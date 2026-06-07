Las tres barreras que retrasan la atención médica en mujeres y cómo afrontarlas

Minimizar el dolor femenino y retrasar la consulta médica puede llevar a diagnósticos tardíos, tratamientos insuficientes y menor calidad de vida para muchas mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es estrés”, “lo que sentís es normal”, “ya se te va a pasar”. Muchas mujeres escuchan estas frases cuando buscan respuestas sobre su salud, a pesar de que detrás de sus síntomas pueden esconderse enfermedades graves. La tendencia a minimizar el dolor femenino y a retrasar la consulta médica tiene consecuencias concretas: diagnósticos tardíos, tratamientos insuficientes y un impacto directo en la calidad de vida.

La combinación de creencias erróneas, barreras en el acceso y falta de enfoque específico en los sistemas de salud coloca a las mujeres en una situación de riesgo frente a problemas como las enfermedades cardiovasculares y las condiciones ginecológicas. Organismos internacionales y especialistas advierten que la normalización del dolor y los sesgos médicos profundizan una brecha de género que afecta no solo a quienes la padecen, sino también a sus familias, comunidades y al sistema sanitario en su conjunto.

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El peso de los sesgos y la subestimación del dolor femenino

La percepción social y la práctica médica suelen minimizar los síntomas en mujeres. El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó en diálogo con Infobae: “Durante muchos años se subestimó la enfermedad cardiovascular en la mujer y se pensaba que no existía en ellas. Hoy sabemos que una de cada tres mujeres no muere por cáncer de mama, sino por enfermedad cardiovascular”. El experto subrayó que los síntomas suelen ser atípicos y que, al llegar al consultorio, la mujer habla de “una sensación rara, como de angustia, sin referirse a un dolor de pecho típico, lo que lleva a que el diagnóstico se retrase”.

Los síntomas cardíacos en mujeres suelen atribuirse a causas menos graves, lo que contribuye a retrasos en el diagnóstico de infartos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos sesgos se reflejan también en la práctica clínica cotidiana. La British Heart Foundation advierte que muchas mujeres llegan más tarde al diagnóstico de infarto porque tanto ellas como los equipos médicos suelen asociar los síntomas cardíacos a otras causas menos graves.

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La organización resalta que las mujeres son más propensas a experimentar demoras en el diagnóstico o a recibir diagnósticos erróneos y, cuando acceden al tratamiento, la recuperación suele ser más compleja y la mortalidad posterior, más alta. La doctora Sonya Babu-Narayan, cardióloga y directora asociada de la fundación, subraya: “Cuando se trata de infartos, las probabilidades están en contra de las mujeres: no solo consultan más tarde, sino que reciben menos intervenciones y apoyo que los hombres”.

Un estudio publicado en la Revista Argentina de Cardiología mostró que, si bien en los últimos 20 años mejoró el acceso a tratamientos para restablecer el flujo sanguíneo al corazón y se redujo la mortalidad hospitalaria, las mujeres siguen consultando más tarde y presentan síntomas menos reconocibles que los hombres. Las cifras reflejan que la mortalidad femenina tras un infarto superó históricamente a la masculina, aunque en la actualidad se igualó, en parte por el avance de las intervenciones invasivas y la reducción en los tiempos de consulta.

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La endometriosis produce dolor intenso y problemas de fertilidad, sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades y dificultan el diagnóstico oportuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Endometriosis y cáncer de mama: por qué el diagnóstico suele llegar tarde

La endometriosis es una afección en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este, según explican desde Mayo Clinic. Puede afectar los ovarios, las trompas de Falopio y otras áreas de la pelvis, generando dolor intenso, especialmente durante los períodos menstruales, y puede provocar problemas de fertilidad. Además, los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades, lo que dificulta el diagnóstico.

Desde ONU Mujeres, afirman: “La endometriosis afecta a 1 de cada 10 mujeres y niñas en todo el mundo, lo que representa alrededor de 190 millones de mujeres. Sin embargo, el diagnóstico y el tratamiento suelen tardar entre 4 y 12 años de media. Son años viviendo con dolor crónico, fatiga e inflamación, mientras te dicen que no pasa nada y que el dolor es normal. Años adaptando tu vida a una condición que aún no tiene nombre. Las afecciones como la endometriosis no son raras. Ese no es el problema. El problema es que el dolor femenino todavía se ignora, se retrasa o se diagnostica erróneamente con demasiada frecuencia. Y cuando el dolor no se toma en serio, el diagnóstico llega demasiado tarde”.

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En oncología ginecológica, Liliana Zamora, jefa de sección del Hospital Italiano, señaló a Infobae que existen tres escenarios posibles:

Que la paciente consulte con un profesional que no identifique la patología.

Que no cuente con acceso a un centro de atención.

Que experimente temor al momento de buscar ayuda.

