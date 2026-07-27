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Ministerio de Agricultura dominicano activa plan nacional contra la chinche de la espiga en el arroz

La estrategia involucra a productores, juntas de regantes, técnicos y suplidores, e incluye vigilancia fitosanitaria, muestreos continuos, capacitación y prácticas agronómicas para contener el aumento atípico del insecto en las zonas cultivadas

Cultivo de arroz
El chinche de la espiga, identificado como Oebalus spp., perfora las espigas del arroz y afecta la cantidad y la calidad de la cosecha.
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En los campos arroceros de República Dominicana, una amenaza silenciosa puso en alerta a autoridades y productores: el chinche de la espiga, un insecto que compromete el rendimiento y la calidad del arroz, llevó al Ministerio de Agricultura a poner en marcha un plan nacional para enfrentar la plaga.

Según información oficial, la nueva estrategia involucra a todo el sector arrocero y busca frenar el avance de este insecto en las principales zonas productoras del país.

El chinche de la espiga, identificado científicamente como Oebalus spp., es un insecto que ataca la etapa final del cultivo de arroz. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, este insecto provoca daños al perforar las espigas del arroz, lo que genera granos vacíos o manchados y afecta tanto la cantidad como la calidad de la cosecha.

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El impacto se traduce en pérdidas económicas para los productores y pone en riesgo la seguridad alimentaria, ya que el arroz es uno de los alimentos más consumidos en República Dominicana.

Ante el incremento atípico de la presencia de esta plaga, el Ministerio de Agricultura impulsó una estrategia coordinada que reúne a productores, juntas de regantes, técnicos agrícolas y empresas proveedoras de insumos.

El plan nacional se basa en acciones de monitoreo constante, vigilancia fitosanitaria, capacitaciones y la aplicación de prácticas agronómicas específicas para minimizar los daños causados por el chinche.

República Dominicana puso en marcha un plan nacional para enfrentar la plaga del chinche de la espiga en las zonas productoras de arroz. (Foto cortesía agrolatam)
República Dominicana puso en marcha un plan nacional para enfrentar la plaga del chinche de la espiga en las zonas productoras de arroz. (Foto cortesía agrolatam)

La colaboración quedó formalizada mediante un acuerdo firmado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, junto con representantes de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa) y juntas de regantes de las principales regiones productoras.

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Según datos oficiales, también participan organizaciones técnicas como la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (Afipa) y la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (Animpa), que aportarán respaldo científico y logístico en la implementación de las medidas.

El Ministerio de Agricultura detalló que la estrategia contempla la creación de un sistema permanente de monitoreo y evaluación para detectar oportunamente la presencia del chinche de la espiga. Los productores y técnicos deben llevar registros sistemáticos del muestreo en campo, lo que facilita la rápida identificación de focos de la plaga y permite intervenir con prontitud.

Esta medida busca evitar que el insecto se propague y cause daños mayores en las plantaciones.

Otra de las acciones establecidas es la adopción obligatoria de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que incluyen el manejo adecuado de residuos de cosecha, la rotación de cultivos y el uso racional de productos fitosanitarios. El cumplimiento de estas prácticas será un requisito indispensable para movilizar la cosecha y acceder a los procesos de certificación, según lo dispuesto por el Ministerio de Agricultura.

El Ministerio de Agricultura advirtió que la plaga del chinche de la espiga genera pérdidas económicas y pone en riesgo la seguridad alimentaria en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura RD)
El Ministerio de Agricultura advirtió que la plaga del chinche de la espiga genera pérdidas económicas y pone en riesgo la seguridad alimentaria en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura RD)

Para respaldar jurídicamente las acciones, la institución emitió la Resolución núm. RES-MARD-2026-47, que establece el Reglamento para el Manejo Integrado de Plagas (MIP) dirigido específicamente al control del chinche de la espiga en el cultivo de arroz.

Esta norma obliga a todas las personas y entidades dedicadas a la producción, comercialización y procesamiento de arroz a cumplir con las nuevas disposiciones. El Ministerio informó que la resolución se basa en recomendaciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de reducir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

El Ministerio de Agricultura organizó conversatorios y talleres en las regiones productoras para explicar los daños provocados por el insecto y las formas más efectivas de contener su propagación.

De acuerdo con fuentes oficiales, la coordinación entre el sector público y privado busca preservar la producción de arroz, proteger la rentabilidad de los productores garantizando la sostenibilidad de un cultivo esencial para la alimentación de la población dominicana.

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