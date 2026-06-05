Las 6 hierbas cotidianas que ayudan a reducir la inflamación y prevenir enfermedades crónicas

Ilustración plana muestra un plato blanco con albahaca, perejil, orégano, tomillo y otras hierbas, rodeado de pequeñas semillas ocre y marrón claro sobre un fondo beige, creando una composición limpia y apetitosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la rutina cotidiana de la alimentación, existen ingredientes que transforman la experiencia culinaria y aportan matices inesperados a los platos más simples. Su capacidad para integrarse en recetas de distintas culturas y realzar sabores convierte a las hierbas y especias en aliados versátiles, capaces de adaptarse tanto a preparaciones frías como calientes, convirtiéndose en un ingrediente importante en la nutrición.

Más allá de su aporte gastronómico, estos ingredientes reúnen una serie de compuestos que les otorgan propiedades que favorecen el bienestar. Diversos estudios científicos han señalado que, incluso en pequeñas cantidades, contienen sustancias capaces de disminuir procesos inflamatorios en el organismo, proteger frente a agentes dañinos y contribuir a la prevención de ciertas enfermedades crónicas. Sus beneficios no se limitan a un solo aspecto de la salud, sino que abarcan desde el fortalecimiento del sistema inmunitario hasta el apoyo a la función cerebral y cardiovascular.

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Además, estos productos aportan vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales que ayudan a mantener el equilibrio nutricional. Incorporarlos de manera habitual a las comidas no solo diversifica el menú, sino que suma valor a la dieta diaria, facilitando el acceso a nutrientes que, de otra forma, podrían pasar desapercibidos.

Cuáles son las hierbas diarias más beneficiosas

1. Albahaca

Se distingue por un perfil nutricional notable y una amplia variedad de beneficios para la salud respaldados por investigaciones recientes. Más allá de su uso en la cocina italiana o asiática, esta hoja aporta nutrientes esenciales y compuestos bioactivos con efectos positivos comprobados en diferentes sistemas del cuerpo humano.

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Un vibrante ramo de hojas frescas de albahaca recién cosechada descansa sobre una mesa de madera rústica, iluminado por la luz natural de una ventana cercana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos análisis han demostrado que la albahaca es una fuente importante de antioxidantes, elementos que ayudan a proteger las células frente al daño ocasionado por los radicales libres. Esta acción contribuye a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las patologías cardiovasculares, ya que los radicales libres pueden favorecer el desarrollo de estas afecciones, explica un estudio. Además, contiene vitaminas A y K, calcio, magnesio y potasio, todos ellos necesarios para el funcionamiento óptimo del organismo, según la dietista Gillian Culbertson de Cleveland Clinic.

Uno de los aspectos más destacados es su capacidad para regular el azúcar en sangre y mejorar los niveles de colesterol, lo que la convierte en una aliada para la salud metabólica. La clínica estadounidense ha observado que ciertas variedades pueden reducir la presión arterial y contribuir al control de la diabetes tipo 2.

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También se ha reportado que su consumo puede favorecer la salud mental, ya que ayuda a aliviar la ansiedad y el estrés, y puede mejorar la función cognitiva y el estado de ánimo. Estas afirmaciones se sustentan en expertos que resaltan cómo la albahaca sagrada mejora la memoria, la atención y reduce el impacto del estrés.

2. Cilantro

Esta hierba, utilizada en diversas cocinas del mundo, contiene una combinación de vitaminas y minerales esenciales, como vitamina A, vitamina C, vitamina K, folato, potasio y manganesio. Según Cleveland Clinic, estos nutrientes, junto con flavonoides y carotenoides presentes en la planta, fortalecen su capacidad antioxidante, ayudando a proteger al organismo frente al daño celular y manteniendo el equilibrio metabólico.

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Un manojo de cilantro fresco con raíces descansa sobre una tabla de cortar de madera junto a un cuchillo en una cocina moderna y bien iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente reveló que esta acción puede contribuir a regular los niveles de azúcar en sangre, un beneficio respaldado por investigaciones en laboratorio que señalan el papel de ciertas enzimas del cilantro en la reducción de la glucosa.

Además de su efecto sobre el metabolismo, el cilantro aporta compuestos que pueden favorecer la salud cerebral. La presencia de antioxidantes como la luteína ayuda a disminuir la inflamación en el cerebro, lo que podría reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, explica Alexis Supan, dietista registrada citada por Cleveland Clinic.

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Otro de los beneficios es su acción antimicrobiana. Gracias a su compuesto llamado dodecanal, podría ayudar al organismo a combatir enfermedades alimentarias como la salmonela. A esta propiedad se suma su capacidad para aliviar el dolor y reducir la inflamación, tal como lo sugiere la Cleveland Clinic sobre el uso de jarabes de cilantro para mitigar dolencias como la migraña.

3. Orégano

Esta tradicional hierba destaca por su perfil nutricional y propiedades que van más allá de la condimentación de alimentos. Su riqueza en antioxidantes y compuestos bioactivos ha sido respaldada por diferentes estudios científicos, los cuales señalan su capacidad para combatir el daño celular y apoyar el bienestar general.

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El orégano es una planta aromática con propiedades medicinales y culinarias, ideal para condimentar platillos y preparar remedios naturales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales beneficios se encuentra su alto contenido de captadores de radicales, como carvacrol y timol. Estos compuestos ayudan a neutralizar moléculas inestables que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, incluidos el cáncer y las patologías cardíacas. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, aporta una cantidad significativa de vitamina K, cubriendo entre el 5 y el 7% de los requerimientos diarios en apenas una cucharada de la hierba seca.