Advirtió también que el diagnóstico tardío implica enfermedades en estadios avanzados, tratamientos más agresivos y un mayor impacto en la vida personal y laboral de la paciente. Por eso, la especialista señaló la importancia de campañas permanentes y de la existencia de servicios de mastología accesibles para evitar que una mujer deba enfrentar un diagnóstico en etapas críticas.

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Según ONU Mujeres, la endometriosis afecta a 1 de cada 10 mujeres y puede tardar entre 4 y 12 años en diagnosticarse, lo que implica años de dolor y adaptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista científica The Breast analizó los factores que contribuyen a los retrasos en el diagnóstico de cáncer de mama en mujeres. El trabajo identificó que las demoras no dependen solo de las pacientes, sino también de barreras en el sistema de salud, factores sociales y culturales, y políticas públicas.

Aspectos como el miedo, la negación, la dificultad para acceder a turnos médicos, la falta de apoyo social, el nivel educativo y la discriminación aumentan el tiempo hasta obtener un diagnóstico. Los autores destacan la necesidad de campañas específicas, mejor comunicación y políticas que garanticen acceso equitativo a los servicios de salud para reducir estas brechas y mejorar los resultados en cáncer de mama.

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Menopausia: síntomas, mitos y por qué conviene consultar a tiempo

La menopausia es una etapa natural en la vida de las mujeres que marca el final de los ciclos menstruales y la capacidad reproductiva. Se define por la ausencia de menstruación durante al menos doce meses consecutivos y suele presentarse entre los 45 y 55 años. Este proceso fisiológico responde a la disminución progresiva de hormonas como el estrógeno y la progesterona, lo que puede provocar una variedad de síntomas físicos y emocionales, desde sofocos y trastornos del sueño hasta cambios en el estado de ánimo y dificultades cognitivas.

Alejandra Belardo, jefa de Endocrinología Ginecológica y Climaterio del Hospital Italiano subrayó a Infobae que muchas mujeres demoran la consulta durante la menopausia porque les cuesta identificar los síntomas y creen que son parte del envejecimiento. “Hay una creencia cultural muy arraigada de que la menopausia es algo nefasto, que debe disimularse o que marca el fin de una etapa, cuando en realidad puede ser el comienzo de otra”, expresó.

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La menopausia puede traer síntomas físicos y emocionales, muchas mujeres no los consultan porque creen que forman parte natural del envejecimiento y los minimizan (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica insistió en que los síntomas, como sofocos, insomnio, alteraciones del humor o niebla mental, no deben tolerarse sin recibir atención y que la consulta temprana permite evaluar riesgos y planificar la prevención de patologías futuras.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) resaltan que los resultados sanitarios de las mujeres están determinados por la interacción entre factores biológicos y de género. Las normas sociales, las relaciones de poder y las desigualdades estructurales influyen en la exposición a riesgos, el acceso a la atención y la calidad de los servicios. La falta de información clara refuerza el círculo de desinformación y posterga la búsqueda de ayuda profesional.

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Investigación, innovación y políticas: cómo cerrar la brecha

Según un artículo de The Conversation escrito por expertas en investigación y políticas de salud, la salud femenina estuvo históricamente infrafinanciada y poco investigada. Sostienen que la subrepresentación de mujeres en ensayos clínicos y la falta de datos diferenciados por sexo perpetúan tratamientos inadecuados y diagnósticos erróneos.

ONU Mujeres indica que, hasta 1993, las mujeres estuvieron mayormente excluidas de los ensayos clínicos. Esta situación llevó a que muchos tratamientos y medicamentos se desarrollaran considerando únicamente el cuerpo masculino y no se evaluaran de forma adecuada en mujeres. La organización advierte que esta brecha sigue presente y que las mujeres presentan mayor probabilidad de experimentar reacciones adversas a los medicamentos y de que sus síntomas sean interpretados de manera incorrecta. Por este motivo, subraya la importancia de incorporar el sexo y el género en la investigación clínica.

La integración de enfoques interseccionales y la mejora de la representatividad en ensayos clínicos son clave para avanzar hacia una atención médica equitativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis publicado en la revista Women’s Health advierte que las mujeres presentan más efectos adversos a los medicamentos, ya que las dosis suelen establecerse a partir de datos obtenidos en hombres. Por su parte, la OMS y ONU Mujeres señalan que, aunque las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, atraviesan más años en condiciones de mala salud, con prevalencia de dolor crónico, fatiga y enfermedades no diagnosticadas o tratadas de manera inadecuada. Tanto la institucionalización de la equidad de género en las políticas públicas como su integración en la formación médica y la investigación se consideran medidas prioritarias para modificar estas tendencias.

Las recomendaciones de estos organismos incluyen la integración de enfoques interseccionales en la investigación y la atención, la mejora en la representatividad en ensayos clínicos y el diseño de campañas de sensibilización para profesionales y pacientes. Solo así se podrá avanzar hacia una atención médica que reconozca y atienda las particularidades de la salud femenina, dejando atrás la normalización del dolor y el diagnóstico tardío que pone en riesgo la vida de todas las mujeres.