La selección argentina partió para jugar el Mundial: los futbolistas que viajaron y quiénes se sumarán en EEUU

Los jugadores de la Selección Argentina de fútbol posan dentro del avión que los transporta a Estados Unidos para disputar el Mundial

La selección argentina está en viaje rumbo a los Estados Unidos de cara a la preparación final para jugar el Mundial. Ya entrada la madrugada, el grueso de la delegación se subió al avión para llevar a los campeones del mundo a la ciudad de Kansas, sede del estreno ante Argelia el próximo 16 de junio, y el lugar de concentración elegido por la AFA para lo que dure la estadía del combinado nacional en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Además del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y el staff administrativo, médico y la utilería, los jugadores que salieron desde el predio Lionel Messi en Ezeiza fueron 18: Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro en el último partido de Boca por la Copa Libertadores y tendrá un par de semanas de recuperación.

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A los futbolistas de la lista de 26 para disputar la Copa del Mundo que entregó el entrenador oriundo de Pujato también se sumaron aquellos que fueron citados para entrenarse y estar en los dos amistosos que la Albiceleste jugará antes del debut mundialista: Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Simón Escobar (Vélez Sarsfield) y otros dos jugadores que viajarán con la lupa puesta en seguir de cerca la evolución de la lesión de Montiel. Ellos son Nicolás Capaldo, hoy en el Hamburgo SV de la Bundesliga alemana, y Agustín Giay, el ex San Lorenzo que hoy milita en Palmeiras.

De esta manera, Messi será uno de los que se incorporará directo en Estados Unidos. Junto a él también lo harán su compañero del Inter Miami Rodrigo De Paul junto con Dibu Martínez, Alexis Mac Allister, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, y Lautaro Martínez.

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Leo Balerdi junto al Flaco López, Nico Capaldo, Tagliafico, Giay y Gerónimo Rulli antes de partir con destino a Kansas

La hoja de ruta de la Selección está diagramada. Argentina se alojará en el Hotel Origin durante toda su estadía en suelo estadounidense. El otro punto central de la concentración será el predio del Sporting Kansas City, ubicado a 21 minutos del lugar de descanso del plantel. A comienzos de año, un equipo encabezado por el preparador físico Luis Martín, junto con personal administrativo y médico, inspeccionó las instalaciones. “Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, explicaron desde AFA.

En los últimos días se hizo un trabajo especial en el hotel: se montó un nuevo gimnasio y una carpa que será utilizada por los jugadores para encontrarse con sus familias durante la estadía. El centro de entrenamiento elegido es el Compass Minerals National Performance Center, que fue evaluado por la Asociación del Fútbol Argentino como uno de los más completos del país. El predio cuenta con vestuarios personalizados, tecnología audiovisual integrada, pantallas para análisis táctico, sala de hidroterapia con piletas de recuperación y un gimnasio con máquinas Keiser y plataformas de fuerza.

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Tras su llegada, la jornada estará destinada a la adaptación al nuevo lugar y a la llegada de los futbolistas que se incorporarán directamente en EEUU. El lunes 1 de junio comenzará la preparación oficial para la Copa del Mundo. La selección permanecerá en Kansas hasta la víspera del primer amistoso. El partido ante Honduras se jugará el sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas, estadio del equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas A&M, con capacidad para más de 102 mil espectadores tras su ampliación.

La siguiente escala será la ciudad de Alabama para enfrentar el martes 9 de junio a Islandia. La sede de ese encuentro será el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn, en el estado de Luisiana.

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El miércoles 10 de junio, plantel y delegación volverán a la concentración para enfocarse en el estreno frente a Argelia, programado para el martes 16 en el Arrowhead Stadium de Kansas, la casa de los Chiefs de la NFL, a las 22. La segunda presentación será seis días después: el lunes 22 a las 14 ante Austria en el Dallas Stadium. En ese mismo escenario, Argentina cerrará su participación en el Grupo J contra Jordania el sábado 27 desde las 23, siempre hora argentina.

Giuliano Simeone

Exequiel Palacios

Thiago Almada

Enzo Fernández

Gonzalo Montiel

Julián Álvarez

Nico Tagliafico

La cola del avión con la 10 de Messi