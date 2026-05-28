Células madre y diabetes tipo 1: ensayos abren una vía en la búsqueda de una cura con terapias personalizadas

Investigadores lograron que pacientes con diabetes tipo 1 dejaran la insulina tras recibir trasplantes de células beta derivadas de células madre

La búsqueda de una cura para la diabetes tipo 1 acaba de alcanzar un nuevo avance: ensayos clínicos recientes demostraron que células madre pueden reactivar la producción de insulina en personas que antes dependían completamente de inyecciones.

El descubrimiento, resultado de décadas de trabajo en laboratorios de todo el mundo, abre la puerta a tratamientos más efectivos y personalizados, y muestra el potencial de las terapias celulares para transformar la vida de millones de pacientes.

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En el cuerpo humano adulto existen unos 30 billones de células, todas originadas a partir de apenas un centenar de células madre en las primeras etapas del desarrollo. Este pequeño grupo inicial posee una característica única: es capaz de transformarse en cualquier tipo de célula, propiedad que los científicos denominan pluripotencia.

Las células madre embrionarias pueden transformarse en cualquier tipo celular y su uso revolucionó la medicina regenerativa en las últimas décadas

Desde que en 1998 comenzaron los primeros experimentos con células madre embrionarias humanas, los investigadores han perfeccionado su obtención y manipulación. Ese año, varias parejas que pasaron por fertilización in vitro donaron embriones, permitiendo a los científicos generar líneas celulares pluripotentes virtualmente ilimitadas, que aún hoy se emplean en laboratorios de investigación.

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El avance más notable llegó en 2007, cuando Shinya Yamanaka, en la Universidad de Kioto, y James Thomson, en la Universidad de Wisconsin-Madison, lograron reprogramar células maduras, como las de la piel, para devolverlas a un estado pluripotente similar al de las células madre embrionarias. Estas células madre pluripotentes inducidas contienen el ADN del propio paciente y permiten crear modelos de enfermedades y terapias altamente personalizadas.

Las aplicaciones de esta tecnología han evolucionado rápidamente y hoy concentran la atención de la comunidad científica y médica. En laboratorios de investigación, las células madre embrionarias se utilizan para generar células beta, aquellas que producen insulina y cuya destrucción por el sistema inmunitario provoca la diabetes tipo 1.

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Cuando desaparecen estas células beta, los pacientes dependen de inyecciones de insulina para mantener el azúcar en sangre bajo control y evitar complicaciones como daños vasculares y nerviosos. A pesar de los avances, la terapia con insulina no logra reemplazar la función dinámica de las células beta ni alivia la carga emocional de vivir con diabetes tipo 1, por lo que muchos pacientes siguen sufriendo problemas de salud a largo plazo.

Para revertir este escenario, los investigadores han creado células beta derivadas de células madre en laboratorio con el objetivo de restaurar la capacidad natural del cuerpo para producir insulina. Los resultados empiezan a ser palpables: Vertex Pharmaceuticals trasplantó células beta derivadas de células madre embrionarias a 12 pacientes con diabetes tipo 1, y 10 de ellos, el 83%, dejaron de necesitar inyecciones de insulina en el plazo de seis meses.

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Por otro lado, un equipo chino reprogramó células adiposas de un paciente para transformarlas en células madre pluripotentes inducidas, luego las convirtió en células beta y las trasplantó bajo el músculo abdominal. “Sorprendentemente, el receptor dejó de necesitar insulina 75 días después de la cirugía y se mantuvo así durante al menos 12 meses”.

El desarrollo de células madre pluripotentes inducidas permite terapias personalizadas ya que contienen el ADN del propio paciente

Estos ensayos iniciales demuestran que las células beta derivadas de células madre pueden sobrevivir, madurar y funcionar tras su trasplante en pacientes. Sin embargo, aún existen desafíos significativos. Se requiere asegurar que las células obtenidas en laboratorio se conviertan completamente en el tipo celular correcto, producir estas células a gran escala de manera segura y eficiente, y sobre todo, evitar el rechazo inmunitario.

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El sistema inmunológico representa uno de los principales obstáculos. Las células cultivadas en laboratorio suelen tener una genética diferente a la del receptor, lo que provoca que el organismo las reconozca como extrañas y las ataque. El uso de células madre pluripotentes inducidas, que portan el ADN del propio paciente, parece una solución, pero incluso estas células pueden comportarse de modo impredecible después de su reprogramación y cultivo prolongado.

En la diabetes tipo 1, el reto es aún mayor, porque el sistema inmunológico puede destruir otra vez las nuevas células beta debido al mismo mecanismo autoinmune que causó la enfermedad. Para prevenir este rechazo, los médicos emplean actualmente fármacos inmunosupresores, aunque su uso prolongado implica riesgos que, en muchos casos, superan los beneficios.

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La diabetes tipo 1 se caracteriza por la destrucción de las células beta productoras de insulina lo que obliga a los pacientes a depender de inyecciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad científica explora alternativas para eludir el rechazo inmunológico sin recurrir a medicamentos. Una de las estrategias consiste en encapsular las células trasplantadas en cápsulas protectoras que las resguardan del ataque inmunológico. Otra vía es la edición genética: modificar las células para que “se oculten” del sistema inmunitario.

