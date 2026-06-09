Dormir mal reduce la capacidad del cerebro para detectar y corregir errores, afirma un experto

Experto advierte que el descanso insuficiente afecta antes de lo visible a la flexibilidad mental, reduce la detección de fallos y aumenta la impulsividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia advirtió sobre los efectos invisibles de la falta de sueño en la toma de decisiones y la gestión emocional. Según el catedrático de psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), España, Alfredo Rodríguez-Muñoz, la falta de sueño altera de forma silenciosa nuestra capacidad para pensar, decidir y gestionar emociones, mucho antes de que aparezca el cansancio extremo, según sostuvo en declaraciones citadas por la revista especializada en salud Men’s Health.

El sueño, relegado habitualmente en la rutina diaria, suele sacrificarse por obligaciones laborales, ocio nocturno o el uso de pantallas. El experto detalló que muchas personas tienden a interpretar los primeros síntomas de malestar como estrés o falta de motivación, cuando la raíz suele encontrarse en la calidad del descanso previo.

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“Dormir mal no te impide decidir. Te hace decidir peor, sin darte cuenta”, señaló el psicólogo en declaraciones recogidas por la revista. El deterioro cognitivo no se presenta en tareas automáticas, sino cuando la situación exige flexibilidad, adaptación o interpretación precisa del entorno.

Además, el especialista destacó que este deterioro afecta tanto la vida laboral como la personal El cerebro, en condiciones de sueño insuficiente, detecta los errores de manera menos efectiva. La señal interna que habitualmente impulsa a corregir se atenúa, lo que provoca una menor reacción ante los fallos. “El fallo está ahí, pero ‘duele’ menos a nivel interno”, explicó.

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Decisiones más impulsivas, menos calibradas

Dormir mal favorece respuestas más rápidas y menos ponderadas en situaciones exigentes, con peores ajustes ante cambios y un deterioro que suele pasar inadvertido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La privación de sueño no siempre deriva en riesgos extremos, pero sí en respuestas más rápidas y menos ponderadas. Según el catedrático, las decisiones se vuelven menos matizadas y más orientadas al corto plazo, dificultando la valoración de consecuencias y la adaptación a cambios imprevistos. “Cuesta más anticipar escenarios y ajustar el comportamiento en función de lo que va pasando”, detalló el especialista.

El verdadero riesgo, subrayó el experto, radica en que este deterioro suele pasar inadvertido. “Dormir mal no arruina las decisiones fáciles. Arruina las que realmente importan”, advirtió. La tendencia a actuar de forma impulsiva se intensifica, sin que la persona perciba el cambio en la calidad de sus respuestas. Este fenómeno afecta la gestión de conflictos, la resolución de problemas y la interacción social.

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Emociones más intensas y menor control

Las alteraciones provocadas por la falta de descanso no se limitan a la cognición. Existe una conexión directa entre descanso y regulación emocional. Dormir poco modifica la forma en que interpretamos lo que sentimos y cómo respondemos a las conductas de los demás. El psicólogo explicó que “dormir mal no solo te hace estar más cansado. Te cambia emocionalmente”.

los primeros síntomas suelen confundirse con estrés o falta de motivación, aunque el origen puede estar en la calidad del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el sueño, y especialmente en la fase REM —etapa del sueño caracterizada por una alta actividad cerebral y la presencia de los sueños más vívidos—, el cerebro reorganiza vivencias y emociones. Cuando este proceso se interrumpe, las emociones permanecen más intensas y menos filtradas.

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A nivel neurobiológico, aumenta la reactividad de sistemas emocionales como la amígdala y disminuye el control de la corteza prefrontal. Esto se traduce en emociones más intensas y menor capacidad de regulación, lo que incrementa la irritabilidad y dificulta el regreso a la calma tras una reacción desproporcionada.

Dormir bien, la base para todo lo demás

El enfoque tradicional que considera el sueño como un lujo o un premio al final del día supone, para Rodríguez-Muñoz, el mayor error colectivo. El especialista recomendó proteger hábitos esenciales: mantener horarios estables para levantarse, reducir la activación previa al descanso y evitar la presencia de trabajo o dispositivos móviles en el dormitorio.

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“Cuando alguien mejora su sueño sin tocar nada más, lo habitual es que mejore todo a la vez: la energía, la concentración, el estado de ánimo, incluso la calidad de las decisiones”, afirmó el psicólogo. “El sueño se trabaja por el día y se permite por la noche”, resumió.

La evidencia del artículo demostró que la calidad del sueño determina la eficacia intelectual y emocional, mucho antes de que el cansancio extremo se manifieste. La gestión del descanso, concluye el análisis, es la verdadera base para el rendimiento y la estabilidad diaria.

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