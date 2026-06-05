5 movimientos, 3 rondas y 15 minutos: la fórmula con kettlebells que transforma el entrenamiento en casa

El entrenamiento con pesas rusas en casa ofrece una opción práctica y eficaz para quemar grasa durante los meses de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenar en casa durante los meses cálidos resulta práctico para quienes desean mantenerse activos sin acudir al gimnasio. La rutina desarrollada por David Bosch con kettlebells permite entrenar y quemar grasa en el hogar, aprovechando movimientos que trabajan varios grupos musculares a la vez y optimizan el tiempo de ejercicio.

Según GQ, este método facilita desarrollar fuerza y musculatura, promoviendo la constancia durante todo el año. De hecho, un estudio clínico publicado en PubMed Central demostró que este tipo de entrenamiento reduce de forma significativa el porcentaje de grasa corporal y mejora la fuerza muscular global, lo que valida la eficacia de las pesas rusas como una alternativa ideal para optimizar la condición física y la composición corporal mediante sesiones en el hogar.

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En ese sentido, la comodidad del entrenamiento doméstico, sumada a la eficacia de las pesas rusas, ofrece una alternativa eficaz para mejorar la condición física y reducir el porcentaje de grasa corporal.

Las rutinas con kettlebells permiten trabajar fuerza, coordinación y movilidad muscular sin necesidad de acudir a un gimnasio tradicional (Crédito: Freepik)

Beneficios para fuerza y coordinación

Ejercitarse con kettlebells no solo ayuda a quemar grasa, sino que también estimula el desarrollo de masa muscular, la mejora de la fuerza y la optimización de la movilidad articular. Además, la combinación de movimientos complejos contribuye al perfeccionamiento de la coordinación general. De este modo, la rutina se convierte en una rutina que trabaja distintos aspectos del estado físico.

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Este tipo de entrenamiento permite avanzar hacia objetivos físicos personales, al tiempo que se adapta a las características y necesidades de cada individuo. La naturaleza de los ejercicios con pesas rusas propicia un aumento simultáneo de fuerza y musculatura, a la vez que potencia el control corporal y la capacidad de reacción en distintos planos de movimiento.

El circuito de cinco ejercicios con kettlebell, diseñado por un entrenador experto, puede adaptarse a todos los niveles y realizarse en cualquier hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cinco ejercicios del circuito

David Bosch, entrenador y fundador de Deee Lab, diseñó una rutina con kettlebells para quemar grasa y mejorar la forma física. El circuito es apto para cualquier nivel y puede realizarse íntegramente en casa. La estructura consiste en cinco ejercicios básicos, cada uno ejecutado durante treinta segundos y repetido en tres rondas, con descansos de treinta segundos entre ejercicios.

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Ejercicios del circuito:

Clean halo:

Ejecutado durante 30 segundos y repetido en tres rondas, este ejercicio está pensado para activar varios grupos musculares al mismo tiempo. Para realizarlo, se sostiene la kettlebell por las asas frente al pecho y se traza un círculo completo alrededor de la cabeza, pasando la pesa de una mano a otra, manteniendo el abdomen firme y los codos pegados al cuerpo.

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El clean halo con kettlebell es un ejercicio dinámico y funcional, contribuyendo al trabajo global del cuerpo en poco tiempo. Se integra al inicio del circuito para preparar la musculatura y elevar la intensidad desde el comienzo.

El clean halo con kettlebell activa varios grupos musculares y sirve para preparar la musculatura al inicio del circuito de entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wood chop con una rodilla en el suelo:

Esta variante del wood chop, realizada con una rodilla apoyada, permite diversificar el estímulo sobre la musculatura del tronco y los hombros. Para ejecutarlo, se comienza en posición de rodillas, con una rodilla apoyada en el suelo y la otra flexionada delante del cuerpo.

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Se sujeta la kettlebell con ambas manos por un lateral de la cadera y, mediante un giro controlado del tronco, se lleva la pesa de manera diagonal hacia el hombro opuesto, simulando el movimiento de cortar leña. Se alternan ambos lados en cada serie. El movimiento favorece la coordinación y el control postural, integrando la zona media del cuerpo en el esfuerzo. Es un ejercicio que mejora la estabilidad y la movilidad.

El wood chop con una rodilla en el suelo mejora la coordinación y la estabilidad al trabajar el tronco y los hombros de forma alternada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Thruster:

El thruster, realizado durante treinta segundos en tres rondas, es un movimiento que combina fuerza y resistencia. Para hacerlo, se sujeta la kettlebell con ambas manos a la altura del pecho, se realiza una sentadilla profunda y, al incorporarse, se empuja la pesa por encima de la cabeza en un solo movimiento fluido.

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La bajada se controla llevando la kettlebell de nuevo al pecho para iniciar la siguiente repetición. Su inclusión en el circuito busca potenciar la musculatura de piernas, glúteos y hombros, aumentando la demanda metabólica general. El thruster con kettlebell es útil para quienes buscan un ejercicio completo, eficiente y adaptable al entrenamiento en casa.

El thruster con kettlebell combina fuerza y resistencia, potenciando la musculatura de piernas, glúteos y hombros en cada repetición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Curl pullover:

Durante treinta segundos y en tres repeticiones, el curl pullover se incorpora para trabajar brazos y zona superior del tronco. Para ejecutarlo, se adopta una posición acostado boca arriba, sujetando la kettlebell con ambas manos sobre el pecho. Se flexionan los codos para realizar un curl de bíceps y, a continuación, se lleva la pesa hacia atrás, por encima de la cabeza, manteniendo los brazos extendidos y sin despegar la espalda del suelo. Se regresa al punto inicial para comenzar una nueva repetición.

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Este ejercicio añade variedad a la rutina y permite involucrar músculos que complementan el esfuerzo principal del circuito. Sirve como puente entre los movimientos más explosivos y los de control, y promueve el equilibrio muscular.

El curl pullover en el circuito permite fortalecer los brazos y la zona superior del tronco, favoreciendo el equilibrio muscular durante el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Swing americano:

Ejecutado al final del circuito, el swing americano con kettlebell añade intensidad. De pie, con las piernas ligeramente separadas y la pesa sostenida con ambas manos, se impulsa la kettlebell hacia atrás entre las piernas y, con un movimiento explosivo de cadera, se eleva la pesa hasta que los brazos queden extendidos por encima de la cabeza.

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Se controla el descenso y se repite el impulso en cada repetición. Treinta segundos de trabajo en tres rondas sirven para activar glúteos, espalda y hombros, y favorecen la quema de grasa y la capacidad aeróbica. Este ejercicio cierra la rutina con un estímulo funcional para mejorar la resistencia muscular y cardiovascular.

El swing americano con kettlebell incrementa la intensidad del final del circuito, ayudando a mejorar la resistencia muscular y cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo total estimado de la rutina no supera los quince minutos, incluyendo los descansos. El objetivo es realizar el mayor número de repeticiones posibles en cada intervalo, adaptando la intensidad a las capacidades individuales.