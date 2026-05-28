Salud

Marta Cohen advirtió sobre el impacto de las redes sociales en menores de 16 años: “Son el nuevo tabaco”

La patóloga pediátrica argentina Marta Cohen, residente en el Reino Unido, analizó en Infobae al Mediodía el debate sobre la regulación de Instagram, YouTube, TikTok y otras plataformas en ese país. La iniciativa para limitar el acceso y establecer nuevas normas de uso

Guardar
Google icon
Marta Cohen, patóloga pediátrica, describió en Infobae al Mediodía el impacto del bullying digital y los casos de suicidio vinculados a plataformas como TikTok e Instagram

En una entrevista exclusiva con Infobae en vivo, la especialista argentina doctora Marta Cohen (GMC 6036622) sostuvo que la creciente preocupación de la comunidad médica británica por el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes llevó al Parlamento a debatir una posible prohibición para menores de 16 años.

Durante una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Cohen describió la magnitud del problema desde su experiencia en el Hospital de Niños de Sheffield: “Yo hago autopsias y he hecho de chicos de 14 años suicidados por bullying. Y en las redes sociales, la cancelación, acá está muy a tiro”.

PUBLICIDAD

La médica remarcó la urgencia de la situación y la presión de un sector de la sociedad para que el gobierno intervenga: “Las redes sociales son el nuevo tabaco”.

El reclamo de los médicos británicos y el antecedente de Australia

Primer plano de Martha Cohen, mujer con cabello oscuro corto y gafas negras, vistiendo una blusa blanca con detalles calados y un collar plateado
La especialista señaló que el debate sobre la prohibición de redes sociales para menores alcanzó al Parlamento británico y cuenta con alto apoyo social

Cohen explicó que, aunque la idea de restringir el acceso a las redes sociales para menores surgió en Australia, la discusión se amplió rápidamente en Europa: “Australia hace seis meses lo aprobó y ya está en práctica. Reino Unido y otros países de Europa, Francia, Alemania, Eslovenia, están investigando qué pasa si se hace la prohibición en todos los menores de 16 años de que usen YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok y también esas plataformas para hacer juegos”.

PUBLICIDAD

La médica precisó que el apoyo social a la prohibición es alto: “Se ha hecho una encuesta de más de 300 mil personas. La prohibición tiene entre un 66 y 80% de aprobación entre los adultos. Hay una gran campaña. Esta semana estuvieron en 10 Downing Street, que es la casa del primer ministro del Reino Unido, padres de chicos que han muerto: una nena se suicidó, otra que hizo esos juegos en TikTok, que le salió mal y murió. Otro que le hicieron bullying con social media y también se suicidó”.

Cohen remarcó que incluso figuras políticas como el miembro del Parlamento del Reino Unido Wes Streeting apoyan la medida: “Le dijo al primer ministro: ‘Si el gobierno no hace algo, es como estar dormido al volante’”. La médica mencionó el respaldo transversal en la Cámara de los Lores, donde laboristas, liberales y conservadores avanzan en la iniciativa.

El dilema de la prohibición

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El gobierno británico planea estudios con adolescentes para evaluar diferentes niveles de restricción y su impacto en la calidad de vida y el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista advirtió sobre los riesgos de una prohibición estricta sin una regulación adecuada. Explicó que, aunque se prohíba el acceso, los adolescentes podrán utilizar las redes sociales al cumplir 16 años. Además, señaló que podría generarse un “mercado negro” de plataformas ocultas, con riesgos igual o mayores para los menores.

Cohen planteó que la alternativa más viable es la regulación fuerte de los algoritmos: “Lo que muchos dicen, y que yo creo que es el camino, es que hay que exigir la regulación de las redes sociales a compañías como TikTok, Instagram, Snapchat, e incluso YouTube, para que modifiquen los algoritmos, para que no los hagan adictivos”.

La patóloga también hizo referencia a antecedentes judiciales. Indicó que ya se realizaron juicios en el país contra TikTok y que en Estados Unidos, especialmente en California, existen demandas contra TikTok y otras plataformas iniciadas por padres cuyos hijos se suicidaron.

Sobre las medidas que analiza el gobierno británico, Cohen adelantó que se realizarán estudios con adolescentes y grupos de control para evaluar el impacto de las restricciones. Explicó que a un grupo se le prohibirá el uso de redes sociales, a otro se le permitirá solo fuera del horario de 21 a 7, a un tercer grupo se le habilitará una hora diaria y el grupo control no tendrá restricciones. Se realizarán entrevistas antes y después de la experiencia para observar posibles cambios en la calidad de vida, el sueño y la atención.

