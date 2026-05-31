Al menos ocho muertos, entre ellos un bebé de nueve meses, y 33 heridos tras el choque e incendio de un autobús en Turquía

Vista del autobús calcinado de la empresa Pamukkale Tourism tras el choque e incendio ocurrido en la autopista Denizli-Aydın, en el oeste de Turquía, que dejó ocho muertos y 33 heridos. (TRT Haber)

Al menos ocho personas murieron y 33 resultaron heridas en la madrugada del domingo cuando un autobús de larga distancia chocó contra las barreras de una autopista y se incendió en la provincia de Denizli, en el oeste de Turquía. Entre los fallecidos se encuentran el conductor del vehículo, un bebé varón de nueve meses y el padre del menor.

El accidente ocurrió a la 1:40 de la madrugada, hora local, en la autopista que conecta Denizli con Aydın, a la altura de la localidad de Tirkaz, próximo al distrito de Sarayköy, según informó la agencia turca Demiroren News Agency.

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El autobús, de la empresa Pamukkale Tourism y conducido por Mustafa Fevzi Merdun, de 50 años, transportaba 38 pasajeros y tres miembros de tripulación en un servicio regular entre Esmirna y Antalya.

Según las primeras informaciones difundidas por los medios locales y recogidas por la cadena pública TRT Haber, el vehículo perdió el control y colisionó violentamente contra las barreras de contención de la vía. El impacto desencadenó un incendio que se propagó con rapidez y engulló el autobús. Las imágenes difundidas por medios turcos mostraban la estructura carbonizada del vehículo junto a la calzada.

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Los equipos de respuesta de emergencia, incluidos bomberos, personal sanitario, efectivos de la gendarmería y unidades de la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), acudieron de inmediato al lugar del siniestro. Los 33 heridos fueron trasladados en ambulancia a distintos hospitales de la ciudad de Denizli. La carretera permaneció cortada al tráfico durante aproximadamente cuatro horas antes de ser reabierta una vez concluidos los trabajos en el lugar.

Entre los ocho fallecidos confirmados figuran el propio conductor, de 50 años; el bebé varón de nueve meses; y el padre del niño. El resto de las identidades no había sido divulgado oficialmente al cierre de esta información. La Embajada de Rusia en Turquía informó que estaba verificando si alguno de sus ciudadanos se encontraba entre los pasajeros.

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El siniestro se produjo en el último día del Eid al-Adha, una de las festividades religiosas más importantes del mundo islámico. En Turquía, el período festivo suele registrar un aumento significativo de accidentes de tráfico, dado el intenso movimiento de viajeros que se desplazan para visitar a familiares o aprovechar los días de asueto para vacacionar.

Las autoridades turcas mantienen abierta una investigación para determinar las causas exactas del accidente, en particular si influyeron factores como el exceso de velocidad, la fatiga del conductor o algún fallo mecánico del vehículo.

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Pamukkale Tourism es una de las principales empresas de transporte de viajeros por carretera en Turquía, con rutas que conectan las principales ciudades del país.