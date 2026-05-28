Salud

Tomate y soja: así es el jugo experimental que mostró efectos antiinflamatorios en adultos con obesidad

Investigadores de The Ohio State University observaron que esta bebida generó cambios metabólicos medibles tras cuatro semanas de consumo diario. Las claves de un estudio que podría cambiar el tratamiento de la pancreatitis crónica

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Ilustración de mujer bebiendo, con sistema inmune y órganos internos iluminados; a la derecha, virus rojos se transforman en azules en burbujas.
Un jugo funcional de tomate y soja redujo marcadores inflamatorios en adultos con obesidad tras cuatro semanas de consumo diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflamación crónica es uno de los procesos biológicos más asociados a la obesidad y a enfermedades como diabetes tipo 2, trastornos cardiovasculares y alteraciones metabólicas. Aunque muchas veces pasa desapercibida, puede mantenerse activa durante años y afectar silenciosamente distintos órganos del cuerpo.

Ahora, un estudio de The Ohio State University encontró que un jugo funcional elaborado con tomate y soja logró reducir marcadores inflamatorios en adultos con obesidad después de apenas cuatro semanas de consumo diario.

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La investigación, publicada en Molecular Nutrition & Food Research, mostró además cambios medibles en el metabolismo de los participantes, reforzando la idea de que ciertas intervenciones alimentarias podrían modular procesos inflamatorios vinculados con enfermedades crónicas.

Infografía detallada sobre un jugo experimental de tomate y soja, con ilustraciones de sus ingredientes, la preparación y los resultados antiinflamatorios del estudio.
El estudio de The Ohio State University empleó licopeno e isoflavonas, compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Composición del jugo funcional y dosis evaluada

La bebida fue formulada con dos compuestos bioactivos ampliamente estudiados: licopeno —un antioxidante que da color rojo al tomate— e isoflavonas de soja, sustancias vegetales asociadas a efectos antiinflamatorios y antioxidantes.

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Cada participante consumió diariamente dos latas de 180 mililitros del jugo enriquecido, aportando 54 miligramos de licopeno y casi 190 miligramos de isoflavonas por día, cantidades considerablemente superiores a las habituales en dietas occidentales.

Tres científicos en un laboratorio. Una mujer con guantes azules muestra una placa de Petri etiquetada "Staphylococcus aureus (MRSA)" a dos colegas masculinos.
Los investigadores reportaron disminución significativa de tres citoquinas proinflamatorias claves: IL-5, IL-12p70 y GM-CSF, tras el consumo del jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El producto había sido desarrollado años atrás por investigadores de Ohio State luego de estudios que asociaban el consumo de tomate y soja con menor riesgo de cáncer de próstata y mejoras en biomarcadores metabólicos.

Qué observaron los científicos

El ensayo incluyó a 12 adultos con obesidad y utilizó un diseño cruzado: todos los participantes consumieron tanto el jugo funcional como una bebida control elaborada únicamente con tomate, sin los compuestos bioactivos adicionales.

“La idea es: ¿podemos usar intervenciones alimentarias para modular la inflamación?”, explicó Jessica Cooperstone, autora principal del trabajo y profesora asociada de horticultura y ciencias de cultivos en Ohio State University.

Tras cuatro semanas de consumo, los investigadores detectaron una disminución significativa de tres citoquinas proinflamatorias: IL-5, IL-12p70 y GM-CSF, moléculas relacionadas con procesos inflamatorios persistentes.

Grasa visceral, obesidad, sobrepeso, grasa.- (Imagen ilustrativa Infobae)
Los participantes tomaron dos latas diarias del jugo enriquecido, alcanzando dosis de licopeno e isoflavonas superiores a las de una dieta habitual (Imagen ilustrativa Infobae)

También observaron una tendencia descendente en TNF alfa, otro marcador asociado a inflamación sistémica, aunque en este caso la diferencia no alcanzó significación estadística. Además, las muestras de sangre mostraron un aumento importante en los niveles plasmáticos de licopeno, confirmando que los compuestos eran absorbidos por el organismo.