La familia, la sociedad y la responsabilidad del Estado

Padres conversando con dos adolescentes en una sala, mostrando el logo de Instagram en un teléfono móvil.
La médica remarcó la responsabilidad de las familias y el Estado en la protección de los menores frente a los riesgos de las redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre el rol de las familias, Cohen comentó: “Cada vez que entro al hospital y paso por los consultorios externos, veo a las familias sentadas en el bar: cada uno está con su teléfono. Hasta los nenes de dos años en el cochecito tienen la pantalla delante. Por eso lo llamo una sociedad quebrada. Conozco una chica argentina, huérfana, que educa a sus hijos sin celular. Les da el celular 30 minutos por día si se portó bien. Esa responsabilidad no existe en muchos padres”.

Trazando un paralelismo, la médica advirtió sobre las dificultades que atraviesa el Reino Unido: “En este momento hay más de un millón de jóvenes de 16 a 24 años que no trabajan ni estudian, y viven de los beneficios sociales. Lamentablemente, con todo eso, hacemos una sociedad que ni estudia, ni trabaja, ni se educa”.

Finalmente, Cohen consideró que la solución debe combinar la regulación estatal con campañas de concientización dirigidas a los padres. Sostuvo que, en su opinión, es necesario regular el uso de las redes sociales en lugar de prohibirlas.

La entrevista completa de la doctora Marta Cohen

Cohen propuso una regulación fuerte de los algoritmos como alternativa a la prohibición y mencionó litigios recientes contra plataformas en Reino Unido y Estados Unidos

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

Marta CohenRedes socialesReino UnidoRegulaciónTabacoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un atlas mapea por primera vez el sistema hormonal humano tejido por tejido

Lo hicieron investigadores de Reino Unido, Alemania y Australia, que analizaron 14 millones de células de 47 tejidos. Cómo se podría cambiar la forma en que se diseñan los tratamientos hormonales

Un atlas mapea por primera vez el sistema hormonal humano tejido por tejido

El ejercicio aeróbico en la adultez temprana se asocia con arterias más sanas décadas después

El estudio, publicado en Scientific Reports, halló que la capacidad aeróbica a los 34 y 52 años explicó hasta el 36 % de las diferencias de rigidez arterial a los 63, mientras que marcadores lipídicos como el colesterol total y el LDL no lograron predecir ese deterioro

El ejercicio aeróbico en la adultez temprana se asocia con arterias más sanas décadas después

Premios Afectivo-Efectivo que distinguen la mirada humana en salud: se extendió el plazo para inscribirse

Cómo anotarse para la segunda edición del certamen impulsado por la Fundación ICEM con el respaldo académico de la UCA que destaca iniciativas que priorizan la confianza y los vínculos con empatía. Hasta cuándo es posible postularse

Premios Afectivo-Efectivo que distinguen la mirada humana en salud: se extendió el plazo para inscribirse

Qué le pasa al organismo cuando el estrés se vuelve crónico

El sistema diseñado para proteger el cuerpo ante el peligro puede convertirse en una amenaza cuando permanece activo demasiado tiempo. En qué momento el daño compromete la salud y qué hacer para revertirlo

Qué le pasa al organismo cuando el estrés se vuelve crónico

Cómo influyen las redes sociales y la comparación constante en la construcción de la identidad de las adolescentes

Nuevos entornos digitales abren caminos imprevistos a diario. Experiencias únicas y desafíos inéditos marcan las relaciones con el entorno. Descubrir el impacto de este fenómeno puede cambiar la percepción sobre la juventud moderna

Cómo influyen las redes sociales y la comparación constante en la construcción de la identidad de las adolescentes

DEPORTES

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La medida que tomó la Fórmula 1 sobre el “modo recta” en el Gran Premio de Mónaco que generó controversia

La espeluznante patada de un caballo a una mujer antes de una carrera en un hipódromo: “Accidente desafortunado”

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su mejor actuación en la F1: la frase sobre el futuro del piloto argentino que causó ilusión

TELESHOW

El llanto de Natalie Pérez al hablar de la supuesta interna entre el jurado de Es mi sueño

El llanto de Natalie Pérez al hablar de la supuesta interna entre el jurado de Es mi sueño

La periodista Andrea Bisso contó detalles de su primera cita con Carlos Monti: “Una agarradita de manos”

La curiosa estrategia de Laurita Fernández para ver por primera vez a su novio: “Quería saber si era el de la foto”

Zaira Nara y Paula Chaves se mostraron juntas y abrazadas después de años de distanciamiento: el video

Darío Barassi palpita la nueva temporada de Love is Blind junto a Wanda Nara: “¿Volvemos?”

INFOBAE AMÉRICA

Actualización de la política nacional de vivienda prioriza la regularización y el acceso a servicios en asentamientos precarios en Guatemala

Actualización de la política nacional de vivienda prioriza la regularización y el acceso a servicios en asentamientos precarios en Guatemala

Exportaciones de café hondureño crecen 25%

La caída de la demanda lidera los desafíos de las micro y pequeñas empresas de El Salvador

Forzaron 53 lockers y gastaron unos 55,100 USD con tarjetas robadas: capturaron a 12 de la banda roba gimnasios en Costa Rica

El gobierno de Guatemala suspende adquisición de fertilizantes ante emergencia climática