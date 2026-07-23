Salud

Café de hongos: la bebida que promete bienestar y despierta dudas entre los expertos

Dietistas y publicaciones especializadas analizan los ingredientes, diferencias y riesgos de esta tendencia que gana adeptos, pero aún no cuenta con aval clínico sólido

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Taza verde con café, platillo, granos de café, setas frescas, tela verde arrugada y cuchara sobre una superficie de madera.
El café de hongos gana popularidad en redes sociales, pero la evidencia clínica sobre sus beneficios en personas sigue siendo limitada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café de hongos gana presencia en redes sociales como alternativa al café tradicional, con promesas de calma, energía más sostenida y mayor concentración, pero la evidencia disponible sobre esos efectos en personas sigue siendo limitada, según TIME.

El café de hongos es una mezcla de café molido con hongos en polvo o extractos y suele tener menos cafeína que una taza de café común. Aunque algunos de sus ingredientes se han estudiado por separado, no hay pruebas sólidas de que una taza de esta bebida aporte beneficios relevantes para la salud, y también existen advertencias sobre su precio, el control de calidad y posibles interacciones con medicamentos.

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Se trata, ante todo, de una mezcla de hongos en polvo o en extractos con café molido. Keith Ayoob, dietista-nutricionista titulado en Nueva York y profesor emérito asociado de pediatría en el Albert Einstein College of Medicine, explicó a TIME que se compone sobre todo de hongos deshidratados o extractos combinados con café molido.

La información que hoy puede sostenerse con más certeza es acotada. Wendy Bazilian, dietista-nutricionista titulada en San Diego y presentadora del podcast 1.000 Waking Minutes, explicó a TIME que algunos hongos se han estudiado por su posible papel en funciones concretas, pero todavía no existe una base robusta sobre el café de hongos como bebida.

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Qué es el café de hongos y qué ingredientes suele incluir

Los productos de este tipo no usan los hongos habituales de cocina, como button, portobello, cremini, oyster o shiitake. Tampoco se trata de hongos psicodélicos: “No va a tener alucinaciones”, aclaró Ayoob a TIME.

Una persona con suéter oscuro sostiene una taza de café humeante junto a una ventana. Sobre la mesa de madera hay un croissant, gafas y un teléfono móvil.
El café de hongos mezcla café molido con extractos o polvo de hongos adaptógenos como melena de león, reishi, chaga y cordyceps (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo más común es que incluyan hongos adaptógenos como melena de león, reishi, chaga y cordyceps. A estos ingredientes se les atribuyen efectos distintos, aunque TIME remarca que se trata de beneficios supuestos o aún en estudio.

Bazilian señaló que la melena de león se ha explorado por su posible papel en la mejora de la función cognitiva. La publicación también indica que al reishi se le atribuye una función reguladora del sistema inmunitario, al cordyceps un aporte de energía y al chaga un alto contenido de antioxidantes.

Qué respaldo científico tienen sus beneficios

La investigación no se ha concentrado mucho en el café de hongos en sí. El foco ha estado más bien en algunos hongos medicinales presentes en estas mezclas.

Una revisión de 2023 publicada en la revista Molecules menciona que hongos medicinales como melena de león, reishi, chaga, cordyceps y cola de pavo contienen compuestos bioactivos. En estudios de laboratorio y preclínicos, esos compuestos mostraron efectos anticancerígenos, antioxidantes, antidiabéticos y moduladores del sistema inmunitario.

Tres científicos en batas de laboratorio frente a múltiples pantallas de computadora con datos, gráficos, estructuras químicas, hongos y microorganismos. Microscopio y placas Petri.
La investigación sobre hongos medicinales se basa sobre todo en estudios de laboratorio, animales y dosis controladas que no equivalen a una taza de café de hongos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto tiene un límite central: todavía no está claro si esos hallazgos se traducen en beneficios significativos para las personas. Bazilian añadió a TIME que buena parte de la investigación procede de estudios de laboratorio, ensayos con animales o pruebas en humanos con dosis controladas que pueden diferir de lo que aporta una taza de esta bebida.

La especialista también indicó que el café de hongos incluye compuestos como los beta-glucanos, estudiados por su papel en la función inmunitaria y la inflamación. Aun así, esa presencia no basta para concluir que el consumo habitual del producto produzca por sí solo efectos clínicos comprobados.

En qué se diferencia del café tradicional

El sabor también cambia. Marisa Moore, dietista-nutricionista titulada en Atlanta y autora de The Plant Love Kitchen, dijo a TIME que no sabe como los hongos salteados que se usan en la cocina, mientras que Ayoob lo describió como un perfil más terroso o umami.

En sus efectos, la principal diferencia está en la cafeína. Dawn Jackson Blatner, dietista-nutricionista titulada en Chicago y autora de The Superfood Swap, explicó a TIME que estas bebidas contienen cerca de la mitad de la cafeína de una taza de café.

Esa reducción puede traducirse en menos nerviosismo y en una sensación menos agresiva para el estómago. Según la publicación, al tener menos cafeína que el café común, el patrón de subida y caída también suele ser menos marcado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sabor del café de hongos se diferencia del café común por un perfil más terroso o umami, sin relación con los hongos de cocina ni con efectos psicodélicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun con esas diferencias, el café tradicional tiene más respaldo en el terreno científico. TIME recoge que sus beneficios están mucho más asentados en la literatura que los atribuidos al café de hongos.

Riesgos y precauciones antes de probarlo

El control de calidad aparece como una de las desventajas más claras. Toby Amidor, dietista-nutricionista titulada en Nueva York, dijo a TIME que muchos hongos absorben compuestos de su entorno, por lo que importan el origen y las prácticas de cultivo. Por eso, conviene buscar productos analizados para detectar contaminantes como plomo, arsénico y mercurio.

Quienes toman medicamentos con receta deberían consultar con su médico antes de probarlo. Bazilian advirtió a TIME que algunos hongos, como el reishi, pueden interactuar con medicamentos como los anticoagulantes.

Un hombre adulto con gafas sopla una taza de café caliente en un café con mesas de madera y otras personas al fondo.
El reishi puede interactuar con anticoagulantes y el chaga puede implicar riesgos por su contenido de oxalatos, por lo que el café de hongos requiere precauciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

También hay una salvedad con el chaga. Moore señaló que este hongo tiene un alto contenido de oxalatos, de modo que podría implicar un riesgo para personas con predisposición a cálculos renales.

La decisión final depende de cada persona, siempre que el producto sea seguro en su caso. Jackson Blatner resumió esa idea en TIME al advertir que no se trata de una solución milagrosa ni de una mejora garantizada.

Quien busca menos cafeína y quiere probar una mezcla distinta puede encontrar ahí un motivo suficiente para hacerlo. Para el resto, el café común sigue como la bebida con beneficios mejor documentados y con un respaldo científico que el café de hongos todavía no ha alcanzado.

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