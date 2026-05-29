Parche de ultrasonidos portátil monitoriza embarazos de alto riesgo en tiempo real

JUEVES, 28 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo parche de ecografía puede ayudar a salvar embarazos de alto riesgo, monitorizando continuamente el flujo sanguíneo a través del feto y el cordón umbilical, según un nuevo estudio.

El parche flexible se adhiere al abdomen y envía los datos de la ecografía a un ordenador a través de un cable conectado, según los investigadores.

Las pruebas realizadas en 62 mujeres embarazadas mostraron que el parche funciona al menos tan bien como los dispositivos estándar de ultrasonidos, según informaron los investigadores el 26 de mayo en la revista Nature Biotechnology.

En al menos un caso, el dispositivo experimental ayudó a salvar un embarazo.

"Estaba de 28 semanas de embarazo -- aún bastante pronto -- y un primer examen mostró un ritmo cardíaco fetal normal. Luego vi que la señal de flujo era bastante anormal", dijo Geonho (Tom) Park, coautor del estudio, en un comunicado de prensa. Park es investigador postdoctoral en anestesiología, medicina perioperatoria y del dolor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en California.

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Los datos de la ecografía mostraron grandes fluctuaciones en el flujo sanguíneo a través del cordón umbilical, señal de posibles problemas en el embarazo. Normalmente, el flujo sanguíneo es estable en ese punto de un embarazo sano.

"Pensé: 'Quizá hay algo fallando en el dispositivo', así que lo comprobé todo, pero parecía que el dispositivo estaba bien. Mostré los datos a los médicos que estaban allí y estuvieron de acuerdo en que el feto podría estar en peligro", añadió Park.

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Las pruebas de seguimiento confirmaron que algo había fallado en la placenta del paciente, el órgano temporal dentro del útero que sostiene el crecimiento del feto.

El bebé fue dado a luz por cesárea cuatro días después y se recuperó tras recibir cuidados en una unidad de cuidados intensivos neonatales, según los investigadores.

"La tecnología de ultrasonido portátil tiene el potencial de permitir la monitorización prenatal continua y mejorar los resultados del embarazo de formas que antes no eran posibles", dijo Park.

Actualmente, la mayoría de las ecografías prenatales solo pueden proporcionar instantáneas breves y requieren profesionales capacitados para operar el equipo.

"Para monitorizar de forma exhaustiva a madres y bebés durante el tiempo necesario para detectar complicaciones como la preeclampsia, se necesita un sistema que pueda funcionar de forma continua y en gran medida por sí solo", dijo el investigador Yizhou Bian, estudiante de doctorado en la Universidad de California-San Diego.

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El parche captura imágenes de los tres principales vasos sanguíneos del cordón umbilical, que incluyen dos arterias y una vena. También mide el flujo sanguíneo a través de una arteria principal del feto y puede controlar el tamaño de la cabeza, abdomen y longitud de la pierna para ayudar a estimar el peso fetal.

Para proporcionar una imagen continua, el parche de ecografía debe seguir el feto y el cordón umbilical incluso mientras se mueven dentro de una futura madre. Los algoritmos identifican y siguen automáticamente el cordón umbilical, manteniendo mediciones constantes incluso cuando la madre o el feto cambia de posición.

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"Pensamos: '¿Y si dirigimos el dispositivo de ecografía a la placenta, en la zona donde se une el cordón umbilical?' " dijo Park. " Aunque todo se mueve, hay cierta estabilidad en el cordón umbilical en ese lugar."

Los investigadores están trabajando ahora para validar aún más la eficacia del parche.

"El flujo sanguíneo de la arteria umbilical es uno de los componentes que analizamos detenidamente cuando nos preocupamos por el bienestar fetal en casos de insuficiencia placentaria", dijo la Dra. Jane Chueh, obstetra de alto riesgo en Stanford Medicine que colaborará con el equipo de investigación para una validación adicional de la tecnología.

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"Ahora mismo, para estas pacientes embarazadas de alto riesgo, puede ser difícil para los médicos obtener la información que queremos, justo cuando la necesitamos", dijo Chueh en el comunicado. "Creo que este dispositivo podrá darnos esa información mucho más fácilmente."

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la ecografía fetal.

FUENTES: Universidad de California - San Diego, comunicado de prensa, 26 de mayo de 2026; Nota de prensa de la Universidad de Stanford, 26 de mayo de 2026