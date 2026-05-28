Los medicamentos GLP-1 pueden ayudar a ralentizar la propagación de ciertos cánceres relacionados con la obesidad

MIÉRCOLES, 27 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio sugiere que los medicamentos GLP-1 podrían ralentizar la propagación de ciertos cánceres relacionados con la obesidad.

"Los agonistas de los receptores GLP-1 nunca han sido solo fármacos para reducir la glucosa", dijo el Dr. Marcin Chwistek, jefe del Programa de Oncología de Apoyo y Cuidados Paliativos en el Fox Chase Cancer Center de Filadelfia y experto en atención de apoyo de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO). "Sus propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras han sugerido durante mucho tiempo efectos más amplios."

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Los investigadores analizaron datos de salud de más de 12.000 personas que tenían uno de los siete tipos de cáncer en estadios 1, 2 o 3.

Compararon a pacientes que comenzaron a tomar fármacos GLP-1 tras su diagnóstico con pacientes similares que tomaban otra clase de fármacos para la diabetes llamada gliptinas.

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"Nuestro estudio encontró que el uso de fármacos GLP-1, en comparación con inhibidores de DPP-4 y otros antidiabéticos, se asoció con una reducción significativa en la progresión del cáncer en cuatro tipos sólidos de tumores", dijo el coautor Dr. Mark David Orland , del Instituto de Cáncer Taussig en la Cleveland Clinic.

Los resultados más fuertes se observaron en cáncer de pulmón, mama, colon e hígado, donde se observó que los pacientes que tomaban GLP-1 tenían entre un 38% y un 50% menos de probabilidades de progresar a cáncer en estadio 4 o metastásico.

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El uso de GLP-1 también se relacionó con un 33% menor de riesgo de muerte en general. El mayor beneficio se observó en el cáncer de mama, donde el riesgo de muerte disminuyó un 45%.

Los efectos antiinflamatorios y relacionados con el sistema inmunológico de los GLP-1 pueden ayudar a explicar los hallazgos, según los autores.

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Aunque advierten que se trata de un estudio observacional y no puede demostrar causa y efecto, afirman que los hallazgos son lo suficientemente sólidos como para justificar futuros ensayos clínicos.

El estudio se presentará en la reunión anual de ASCO, que tendrá lugar en Chicago del 29 de mayo al 2 de junio.

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La investigación presentada en reuniones se considera preliminar hasta que se publica en una revista revisada por pares.

Más información

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre obesidad y cáncer.

FUENTE: HealthDay TV, 27 de mayo de 2026

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