El oscuro historial de Abdul Ballout, el sospechoso del atentado en Berlín que intentó unirse al Estado Islámico

El retrato de Abdul Ballout ilustra al joven de 21 años señalado como responsable del atentado ocurrido en Berlín durante las celebraciones del Día del Orgullo LGBT.

Abdul Ballout, el hombre de 21 años señalado por las autoridades alemanas como el responsable del atentado ocurrido durante las celebraciones del Día del Orgullo LGBT en Berlín, tenía un extenso historial judicial que incluía delitos violentos, vínculos con propaganda yihadista y un intento de viajar a Siria para incorporarse al grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Su muerte, durante un operativo policial desarrollado este domingo en el distrito berlinés de Spandau, puso fin a una búsqueda de casi 24 horas, pero también volvió a situar bajo la lupa el recorrido de un hombre que ya había sido condenado en varias ocasiones antes del ataque.

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De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Berlín y el Tribunal Superior de Apelación de la capital alemana, Ballout era ciudadano alemán y tenía raíces libanesas. Había nacido en Alemania después de que su madre obtuviera la nacionalidad en 2002.

Su historial penal comenzó cuando todavía era menor de edad. En febrero de 2022 fue condenado por una agresión cometida tres años antes, cuando atacó a otro estudiante en el patio de un instituto. Esa misma sentencia también incluyó una condena por un episodio de extorsión con violencia registrado en 2020, en el que utilizó la fuerza para apoderarse de unos auriculares.

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La Policía local y la Fiscalía solicitaron colaboración de la ciudadanía para localizar a Abdul B., un joven de 21 años, identificado como el presunto responsable del hecho que conmocionó a la capital alemana.

Sin embargo, la causa que más preocupó a las autoridades fue la relacionada con actividades vinculadas al extremismo islamista. El pasado 12 de mayo, un tribunal lo condenó a un año y diez meses de prisión juvenil por preparar un acto grave de violencia que amenazaba la seguridad del Estado, además de otros delitos.

Durante ese proceso judicial, los investigadores concluyeron que Ballout había mostrado una voluntad concreta de incorporarse al Estado Islámico. Según la Fiscalía, ese propósito lo llevó a abandonar Alemania en 2025 con destino al Líbano, desde donde pretendía continuar viaje hacia Siria para integrarse en las filas de la organización terrorista.

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Los fiscales señalaron que, mientras permanecía en territorio libanés, estableció contacto con varias personas que creía pertenecían al Estado Islámico. No obstante, fue detenido antes de poder continuar su desplazamiento y un tribunal militar del Líbano lo condenó a tres meses de prisión por delitos relacionados con la incitación al conflicto religioso y sectario.

Tras cumplir esa pena, regresó a Alemania a finales de 2025. Las autoridades lo arrestaron en cuanto aterrizó en el aeropuerto de Berlín debido a la investigación que permanecía abierta en su contra. Ese procedimiento terminó meses después con la sentencia dictada en mayo.

Agentes de la Policía de Berlín trabajan en un complejo de huertos urbanos del distrito de Spandau, donde fue localizado y abatido el principal sospechoso del atentado ocurrido durante las celebraciones del Orgullo LGBT (REUTERS/Annegret Hilse)

La condena, sin embargo, no implicó su ingreso inmediato en prisión. El tribunal decidió suspender la ejecución de la pena al valorar varios elementos, entre ellos el tiempo que Ballout ya había permanecido detenido tanto en el Líbano como en Alemania durante la investigación. También tuvo en cuenta que el acusado había confesado los hechos, que manifestaba haberse distanciado del Estado Islámico y que, hasta ese momento, no se había concretado ninguna amenaza violenta.

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La decisión judicial fue recurrida por la Fiscalía de Berlín, que solicitó una sanción de cumplimiento efectivo al considerar insuficiente la pena suspendida.

La investigación también determinó que Ballout había difundido propaganda del Estado Islámico a través de su cuenta de Instagram durante 2024. Esa actividad formó parte de los elementos utilizados por los fiscales para sostener la acusación de preparación de un acto de violencia contra el Estado.

Su nombre volvió a ocupar el centro de la atención el sábado, cuando las autoridades lo identificaron como el principal sospechoso del ataque perpetrado cerca de las celebraciones del Orgullo LGBT en Berlín. Según la investigación, embistió con una camioneta a una multitud y posteriormente atacó a varias personas con un arma blanca, dejando un saldo de un fallecido y 29 heridos.

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El vehículo que se estrelló contra una multitud cerca del desfile anual del Orgullo Gay de Christopher Street en Berlín el sábado por la noche, dejando varias personas heridas y la cancelación del desfile, en Berlín, Alemania (REUTERS/Annegret Hilse)

“Todo lo que vemos aquí apunta a que estamos ante un ataque terrorista islámico”, declaró el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, al ofrecer un balance preliminar de los hechos.

La búsqueda concluyó el domingo, cuando unidades especiales localizaron a Ballout en una zona de huertos urbanos del distrito de Spandau.

La Policía de Berlín informó que el sospechoso “corrió hacia nuestros agentes con un arma blanca”, lo que motivó el uso de armas de fuego por parte del comando especial SEK. “A pesar de las medidas de reanimación iniciadas de inmediato por los bomberos de Berlín, falleció aún en el lugar de la intervención”, señaló la institución en un comunicado oficial.

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