato.

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