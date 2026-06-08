Salud

Los mejores snacks pre-entrenamiento para cada ejercicio: recomendaciones de especialistas

Las sugerencias varían según la disciplina y proponen combinaciones de alimentos accesibles para maximizar la energía y facilitar la recuperación muscular

Guardar
Google icon
Díptico que muestra a un hombre haciendo sentadillas en un gimnasio a la izquierda y al mismo hombre cortando verduras en una cocina a la derecha.
Especialistas sugieren colaciones de 100 a 250 calorías y al menos 15 gramos de carbohidratos, con proteínas o grasas saludables, según la intensidad, la duración y el horario de la rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de alimentos antes del entrenamiento impacta directamente en el desempeño físico y en la sensación general durante la actividad. Cada tipo de rutina física requiere un snack específico que aporte energía y evite molestias digestivas.

Según la licenciada estadounidense en nutrición Alissa Rumsey, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, citada por la revista especializada en salud VeryWellHealth, la comida previa debe adaptarse a la disciplina y al momento del día para asegurar resultados óptimos.

PUBLICIDAD

El consumo de un snack adecuado depende de factores como la intensidad, la duración y el horario del ejercicio. Si la última comida fue hace más de cuatro horas o el entrenamiento será exigente, la experta recomienda una colación de entre 100 y 250 calorías, con al menos 15 gramos de carbohidratos y un aporte equilibrado de proteínas o grasas saludables.

Comer la misma barrita de proteínas antes de cada entrenamiento, independientemente de lo que hagas, no te dará los mejores resultados posibles”, señaló.

PUBLICIDAD

Opciones para cada disciplina: snacks recomendados

Mesa con pollo a la parrilla, salmón, ensaladas, quinoa, frutas variadas, pan y agua con limón. Arriba a la derecha, una imagen circular de una mujer caminando.
Para sesiones de más de 45 minutos, la guía propone entre 150 y 250 calorías con unos 30 gramos de hidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opciones sugeridas por la especialista varían según la actividad. Para quienes salen a caminar, si el paseo es corto y hubo una comida reciente, no siempre es necesario ingerir algo. Pero si la caminata se realiza en ayunas o tras varias horas sin comer, se sugiere una fruta como pera con queso, una porción de granola casera o un batido liviano con arándanos, frutilla y hojas verdes. También resultan útiles alternativas como pochoclo con aceite de oliva y semillas de chía, que aportan energía de rápida absorción.

En el caso de salir a correr, la prioridad es evitar molestias gastrointestinales. Si la actividad supera los 45 minutos, conviene consumir un snack de entre 150 y 250 calorías, con aproximadamente 30 gramos de carbohidratos. Entre las sugerencias: una banana con manteca de maní, una taza de cereal bajo en fibra con yogur griego, o una lata de jugo de remolacha acompañada de pistachos.

El entrenamiento de fuerza no exige una alimentación estricta antes de comenzar, pero un estómago vacío puede afectar el rendimiento. Para quienes levantan pesas, se recomienda una colación de 15 a 30 gramos de carbohidratos y 10 a 20 gramos de proteínas, idealmente una hora antes. Entre las opciones figuran yogur griego con miel, huevos duros sobre pan de salvado, o salmón ahumado con queso crema sobre galletas de centeno.

Ejercicios de bajo impacto y disciplinas intensas: ajustes necesarios

Mujer joven con ropa deportiva gris y negra en una esterilla de yoga gris, realizando una pose de equilibrio con el brazo y la pierna extendidos. Fondo de gimnasio con ventanas.
Antes de la práctica, las expertas recomiendan optar por preparaciones livianas como un licuado de mango con leche de almendras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yoga exige precauciones particulares. Según el artículo publicado, especialistas recomendaron evitar alimentos pesados o generadores de gases antes de la práctica, ya que pueden interferir con la relajación y la comodidad. Si la sesión ocurre varias horas después de la última comida, se sugiere un batido de mango con leche de almendras o un pudding de chía, que aportan hidratos de carbono fáciles de digerir.

Para quienes practican spinning o ciclismo, los snacks salados ayudan a reponer sodio, especialmente en sesiones prolongadas o en días calurosos. Un batido de hojas verdes y frutas, o una tostada de pan integral con palta y tomate constituyen opciones equilibradas. Los ciclistas también suelen recurrir a barritas de granola o garbanzos tostados.

Las rutinas de natación requieren un enfoque similar: un yogur griego, dátiles rellenos con manteca de almendras, o un sándwich de manteca de maní y mermelada en pan integral funcionan como snacks previos.

Según el informe publicado por la revista, quienes realizan entrenamientos prolongados pueden gastar hasta mil calorías, por lo que una colación de 150 a 200 calorías antes de nadar mantiene la energía sin provocar molestias estomacales.

