Salud

La exposición temprana a agua filtrada aumenta la esperanza de vida

Un estudio académico estadounidense rastreó el impacto de los sistemas de filtración urbana en los primeros años de vida y encontró efectos medibles sobre la longevidad masculina, así como en otras dimensiones del desarrollo humano

Guardar
Google icon
Una mano sujeta un vaso transparente que se llena con agua clara y burbujeante directamente de un grifo metálico en una cocina moderna.
El estudio revela que el acceso temprano a agua filtrada se vincula a un aumento promedio de 3,2 meses en la esperanza de vida masculina en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición temprana a sistemas de filtración de agua en ciudades de Estados Unidos se asoció con un aumento promedio de 3,2 meses en la esperanza de vida de los hombres en la vejez, según un estudio publicado en el American Journal of Health Economics y citado por el canal de noticias Fox News y el portal de divulgación científica Medical Xpress.

El trabajo plantea que una mejora en la infraestructura de salud pública durante la infancia puede dejar efectos medibles décadas después sobre la longevidad, en un contexto en el que, conforme al portal, más de 2.000 millones de personas en el mundo todavía no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura.

PUBLICIDAD

La investigación, a cargo del profesor Jason Fletcher, de la Universidad de Wisconsin-Madison, y Hamid Noghanibehambari, de la Universidad Estatal Austin Peay, analizó registros de defunción de hombres estadounidenses nacidos entre 1975 y 2005 a partir de los Archivos Maestros de Defunciones de la Administración del Seguro Social, señalaron los medios.

Los autores cruzaron el año y la ciudad de nacimiento o infancia de cada persona con registros históricos sobre la instalación de sistemas de filtración de agua en ciudades estadounidenses, lo que permitió medir cómo las condiciones del inicio de la vida se relacionaron con resultados observados muchos años después y aislar así el impacto de largo plazo del acceso al agua potable filtrada.

PUBLICIDAD

Un chorro de agua amarillenta y burbujeante fluye de un grifo plateado hacia un vaso de vidrio transparente. El fondo muestra una ventana y azulejos blancos.
El acceso a agua potable gestionada de forma segura beneficia a la salud pública, pero más de 2.000 millones de personas en el mundo siguen sin este recurso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua filtrada y desarrollo: más allá de la longevidad

El principal hallazgo fue que la filtración urbana del agua potable por sí sola añadió en promedio 3,2 meses a la esperanza de vida de hombres estadounidenses mayores; pero el estudio no se limitó a medir la supervivencia: datos adicionales de los censos de 1950 a 1970 mostraron que la exposición temprana al agua filtrada se relacionó también con mayor estatura, mayor nivel educativo y mayores ingresos en la adultez.

Los investigadores encontraron además indicios de una relación con mejores puntuaciones cognitivas en la adultez temprana, lo que los llevó a plantear que parte del efecto de largo plazo sobre la longevidad podría explicarse por cambios socioeconómicos y físicos acumulados desde la infancia, según el portal científico.

En un comunicado de prensa, Fletcher sostuvo: “Si bien la calidad del agua ha mejorado en muchas zonas, este estudio muestra las consecuencias reales para las comunidades sin acceso a agua potable, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial”.

El profesor añadió: “Dado que aproximadamente una de cada cuatro personas en el mundo carece de agua potable gestionada de forma segura en sus hogares, las consecuencias para la salud humana son significativas”.

Primer plano lateral de una persona bebiendo agua de un vaso de cristal. Se ve su mano sosteniendo el vaso y un fregadero con grifo en el fondo.
Los autores también hallaron una posible relación entre el agua filtrada y mejores puntuaciones cognitivas en adultos jóvenes estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcance, límites y contexto del estudio

Según la cadena de noticias, los investigadores trabajaron exclusivamente con datos históricos de hombres estadounidenses. Esa limitación implica que los resultados podrían no reflejar por completo cómo la filtración de agua en las primeras etapas de la vida afectó la longevidad, el crecimiento físico o las capacidades cognitivas de las mujeres de la misma época.

El estudio también se restringe a cambios en la infraestructura de salud pública de ciudades de Estados Unidos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Por esa razón, la cronología exacta del efecto y la magnitud estimada del aumento en la esperanza de vida podrían no trasladarse de forma directa a países en desarrollo actuales, comunidades rurales o zonas con condiciones ambientales e institucionales diferentes.

