La exposición temprana a agua filtrada aumenta la esperanza de vida

El estudio revela que el acceso temprano a agua filtrada se vincula a un aumento promedio de 3,2 meses en la esperanza de vida masculina en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición temprana a sistemas de filtración de agua en ciudades de Estados Unidos se asoció con un aumento promedio de 3,2 meses en la esperanza de vida de los hombres en la vejez, según un estudio publicado en el American Journal of Health Economics y citado por el canal de noticias Fox News y el portal de divulgación científica Medical Xpress.

El trabajo plantea que una mejora en la infraestructura de salud pública durante la infancia puede dejar efectos medibles décadas después sobre la longevidad, en un contexto en el que, conforme al portal, más de 2.000 millones de personas en el mundo todavía no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura.

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La investigación, a cargo del profesor Jason Fletcher, de la Universidad de Wisconsin-Madison, y Hamid Noghanibehambari, de la Universidad Estatal Austin Peay, analizó registros de defunción de hombres estadounidenses nacidos entre 1975 y 2005 a partir de los Archivos Maestros de Defunciones de la Administración del Seguro Social, señalaron los medios.

Los autores cruzaron el año y la ciudad de nacimiento o infancia de cada persona con registros históricos sobre la instalación de sistemas de filtración de agua en ciudades estadounidenses, lo que permitió medir cómo las condiciones del inicio de la vida se relacionaron con resultados observados muchos años después y aislar así el impacto de largo plazo del acceso al agua potable filtrada.

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El acceso a agua potable gestionada de forma segura beneficia a la salud pública, pero más de 2.000 millones de personas en el mundo siguen sin este recurso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua filtrada y desarrollo: más allá de la longevidad

El principal hallazgo fue que la filtración urbana del agua potable por sí sola añadió en promedio 3,2 meses a la esperanza de vida de hombres estadounidenses mayores; pero el estudio no se limitó a medir la supervivencia: datos adicionales de los censos de 1950 a 1970 mostraron que la exposición temprana al agua filtrada se relacionó también con mayor estatura, mayor nivel educativo y mayores ingresos en la adultez.

Los investigadores encontraron además indicios de una relación con mejores puntuaciones cognitivas en la adultez temprana, lo que los llevó a plantear que parte del efecto de largo plazo sobre la longevidad podría explicarse por cambios socioeconómicos y físicos acumulados desde la infancia, según el portal científico.

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En un comunicado de prensa, Fletcher sostuvo: “Si bien la calidad del agua ha mejorado en muchas zonas, este estudio muestra las consecuencias reales para las comunidades sin acceso a agua potable, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial”.

El profesor añadió: “Dado que aproximadamente una de cada cuatro personas en el mundo carece de agua potable gestionada de forma segura en sus hogares, las consecuencias para la salud humana son significativas”.

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Los autores también hallaron una posible relación entre el agua filtrada y mejores puntuaciones cognitivas en adultos jóvenes estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcance, límites y contexto del estudio

Según la cadena de noticias, los investigadores trabajaron exclusivamente con datos históricos de hombres estadounidenses. Esa limitación implica que los resultados podrían no reflejar por completo cómo la filtración de agua en las primeras etapas de la vida afectó la longevidad, el crecimiento físico o las capacidades cognitivas de las mujeres de la misma época.

El estudio también se restringe a cambios en la infraestructura de salud pública de ciudades de Estados Unidos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Por esa razón, la cronología exacta del efecto y la magnitud estimada del aumento en la esperanza de vida podrían no trasladarse de forma directa a países en desarrollo actuales, comunidades rurales o zonas con condiciones ambientales e institucionales diferentes.

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La investigación forma parte de una agenda más amplia sobre mortalidad y condiciones de la primera infancia. El trabajo está integrado en el American Mortality Project, una iniciativa que reúne más de 24 estudios sobre factores que influyen en la esperanza de vida en Estados Unidos, según el portal.

Dentro de esa línea, el mismo equipo estudió los efectos de la campaña de erradicación de la anquilostomiasis iniciada en el sur de Estados Unidos en la década de 1910. Ese trabajo encontró un aumento de aproximadamente 1,3 meses en la esperanza de vida de las personas expuestas y fue publicado en el Journal of Health Economics.

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