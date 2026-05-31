Calmar la ansiedad y aliviar los dolores: cómo la meditación de atención plena se convirtió en aliada de la salud

La práctica del mindfulness permite estar plenamente presente y consciente en el aquí y ahora, sin juzgar los pensamientos ni las emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentarse en silencio, sin distracciones, puede resultar más difícil de lo que parece en una sociedad hiperconectada. La atención plena, meditación también conocida como mindfulness, es definida como el estado de estar plenamente presente y consciente de lo que se percibe y se siente en el momento, sin interpretación ni juicio. Esta práctica implica observar pensamientos, sensaciones y emociones cuando surgen, adoptando una actitud de curiosidad y apertura en lugar de intentar cambiarlos o evitarlos. Según la Mayo Clinic, consiste en centrar la mente “en el aquí y el ahora”, alejándose de patrones automáticos y del hábito de anticipar el futuro o revivir el pasado.

Especialistas en psicología en diálogo con The Conversation explican que puede cultivarse de manera intencional, ya sea a través de “momentos de atención plena” durante actividades cotidianas o mediante meditación formal. En ambos casos, el objetivo es entrenar la atención y la aceptación abierta de las experiencias internas, incluso cuando resultan incómodas. Según Johns Hopkins Medicine, la esencia de esta práctica reside en la autoconciencia sin juicios, permitiendo una reconexión con las sensaciones corporales y el entorno inmediato.

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Cuáles son los beneficios de la meditación mindfulness

Varios expertos han comprobado que reduce el estrés, la ansiedad, los síntomas depresivos y las alteraciones del sueño, así como el dolor físico. Este enfoque promueve una autoconciencia sin juicios, permitiendo que las personas observen sus pensamientos y emociones tal como son, sin intentar cambiarlos ni etiquetarlos como buenos o malos.

Expertos de la Mayo Clinic y Johns Hopkins Medicine destacan que el mindfulness reduce el estrés, la ansiedad y las alteraciones del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los beneficios más destacados es la disminución de las tensiones y derivados. La práctica regular entrena la mente para centrarse en el presente, lo que ayuda a romper el ciclo de pensamientos negativos sobre el futuro que suelen alimentar la ansiedad. Johns Hopkins Medicine señala que algunas investigaciones han incluso equiparado el efecto con el de los antidepresivos para el tratamiento de la ansiedad. La Mayo Clinic confirma estos efectos, agregando que ayuda a las personas a desconectarse de pensamientos negativos y distracciones que suelen incrementar el malestar psicológico.

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Además, la meditación mindfulness contribuye a mejorar el estado de ánimo y a disminuir los síntomas depresivos. Johns Hopkins Medicine resalta que, al centrarse menos en sucesos negativos del pasado, las personas pueden evitar la rumiación y mejorar su bienestar emocional. La prevención de recaídas depresivas es otro efecto reportado en distintos estudios.

El impacto en la concentración y la capacidad de atención es otro de los beneficios relevantes. La mente, propensa a divagar especialmente en situaciones de estrés, puede ser entrenada a través de la atención plena para regresar una y otra vez al momento presente. Esto se traduce en una mayor capacidad de mantener la atención y mejorar la productividad cotidiana.

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La práctica regular del mindfulness fortalece la concentración, incrementa la productividad y entrena la mente para regresar al momento presente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito físico, la práctica regular de esta disciplina ha demostrado reducir la intensidad del dolor y aumentar su aceptación. Incluso breves periodos de meditación pueden modificar la forma en que el cerebro procesa el dolor, lo cual resulta útil para personas con enfermedades crónicas. En consonancia, la Mayo Clinic la identifica como una herramienta eficaz para afrontar el manejo del dolor.

Otros avances relevantes incluyen la mejora de la función inmunológica y la disminución de marcadores inflamatorios en la sangre. También se ha documentado una reducción significativa de la presión arterial en algunas personas, aunque este efecto aún se encuentra bajo estudio. En el campo de la neurociencia, los estudios de neuroimagen muestran que puede modificar las vías neuronales del cerebro. Johns Hopkins Medicine informa de un aumento en la actividad, conectividad y volumen en regiones cerebrales implicadas en la memoria, la regulación emocional y las funciones cognitivas superiores.

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Más allá de inducir relajación, puede transformar la relación con el malestar y las emociones difíciles. Yuval Hadash y David Creswell, en The Conversation, destacan que, cuando se practica con aceptación, se produce una mayor capacidad de afrontar el estrés y una reducción de la soledad, al tiempo que se incrementan las emociones positivas. La actitud de aceptación, según estos investigadores, es clave para que los beneficios se manifiesten plenamente, ya que su ausencia elimina prácticamente los efectos positivos.

El mindfulness ayuda a reducir la intensidad y la percepción del dolor físico, siendo útil para personas con enfermedades crónicas, según la Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, la Cleveland Clinic subraya que favorece la resiliencia ante el estrés cotidiano y ayuda a gestionar mejor las emociones difíciles, promoviendo un bienestar duradero. Las rutinas y hábitos derivados de esta práctica pueden impactar positivamente tanto en la salud física como mental, así como en la vida social y financiera de las personas.

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Cómo incorporar la meditación de atención plena

Prestar atención en el momento presente

Una de las formas más esenciales de practicar la atención plena consiste en dirigir la atención de manera consciente a lo que ocurre en el entorno. La Mayo Clinic recomienda escuchar atentamente a otra persona, reflexionando sobre sus palabras y postergando juicios, o bien observar con detalle los objetos y situaciones cotidianas. Este ejercicio permite romper con el “piloto automático” y reconectar con la experiencia inmediata.

Concentrarse en la respiración

Se trata de una práctica fundamental en la atención plena. Según Johns Hopkins Medicine y la Mayo Clinic, implica sentarse en un espacio tranquilo, sentir cómo entra y sale el aire del cuerpo y observar las sensaciones físicas asociadas a cada respiración. Cuando la mente divaga, se trata de redirigir la atención a la respiración, sin juzgar ni forzar el proceso. Este método ayuda a anclar la mente en el presente y a reducir la dispersión mental.

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Investigaciones en neurociencia revelan que la meditación mindfulness modifica las vías cerebrales relacionadas con la memoria y la regulación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertar los sentidos en actividades cotidianas

Incorporar la atención plena a las rutinas diarias es otra forma clave de fortalecer esta práctica. La clínica estadounidense sugiere, por ejemplo, prestar atención al aroma, el sabor y la textura del café matutino, o experimentar conscientemente el acto de ducharse o lavar los platos. Al enfocar la atención en los sentidos, se cultiva una presencia activa y se descubre riqueza en los detalles habituales.

Afrontar con aceptación las emociones

La aceptación de experiencias internas incómodas es una recomendación central de la atención plena. Los especialistas en The Conversation destacan la importancia de observar emociones como la ansiedad, la tristeza o el aburrimiento sin intentar reprimirlas ni distraerse de ellas. Reconocer y permitir estas sensaciones, aunque solo sea por unos momentos, contribuye a disminuir el sufrimiento añadido y favorece una mayor resiliencia emocional.

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