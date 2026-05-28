Marta Cohen advirtió sobre el impacto de las redes sociales en menores de 16 años: “Son el nuevo tabaco”

Marta Cohen, patóloga pediátrica, describió en Infobae al Mediodía el impacto del bullying digital y los casos de suicidio vinculados a plataformas como TikTok e Instagram

En una entrevista exclusiva con Infobae en vivo, la especialista argentina doctora Marta Cohen (GMC 6036622) sostuvo que la creciente preocupación de la comunidad médica británica por el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes llevó al Parlamento a debatir una posible prohibición para menores de 16 años.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Cohen describió la magnitud del problema desde su experiencia en el Hospital de Niños de Sheffield: “Yo hago autopsias y he hecho de chicos de 14 años suicidados por bullying. Y en las redes sociales, la cancelación, acá está muy a tiro”.

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La médica remarcó la urgencia de la situación y la presión de un sector de la sociedad para que el gobierno intervenga: “Las redes sociales son el nuevo tabaco”.

El reclamo de los médicos británicos y el antecedente de Australia

La especialista señaló que el debate sobre la prohibición de redes sociales para menores alcanzó al Parlamento británico y cuenta con alto apoyo social

Cohen explicó que, aunque la idea de restringir el acceso a las redes sociales para menores surgió en Australia, la discusión se amplió rápidamente en Europa: “Australia hace seis meses lo aprobó y ya está en práctica. Reino Unido y otros países de Europa, Francia, Alemania, Eslovenia, están investigando qué pasa si se hace la prohibición en todos los menores de 16 años de que usen YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok y también esas plataformas para hacer juegos”.

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La médica precisó que el apoyo social a la prohibición es alto: “Se ha hecho una encuesta de más de 300 mil personas. La prohibición tiene entre un 66 y 80% de aprobación entre los adultos. Hay una gran campaña. Esta semana estuvieron en 10 Downing Street, que es la casa del primer ministro del Reino Unido, padres de chicos que han muerto: una nena se suicidó, otra que hizo esos juegos en TikTok, que le salió mal y murió. Otro que le hicieron bullying con social media y también se suicidó”.

Cohen remarcó que incluso figuras políticas como el miembro del Parlamento del Reino Unido Wes Streeting apoyan la medida: “Le dijo al primer ministro: ‘Si el gobierno no hace algo, es como estar dormido al volante’”. La médica mencionó el respaldo transversal en la Cámara de los Lores, donde laboristas, liberales y conservadores avanzan en la iniciativa.

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El dilema de la prohibición

El gobierno británico planea estudios con adolescentes para evaluar diferentes niveles de restricción y su impacto en la calidad de vida y el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista advirtió sobre los riesgos de una prohibición estricta sin una regulación adecuada. Explicó que, aunque se prohíba el acceso, los adolescentes podrán utilizar las redes sociales al cumplir 16 años. Además, señaló que podría generarse un “mercado negro” de plataformas ocultas, con riesgos igual o mayores para los menores.

Cohen planteó que la alternativa más viable es la regulación fuerte de los algoritmos: “Lo que muchos dicen, y que yo creo que es el camino, es que hay que exigir la regulación de las redes sociales a compañías como TikTok, Instagram, Snapchat, e incluso YouTube, para que modifiquen los algoritmos, para que no los hagan adictivos”.

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La patóloga también hizo referencia a antecedentes judiciales. Indicó que ya se realizaron juicios en el país contra TikTok y que en Estados Unidos, especialmente en California, existen demandas contra TikTok y otras plataformas iniciadas por padres cuyos hijos se suicidaron.

Sobre las medidas que analiza el gobierno británico, Cohen adelantó que se realizarán estudios con adolescentes y grupos de control para evaluar el impacto de las restricciones. Explicó que a un grupo se le prohibirá el uso de redes sociales, a otro se le permitirá solo fuera del horario de 21 a 7, a un tercer grupo se le habilitará una hora diaria y el grupo control no tendrá restricciones. Se realizarán entrevistas antes y después de la experiencia para observar posibles cambios en la calidad de vida, el sueño y la atención.

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La familia, la sociedad y la responsabilidad del Estado

La médica remarcó la responsabilidad de las familias y el Estado en la protección de los menores frente a los riesgos de las redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre el rol de las familias, Cohen comentó: “Cada vez que entro al hospital y paso por los consultorios externos, veo a las familias sentadas en el bar: cada uno está con su teléfono. Hasta los nenes de dos años en el cochecito tienen la pantalla delante. Por eso lo llamo una sociedad quebrada. Conozco una chica argentina, huérfana, que educa a sus hijos sin celular. Les da el celular 30 minutos por día si se portó bien. Esa responsabilidad no existe en muchos padres”.

Trazando un paralelismo, la médica advirtió sobre las dificultades que atraviesa el Reino Unido: “En este momento hay más de un millón de jóvenes de 16 a 24 años que no trabajan ni estudian, y viven de los beneficios sociales. Lamentablemente, con todo eso, hacemos una sociedad que ni estudia, ni trabaja, ni se educa”.

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Finalmente, Cohen consideró que la solución debe combinar la regulación estatal con campañas de concientización dirigidas a los padres. Sostuvo que, en su opinión, es necesario regular el uso de las redes sociales en lugar de prohibirlas.

La entrevista completa de la doctora Marta Cohen

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Cohen propuso una regulación fuerte de los algoritmos como alternativa a la prohibición y mencionó litigios recientes contra plataformas en Reino Unido y Estados Unidos

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