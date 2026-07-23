Brote de ciclosporiasis en EEUU: riesgos y recomendaciones para argentinos que regresaron del Mundial

Más de 1.600 casos confirmados de ciclosporosis en Estados Unidos motivaron una advertencia sanitaria dirigida a viajeros argentinos que asistieron al mundial de fútbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de casos de ciclosporosis en Estados Unidos encendió la alarma en Argentina tras el Mundial 2026. El Ministerio de Salud de la Nación emitió una comunicación epidemiológica para alertar a los servicios sanitarios para que puedan "sospechar, estudiar y eventualmente tratar a los casos, y a los viajeros que regresen de Estados Unidos con presencia de síntomas compatibles".

El documento se divulgó luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) notificaran la expansión del brote en 41 estados norteamericanos, varios de ellos sedes de los partidos disputados por la Selección Argentina.

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El brote se asocia al consumo de vegetales frescos, en particular lechugas y mezclas de ensaladas embolsadas, mientras se investiga el origen exacto de la contaminación.

Qué es la ciclosporosis y cómo se transmite

La ciclosporosis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite a través de alimentos o agua contaminada. Los síntomas principales incluyen diarrea acuosa, pérdida de apetito, fatiga y dolor abdominal, y pueden presentarse entre dos y catorce días después de la exposición.

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El Ministerio de Salud de la Nación alertó a equipos médicos y viajeros tras la notificación del brote por parte de los CDC en 34 estados norteamericanos, incluidos varios que fueron sede de partidos de la selección argentina (CDC)

El Ministerio de Salud detalló que el brote afecta a personas de entre 2 y 95 años, con una mayor incidencia en mujeres. Según el comunicado oficial, “la infección no se transmite de persona a persona”, ya que el parásito necesita permanecer en el ambiente de una a dos semanas para volverse infeccioso. Es decir, el riesgo de contagio directo entre viajeros y sus contactos cercanos es prácticamente nulo.

Las investigaciones del CDC señalan que la mayoría de los casos recientes guardan relación con el consumo de lechugas, ensaladas embolsadas y vegetales de hoja verde. Hasta ahora, no se identificó un productor o distribuidor específico responsable del brote. “Compañías de servicios alimentarios han retirado ingredientes frescos de forma preventiva en regiones seleccionadas”, indica el informe de las autoridades estadounidenses. La coincidencia entre los lugares afectados y las sedes deportivas visitadas por hinchas argentinos refuerza la alerta local.

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El tratamiento recomendado es la administración de trimetoprima-sulfametoxazol durante siete días. Si existe alergia a las sulfamidas, pueden indicarse ciprofloxacina o nitazoxanida. El Ministerio advierte que, sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse y presentar recaídas.

La infección se relaciona principalmente con el consumo de vegetales frescos, como lechugas y mezclas de ensaladas embolsadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y recomendaciones

La prevención es central para evitar nuevos casos de ciclosporosis entre quienes regresaron recientemente de Estados Unidos o mantienen contacto con viajeros. Las autoridades sanitarias remarcan la importancia de reforzar medidas de higiene en el hogar y durante la manipulación de alimentos. Se recomienda lavar cuidadosamente todas las frutas y verduras frescas antes de consumirlas, ya que el parásito puede encontrarse en la superficie de estos productos. El lavado debe hacerse bajo agua potable, frotando cada pieza y, cuando sea posible, utilizando un cepillo o utensilio limpio para eliminar residuos de tierra o materia orgánica.

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Para una protección óptima, el Ministerio de Salud aconseja cocinar frutas y verduras a temperaturas superiores a 70°C, ya que el calor destruye los ooquistes del parásito. Si la cocción no es posible, como ocurre con ensaladas o frutas que se consumen crudas, es preferible pelarlas completamente. Además, se destaca la necesidad de evitar la ingesta de agua no tratada o de origen dudoso, tanto para beber como para preparar alimentos. Incluso el hielo puede ser una fuente de riesgo si se elabora con agua contaminada.

La ciclosporosis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite a través de alimentos o agua contaminada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado oficial subraya que todos los utensilios de cocina, platos y superficies que hayan estado en contacto con alimentos crudos deben ser lavados con agua caliente y jabón inmediatamente después de su uso. Esta medida ayuda a eliminar posibles restos del parásito y otros microorganismos. Respecto a la higiene personal, las autoridades aconsejan lavarse las manos minuciosamente con agua y jabón después de ir al baño, antes de preparar comidas y luego de manipular alimentos frescos.

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Otra recomendación específica se dirige a quienes hayan experimentado síntomas gastrointestinales, particularmente diarrea: estos pacientes deben evitar nadar en piletas, ríos o mares durante el episodio agudo y esperar al menos dos semanas tras la recuperación antes de regresar a actividades acuáticas. Esto reduce el riesgo de que ooquistes presentes en las heces puedan contaminar el agua y exponer a otras personas.

El Ministerio de Salud hace hincapié en la importancia de la consulta médica inmediata ante la aparición de síntomas compatibles con ciclosporosis en personas con antecedente de viaje reciente a Estados Unidos. Es fundamental informar al equipo de salud sobre ese antecedente para orientar el diagnóstico y activar el protocolo de notificación obligatoria. La comunicación rápida entre pacientes, médicos y laboratorios permite identificar casos, administrar el tratamiento adecuado y evitar la dispersión de la enfermedad.

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Por último, se recuerda que la ciclosporosis no se transmite en forma directa entre personas. El contagio ocurre exclusivamente a través del consumo de alimentos o agua contaminados. Por eso, mantener hábitos de higiene y manipulación segura de los alimentos es la principal barrera frente a nuevos brotes.