La investigación forma parte de una agenda más amplia sobre mortalidad y condiciones de la primera infancia. El trabajo está integrado en el American Mortality Project, una iniciativa que reúne más de 24 estudios sobre factores que influyen en la esperanza de vida en Estados Unidos, según el portal.

Dentro de esa línea, el mismo equipo estudió los efectos de la campaña de erradicación de la anquilostomiasis iniciada en el sur de Estados Unidos en la década de 1910. Ese trabajo encontró un aumento de aproximadamente 1,3 meses en la esperanza de vida de las personas expuestas y fue publicado en el Journal of Health Economics.

Temas Relacionados

Infraestructura de Salud PúblicaFiltración de AguaAgua PotableEsperanza de VidaMortalidadNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo que la piel nunca olvida: el daño solar y su huella en forma de manchas

Lejos de ser un problema repentino, es el resultado de años de exposición. ¡Hola! reúne voces de expertos que detallan las causas y los métodos más actuales de prevención

Lo que la piel nunca olvida: el daño solar y su huella en forma de manchas

El impacto de la alimentación energética en el desempeño de los deportistas

Expertos en nutrición destacan que ajustar el menú según la estación y el entrenamiento mejora la vitalidad, la concentración y la capacidad de recuperación en quienes practican deporte

El impacto de la alimentación energética en el desempeño de los deportistas

Científicos revelaron “átomo por átomo” cómo funciona una enzima clave para la naturaleza

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, abre camino al monitoreo ambiental y el tratamiento de efluentes

Científicos revelaron “átomo por átomo” cómo funciona una enzima clave para la naturaleza

“Dead bug”, el ejercicio que recomienda Harvard para un core fuerte

La técnica recomendada por especialistas permite adaptar el nivel de dificultad y enfocar el esfuerzo en la estabilidad lumbar, facilitando mejoras evidentes en la postura y control de movimientos en personas de todas las edades

“Dead bug”, el ejercicio que recomienda Harvard para un core fuerte

¿Hambre real o emocional? Señales para identificarlo y qué hacer para regular la ansiedad

No siempre las razones por las que ingerimos alimentos están relacionadas con necesidades del organismo. Las definiciones de nutricionistas consultados por Infobae

¿Hambre real o emocional? Señales para identificarlo y qué hacer para regular la ansiedad

DEPORTES

La primera baja oficial del Mundial: es una de las máximas figuras de su selección y se rompió la rodilla en un amistoso

La primera baja oficial del Mundial: es una de las máximas figuras de su selección y se rompió la rodilla en un amistoso

Tchouaméni habló por primera vez de su pelea con Valverde: qué dijo sobre un posible cruce entre Francia y Uruguay en el Mundial

Video: la nueva canción que adoptó la selección argentina detrás del sueño del bicampeonato mundial

Las insólitas maniobras de Mick Schumacher en la IndyCar: de un choque contra el muro a no doblar y perjudicar a un rival

Estudiantes goleó 3-0 a Rosario Central y se clasificó a los octavos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW

Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre en Nogoyá, su ciudad natal: “Siempre va a ser mi lugar favorito”

Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre en Nogoyá, su ciudad natal: “Siempre va a ser mi lugar favorito”

El sentido posteo de Darío Barassi luego de visitar la tumba de su mamá en San Juan: “Me parte el corazón”

La mini luna de miel de Tamara Báez y Thiago Martínez a las Cataratas del Iguazú luego de su reconciliación

Entre destellos metálicos y terciopelo, Juana Viale apostó por un contundente cambio de look para el otoño

La fiesta de Vero Lozano por sus 56 años: el abrazo con su hija, el beso con Corcho Rodríguez y diversión con amigos

INFOBAE AMÉRICA

Salud advierte riesgo sanitario tras la baja cobertura de inmunización en Honduras

Salud advierte riesgo sanitario tras la baja cobertura de inmunización en Honduras

Netanyahu eligió al arquitecto del misil Arrow 3 como nuevo asesor de Seguridad Nacional de Israel

Gisèle Pelicot: “No pensé que podría volver a confiar en un hombre, pero eso fue lo que me ocurrió”

Trasladan a Jesús “Chuma” a la capital de Guatemala para continuar su proceso de extradición

Laboratorios de catorce países reforzaron la calidad analítica de los alimentos en Nicaragua