Los científicos explican que muchas enfermedades metabólicas modernas están vinculadas con una inflamación de bajo grado sostenida en el tiempo. A diferencia de una infección o una lesión visible, este proceso no produce síntomas inmediatos, pero puede alterar progresivamente vasos sanguíneos, metabolismo, hígado y tejido adiposo.

Es parecido a un sistema de alarma corporal que permanece parcialmente activado de manera constante. Reducir esa activación inflamatoria es uno de los grandes objetivos actuales de la medicina metabólica y nutricional.

Señales metabólicas en orina tras el consumo

El estudio también analizó el metaboloma urinario, es decir, el conjunto de moléculas que el cuerpo produce al metabolizar alimentos y que luego elimina por la orina. Ese “perfil” funciona como una huella química, permite ver si un alimento se absorbió y cómo se procesó.

Los investigadores detectaron aumentos en metabolitos derivados de las isoflavonas de soja, en particular formas “conjugadas” (glucurónidos y sulfatos) vinculadas al metabolismo de la genisteína.

En términos simples, significa que el organismo transformó esos compuestos para poder transportarlos y eliminarlos, lo que confirma que la soja no solo se consumió, sino que impactó en rutas metabólicas medibles.

Visualización hiperrealista de moléculas verdes y rojas circulando en un fluido corporal ámbar, con células y organismos rojos en un entorno microscópico rojizo.
El jugo funcional de tomate y soja provocó alteraciones en el metaboloma urinario, confirmando la absorción y metabolismo de los compuestos en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos fue la presencia de conjugados intactos de etilfenol en la orina tras el consumo de soja, un resultado poco documentado. Para los autores, este dato refuerza que la intervención alteró el perfil metabólico más allá de los marcadores de inflamación: además de bajar ciertas citoquinas, el jugo modificó productos del metabolismo que pueden servir como indicadores de efecto biológico.

Cómo podrían actuar el tomate y la soja

El licopeno y las isoflavonas ya habían sido asociados previamente con beneficios cardiovasculares y metabólicos.

Los expertos señalan que ambos compuestos podrían influir sobre vías inflamatorias celulares como NF-κB, uno de los principales sistemas involucrados en la producción de señales inflamatorias. Sin embargo, Cooperstone considera que el efecto probablemente no dependa de un solo compuesto aislado, sino de la interacción entre múltiples moléculas vegetales presentes en la bebida.

Tomates rojos frescos, enteros y cortados, con hojas de albahaca y un montón de soja seca sobre una mesa de madera. Un tazón pequeño con líquido oscuro a la derecha.
La investigación destacó la importancia de las combinaciones de compuestos bioactivos presentes en los alimentos para modular procesos inflamatorios complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto refuerza una idea cada vez más estudiada en nutrición: los alimentos podrían actuar mediante combinaciones complejas de compuestos bioactivos y no únicamente a través de nutrientes individuales.

Qué limitaciones tuvo el trabajo

Los investigadores aclararon que el ensayo clínico incluyó solo 12 participantes, un tamaño de muestra que obliga a interpretar los resultados con cautela. Con una población tan reducida, las conclusiones no pueden generalizarse y se requieren estudios más amplios para confirmar si el efecto se mantiene en distintos perfiles de pacientes y en períodos más largos.

Ilustración científica del páncreas amarillo con sus conductos, junto al estómago y el intestino delgado, con vasos sanguíneos rojos y azules. Fondo negro.
Los hallazgos abren nuevas posibilidades para intervenciones alimentarias contra la inflamación en obesidad y pancreatitis crónica, aunque requieren estudios con más participantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, el trabajo aportó evidencia experimental de que una intervención dietaria relativamente simple puede generar cambios medibles en biomarcadores inflamatorios en cuatro semanas.

Aunque el jugo funcional se desarrolló inicialmente para investigaciones oncológicas, el equipo planteó posibles aplicaciones en obesidad, pancreatitis crónica y otras enfermedades asociadas a inflamación persistente, y ya inició un ensayo piloto para evaluar su impacto en pacientes con pancreatitis crónica, una patología cuyo abordaje actual suele centrarse en aliviar síntomas y dolor.

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