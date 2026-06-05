Salud

Cómo obtener colágeno con los alimentos y por qué los suplementos no bastan

El médico Rodrigo Arteaga advierte que la clave no está donde la mayoría la busca, y que sin el entorno nutricional adecuado el cuerpo carece de los materiales básicos para fabricar esta proteína estructural

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Ilustración de témpera detallada de un bodegón con huevos rotos, pollo, salmón, carne, legumbres, kiwis, fresas, naranjas, pimientos, ostras, semillas y nueces en mesa.
El consumo de colágeno se ha popularizado con productos que prometen rejuvenecer la piel, aunque la evidencia señala que la dieta es clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de colágeno ha llevado a la proliferación de productos que prometen rejuvenecer la piel, desde suplementos y polvos hasta cremas y sérums. Aunque se asocia a la firmeza y elasticidad cutánea, la visión general suele simplificar en exceso su función y los procesos necesarios para obtener producción de colágeno y resultados.

Según Women’s Health Mag y el médico Rodrigo Arteaga, la clave no está en aplicar una crema, sino en aportar al cuerpo los nutrientes que necesita para producir colágeno. La fuente recalca que factores como la alimentación, el descanso y el entorno metabólico son decisivos, superando la influencia de cualquier solución cosmética superficial.

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Cómo produce el cuerpo el colágeno y el papel de los nutrientes

La producción de colágeno depende directamente de lo que el cuerpo recibe a través de la dieta. Según explica Rodrigo Arteaga, “tu cuerpo fabrica colágeno usando aminoácidos, que son las pequeñas piezas que forman las proteínas y que obtienes de las proteínas que te comes”.

Los factores que contribuyen a la reducción de la producción de colágeno (Canva)
Una alimentación variada asegura la presencia de todos los perfiles de aminoácidos necesarios para la correcta síntesis de colágeno en el organismo (Canva)

Si faltan los nutrientes necesarios, el cuerpo carece de los materiales básicos para construirlo correctamente. Por ello, el colágeno está íntimamente ligado a los hábitos alimentarios y a la calidad de la dieta diaria.

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Para aportar estos aminoácidos, la fuente menciona alimentos como huevo, pollo, carne, pescado o legumbres. Arteaga aclara: “No porque sean ‘milagrosos’, sino porque aportan los aminoácidos necesarios para esa construcción”. Cada uno de estos alimentos contiene perfiles distintos de aminoácidos, por lo que una dieta variada garantiza que el organismo disponga de todos los bloques constructivos para sintetizar colágeno.

El artículo también advierte sobre la creencia de que tomar un suplemento aislado puede compensar malos hábitos alimenticios, estrés o falta de descanso: la producción de colágeno depende de un entorno favorable, y no solo de la ingesta puntual de un producto o ingrediente.

Ilustración 3D del cuerpo humano mostrando el proceso de producción de colágeno, con detalles de aminoácidos y fibroblastos en la piel.
La vitamina C resulta esencial para la formación y protección del colágeno, y se debe incorporar diariamente mediante frutas y verduras frescas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la vitamina C en la formación y protección del colágeno

Un nutriente en la formación de colágeno es la vitamina C. El doctor Arteaga señala: “La vitamina C ayuda a que el colágeno se forme con mejor estructura. También ayuda a proteger el colágeno que ya tienes del daño”. Esto significa que, además de contribuir a la síntesis, la vitamina C defiende las fibras de colágeno existentes frente a factores que pueden debilitarlas, como la exposición solar o el envejecimiento natural.

El artículo enfatiza que el cuerpo no almacena la vitamina C de manera eficiente, por lo que recomienda incorporar fuentes de este nutriente todos los días. Entre los alimentos sugeridos se encuentran kiwis, guayabas, fresas, cítricos o pimientos, que pueden aportar la cantidad necesaria para mantener la integridad del colágeno cutáneo. La presencia regular de estos alimentos en la dieta es necesaria, ya que la deficiencia de vitamina C puede traducirse en una menor calidad estructural del colágeno y, por ende, en una piel más frágil y menos elástica.

La fuente también destaca la conveniencia de consumir diferentes frutas y verduras a lo largo del día para asegurar un aporte continuo, ya que la vitamina C es hidrosoluble y se elimina rápidamente del organismo.

El déficit de vitamina C puede reducir la calidad del colágeno y afectar la elasticidad y firmeza de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)
El déficit de vitamina C puede reducir la calidad del colágeno y afectar la elasticidad y firmeza de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minerales para la salud de la piel: zinc y cobre

Además de las proteínas y la vitamina C, ciertos minerales desempeñan un papel en la salud de la piel y la producción de colágeno. Sobre el zinc, Arteaga indica: “El zinc participa en la reparación de la piel y en la formación de tejido nuevo”. Este mineral interviene en procesos de cicatrización y en la regulación de la inflamación cutánea. Entre las fuentes de este mineral se encuentran los mariscos, la carne, las semillas de calabaza o los huevos.

El déficit de zinc puede provocar una menor capacidad de recuperación y una mayor propensión a las lesiones cutáneas. Por eso, una dieta variada que incluya fuentes animales y vegetales de zinc es importante para quienes buscan mantener la piel sana.

En cuanto al cobre, el médico explica su función: “El cobre ayuda a unir y organizar las fibras de colágeno. Eso contribuye a que la piel tenga mejor soporte”. Los alimentos como nueces, semillas y mariscos se destacan como fuentes de este mineral. El cobre actúa como un facilitador de los enlaces cruzados entre las fibras, lo que refuerza la resistencia y la firmeza de la piel.

El consumo de suplementos forma parte de la rutina diaria de millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los suplementos de colágeno, incluyendo gelatina o colágeno hidrolizado, solo complementan una dieta equilibrada y no reemplazan hábitos de vida saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo adecuado de estos minerales favorece no solo la producción de colágeno, sino también la calidad y durabilidad de las fibras ya presentes, ayudando a mantener una apariencia más saludable y resistente.

El rol de los suplementos de colágeno y sus limitaciones

Respecto al consumo de suplementos, Rodrigo Arteaga expone una visión matizada: “Puedes usar gelatina natural o colágeno hidrolizado” si buscas un apoyo extra. Sin embargo, advierte que “no reemplaza nada de lo anterior”. Aunque los suplementos pueden complementar la dieta, no sustituyen una alimentación equilibrada ni compensan déficits nutricionales importantes.

El texto subraya que los suplementos no pueden contrarrestar malos hábitos, estrés, mala alimentación o falta de descanso. El enfoque debe estar en crear el contexto adecuado para que el cuerpo produzca colágeno, priorizando siempre los nutrientes y el bienestar general.

Si bien algunos consumidores recurren a gelatinas o a colágeno hidrolizado como refuerzo, la postura del especialista es clara: el suplemento puede sumar, pero nunca suplir las bases de una alimentación variada y equilibrada.

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