Clases intensivas y entrenamientos de fuerza-resistencia: colaciones para el máximo rendimiento

Un batido de banana en una licuadora, plátanos enteros y rebanados, y un bol con proteína en polvo sobre una mesada de madera clara, con una ventana al fondo.
Una colación previa puede evitar que el estómago vacío afecte el desempeño al levantar pesas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las clases de entrenamiento funcional combinan ejercicios de fuerza y cardiovascular. Para estas rutinas, las especialistas recomiendan un snack de hasta 250 calorías, con más de 30 gramos de carbohidratos y 10 a 15 gramos de proteínas. Entre las alternativas se encuentran yogur natural con manteca de maní y manzana, leche chocolatada o un sándwich.

Para actividades que combina movimientos de ballet y fuerza, las expertas sugieren un batido de frambuesas con palta y leche de almendras, huevo duro con manzana, o ensalada con arándanos y salmón. El aporte de ácidos grasos omega-3 de la palta y el salmón puede reducir el dolor muscular, mientras que ingredientes como el cacao o el jugo de cereza ácida ayudan en la recuperación.

Temas Relacionados

Nutrición SaludableEjercicio FísicoRecetas saludablesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

15 alimentos para evitar deficiencias nutricionales relacionadas con la caída del cabello

Especialistas consultados por Men’s Health identificaron qué componentes de la dieta cotidiana cumplen funciones clave en el mantenimiento de los folículos pilosos y explicaron cuándo su ausencia puede afectar el ciclo natural de renovación

15 alimentos para evitar deficiencias nutricionales relacionadas con la caída del cabello

Qué estudios cardíacos aconsejan los expertos antes de comenzar a hacer ejercicio a los 40 años

Un especialista advirtió que sentirse bien no es garantía de que el corazón esté en condiciones de soportar un aumento repentino en la exigencia física, y que hay alteraciones que solo un chequeo previo puede detectar

Qué estudios cardíacos aconsejan los expertos antes de comenzar a hacer ejercicio a los 40 años

Día Mundial del Tumor Cerebral: los signos de alerta y por qué la consulta precoz puede cambiar el pronóstico

Detectar a tiempo amplía las opciones de tratamiento y mejora las posibilidades del paciente. Los consejos de expertos

Día Mundial del Tumor Cerebral: los signos de alerta y por qué la consulta precoz puede cambiar el pronóstico

Moverse bajo techo: el programa que mejora la mente y la empatía de los silvers frente al clima adverso

Frente a las lluvias y el frío que obligan al encierro, una rutina semanal de bajo impacto guiada por especialistas demostró ser la clave para estimular la planificación, potenciar la comprensión emocional y asegurar la autonomía

Moverse bajo techo: el programa que mejora la mente y la empatía de los silvers frente al clima adverso

Un cardiólogo recomienda cuatro hábitos nocturnos para dormir mejor

La rutina sugiere adelantar la comida, programar un baño caliente con anticipación, apagar dispositivos y tareas al final del día, y acondicionar la habitación para reducir despertares breves y mejorar el descanso

Un cardiólogo recomienda cuatro hábitos nocturnos para dormir mejor

DEPORTES

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de junio, partidos amistosos, convocados y las perlitas del día

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de junio, partidos amistosos, convocados y las perlitas del día

De Spike Lee a Michael J. Fox: las celebrities que eligen la primera fila para acompañar a los Knicks

La selección que armó su plantel con un mega scout y hasta encontró un jugador por LinkedIn: “Cuando vi el mensaje pensé que era falso”

El detalle en el reglamento del Mundial que abrió especulaciones sobre los cambios en la lista de la selección argentina

De cartonero en Villa Fiorito a jugar un Mundial con la selección argentina: la historia de superación de Facundo Medina

TELESHOW

Los jugadores de Gran Hermano se lucieron en una coreografía de Tate McRae: el momento y cuál fue el veredicto de la gente

Los jugadores de Gran Hermano se lucieron en una coreografía de Tate McRae: el momento y cuál fue el veredicto de la gente

El homenaje de Milo J al Indio Solari en pleno show en Ciudad de México que se volvió viral

La millonaria cifra que Wanda Nara pide por la venta de su mansión en Lago di Como: “De las casas más caras de Italia”

Nancy Dupláa y Pablo Echarri estuvieron en la multitudinaria despedida al Indio Solari: “Gracias”

Mirtha Legrand recordó su historia de amor desconocida anterior a Daniel Tinayre: “No me lo perdono hasta el día de hoy”

INFOBAE AMÉRICA

Nikol Pashinyan ganó las elecciones en Armenia y consolidó el acercamiento del país a Occidente

Nikol Pashinyan ganó las elecciones en Armenia y consolidó el acercamiento del país a Occidente

EN VIVO: El ejército de Israel atacó y desmanteló “sistemas de defensa estratégicos” del régimen de Irán

Tras la ofensiva israelí, el régimen de Irán lanzó nuevas oleadas de misiles contra Tel Aviv

El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas

“Vamos a seguir en la línea de María Kodama”: las herederas del legado de Borges, a 40 años de su muerte