Un estudio realizado en 2025 demostró el potencial de esta técnica: investigadores trasplantaron células beta editadas genéticamente a un paciente con diabetes tipo 1, sin usar fármacos inmunosupresores. El paciente no mostró ninguna respuesta inmune adversa, las células sobrevivieron y lograron secretar insulina, mejorando el control de la glucosa durante 12 semanas.

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Este avance pone de relieve el potencial de las terapias con células que evaden el sistema inmunitario para superar uno de los mayores obstáculos en la medicina regenerativa. La posibilidad de evitar el rechazo representa un cambio de paradigma y abre la puerta a terapias celulares seguras, efectivas y personalizadas.

La historia de las células madre es, en sí misma, una muestra del progreso científico. Desde el descubrimiento de su pluripotencia hasta la generación de células madre pluripotentes inducidas, cada avance amplió el horizonte de aplicaciones médicas. Los investigadores perfeccionan la transformación de estas células en tejidos especializados y, por primera vez, los ensayos clínicos exitosos se traducen en resultados tangibles para los pacientes.

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Una estrategia para evitar el rechazo inmunológico consiste en encapsular las células trasplantadas protegiéndolas del ataque del sistema inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del entusiasmo, los expertos recuerdan que estas terapias aún son experimentales. Ni Health Canada ni la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos han aprobado estos tratamientos para uso generalizado. Los pacientes deben ser cautelosos ante ofertas de terapias no autorizadas y consultar siempre con su médico antes de participar en ensayos clínicos aprobados.

En la comunidad científica existe la convicción de que las células madre ofrecen un conjunto extraordinario de herramientas para la investigación y la medicina. Los avances logrados hasta ahora ofrecen una esperanza real de que, en el futuro, las terapias con células madre puedan mejorar la vida de quienes padecen enfermedades crónicas.

La diabetes tipo 1 hoy representa el principal campo de prueba, pero la tecnología promete extenderse a múltiples patologías, marcando el inicio de una nueva era en la medicina regenerativa.

Un proceso en evolución: de los cultivos en laboratorio a las aplicaciones clínicas

La capacidad de las células madre de convertirse en cualquier célula del cuerpo humano explica el interés que han despertado entre los científicos desde finales del siglo XX. Los primeros experimentos con células madre embrionarias humanas a partir de embriones donados ofrecieron la posibilidad de crear líneas celulares pluripotentes que todavía se utilizan en laboratorios de todo el mundo.

La edición genética de células beta permitió trasplantes exitosos sin necesidad de fármacos inmunosupresores según un estudio reciente

El desarrollo de células madre pluripotentes inducidas, logradas mediante la reprogramación de células maduras, permitió a los investigadores superar barreras éticas y técnicas, y abrió el camino a terapias personalizadas. Estos avances han permitido a los científicos modelar enfermedades, probar fármacos y, como se observa en los recientes ensayos clínicos, abordar el reemplazo celular en patologías como la diabetes tipo 1.

El proceso de generación de células beta productoras de insulina en laboratorio es complejo. Las células madre, una vez obtenidas, deben diferenciarse de forma precisa hasta alcanzar el estado funcional de las células beta. Este procedimiento requiere condiciones estrictas y una supervisión rigurosa para evitar riesgos y asegurar la eficacia del trasplante.

Los ensayos clínicos recientes aportan resultados alentadores. En el caso de la empresa mencionada, el trasplante de células beta derivadas de células madre permitió que el 83% de los pacientes con diabetes tipo 1 dejaran de depender de la insulina en seis meses. El equipo chino que reprogramó células adiposas y las transformó en células beta observó que el paciente receptor mantuvo el control glucémico sin insulina durante al menos un año.

A pesar de estos avances, persisten desafíos técnicos y clínicos. Se debe garantizar que las células se conviertan en el tipo buscado, que el proceso de producción sea seguro y eficiente para su aplicación en grandes escalas, y que los riesgos de rechazo inmunológico sean minimizados o eliminados. El uso de cápsulas protectoras y la edición genética representan las principales estrategias para sortear estos obstáculos.

La medicina regenerativa explora el uso de cápsulas y modificaciones genéticas para evitar el rechazo de las células trasplantadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, el campo avanza hacia la producción de células madre a partir de muestras del propio paciente, lo que disminuye la probabilidad de rechazo y permite tratamientos personalizados. Sin embargo, la posibilidad de que la respuesta autoinmune original destruya las nuevas células beta sigue presente, lo que impulsa el desarrollo de métodos adicionales de protección y camuflaje celular.

El horizonte de las terapias con células madre se expande con cada avance. Los primeros resultados en diabetes tipo 1 no solo ofrecen esperanza a los pacientes, sino que sientan las bases para el abordaje de otras enfermedades crónicas mediante el reemplazo celular. La medicina regenerativa está ingresando en una nueva etapa, donde la restauración de funciones perdidas y la personalización de los tratamientos se transforman en posibilidades concretas.

La revolución de las células madre se sostiene en la colaboración entre laboratorios, médicos y pacientes. Los datos obtenidos en los ensayos clínicos, las estrategias innovadoras para evitar el rechazo inmunológico y el desarrollo de células madre personalizadas marcan el rumbo de la investigación.

A medida que el conocimiento avanza, la esperanza de una cura definitiva para la diabetes tipo 1 y otras enfermedades se fortalece, y la ciencia se aproxima a soluciones que no parecían posibles hace apenas unas décadas.