Además de su poder antioxidante, el orégano posee propiedades antibacterianas notables. Una investigación de Plos One de 2025 ha demostrado que el aceite esencial de orégano es eficaz contra bacterias como Staphylococcus aureus y Escherichia coli, así como frente a otras 23 especies. Estos efectos se atribuyen principalmente a los óleos presentes en la planta, por lo que se aconseja su uso en forma diluida y no ingerir aceites esenciales directamente.

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Otro efecto que ha sido estudiado por expertos es el anticancerígeno. Los captadores de radicales presentes no solo protegen del daño oxidativo, sino que también influyen en la actividad de ciertas células cancerosas, ralentizando su crecimiento y ayudando a reducir los efectos secundarios de tratamientos como la quimioterapia.

4. Perejil

Se trata de una de las especias más utilizadas en el mundo. Sin embargo, su utilidad trasciende su sabor y se apoya en el perfil nutricional, el cual lo convierte en una de las hierbas más completas, aportando una cantidad considerable de fibra, calcio, hierro, magnesio, potasio, vitamina C, folato y vitaminas A y K. Uno de los aspectos más destacados es su contenido de vitamina K: una sola cucharada de perejil fresco picado supera el 70% de la ingesta diaria recomendada, según datos de WebMD.

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Un tarro de vidrio con perejil triturado se encuentra sobre una superficie de madera, listo para ser utilizado como condimento fresco en diversas preparaciones culinarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antioxidantes presentes en el perejil, especialmente flavonoides como la apigenina, juegan un papel central en la protección celular. La apigenina, más concentrada en el perejil seco, ha demostrado potencial anticancerígeno en estudios de laboratorio. Este compuesto, según una revisión de 2026, protege a células cardíacas H9c2 frente a daño inducido por privación de oxígeno y glucosa.

También es conocido por su función diurética, facilitando la eliminación de líquidos y ayudando a controlar la presión arterial. Esta propiedad resulta útil para quienes buscan reducir la hinchazón o mantener el equilibrio hídrico en el organismo. Además, el consumo regular puede favorecer la salud cardiovascular, ya que se ha observado que ayuda a reducir el colesterol, mejorar la circulación sanguínea e inhibir la coagulación, cita National Geographic.

La salud ósea también se ve beneficiada por esta especia, gracias a la presencia de vitamina K, que favorece el crecimiento y la densidad mineral de los huesos. WebMD ha revelado que puede ayudar a proteger contra la osteoporosis. Por otro lado, la vitamina A, junto con antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, apoya la salud ocular al proteger la superficie del ojo y prevenir la degeneración macular relacionada con la edad.

5. Romero

Persona aplicando aceite de romero en su cabello para fortalecerlo. Ramas frescas alrededor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales aportes es su alto contenido en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Estos elementos protegen al organismo frente al daño provocado por los radicales libres, ayudando a prevenir enfermedades crónicas asociadas al estrés oxidativo. Una investigación citada por Medical News Today destaca que contiene sustancias como el carnosol y el ácido carnósico, que contribuyen a neutralizar agentes dañinos y a reducir la inflamación celular.

También ha mostrado efectos positivos en la salud neurológica y mental. Según un metaanálisis de Nutrients, el consumo de extracto de romero podría mejorar la memoria, el estado de ánimo y la calidad del sueño, así como reducir el dolor y favorecer el bienestar emocional. Se ha observado que sus compuestos pueden influir en la función de neurotransmisores y tienen un potencial efecto protector contra enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.

Otro beneficio relevante es su acción sobre las alergias y la congestión nasal. El extracto de la hierba, según una revisión del Journal of Biological Chemistry, ha demostrado capacidad para suprimir reacciones alérgicas e inhibir la activación de los mastocitos, células clave en los procesos alérgicos. Además, la planta contiene vitamina A, folato, potasio, magnesio y calcio, nutrientes esenciales para el funcionamiento corporal.

6. Tomillo

El té de tomillo es una infusión aromática usada por sus beneficios digestivos y propiedades antimicrobianas naturales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocido por su aroma y sabor inconfundibles, es una hierba empleada tanto en la cocina como en la medicina tradicional, gracias a su composición rica en nutrientes y compuestos bioactivos. Este arbusto perenne contiene vitaminas A, B-6, C, E y K, así como minerales como potasio, calcio, hierro y magnesio, según Nutrients en un estudio.

Uno de los principales efectos positivos radica en su capacidad para reforzar el sistema inmunitario y proteger frente a infecciones. Los nutrientes presentes en esta hierba participan en el mantenimiento de la salud ósea, la función sanguínea y la protección celular, ayudando a prevenir resfriados, gripes y otras enfermedades. Su acción antioxidante y antiinflamatoria contribuye a la reducción de procesos inflamatorios que pueden desencadenar enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, gastrointestinales y cardíacas, según explica la Asociación de Facultades de Medicina Naturopática Acreditadas de Washington D.C.

El tomillo también posee propiedades antibacterianas y antisépticas, atribuidas a la presencia de timol, un compuesto activo utilizado en enjuagues bucales y desinfectantes. Además, Healthline ha sugerido que el aceite esencial de la especia puede contribuir a la protección del cerebro, gracias a su capacidad para reducir la inflamación y favorecer la función cognitiva. La acción combinada de sus flavonoides y vitaminas ayuda a prevenir el daño celular y, por lo tanto, a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.