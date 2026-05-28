Salud

Los medicamentos GLP-1 pueden ayudar a ralentizar la propagación de ciertos cánceres relacionados con la obesidad

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen NZMHPILUCFDHNI3VDPIT4NLSU4

MIÉRCOLES, 27 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio sugiere que los medicamentos GLP-1 podrían ralentizar la propagación de ciertos cánceres relacionados con la obesidad.

"Los agonistas de los receptores GLP-1 nunca han sido solo fármacos para reducir la glucosa", dijo el Dr. Marcin Chwistek, jefe del Programa de Oncología de Apoyo y Cuidados Paliativos en el Fox Chase Cancer Center de Filadelfia y experto en atención de apoyo de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO). "Sus propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras han sugerido durante mucho tiempo efectos más amplios."

PUBLICIDAD

Los investigadores analizaron datos de salud de más de 12.000 personas que tenían uno de los siete tipos de cáncer en estadios 1, 2 o 3.

Compararon a pacientes que comenzaron a tomar fármacos GLP-1 tras su diagnóstico con pacientes similares que tomaban otra clase de fármacos para la diabetes llamada gliptinas.

PUBLICIDAD

"Nuestro estudio encontró que el uso de fármacos GLP-1, en comparación con inhibidores de DPP-4 y otros antidiabéticos, se asoció con una reducción significativa en la progresión del cáncer en cuatro tipos sólidos de tumores", dijo el coautor Dr. Mark David Orland , del Instituto de Cáncer Taussig en la Cleveland Clinic.

Los resultados más fuertes se observaron en cáncer de pulmón, mama, colon e hígado, donde se observó que los pacientes que tomaban GLP-1 tenían entre un 38% y un 50% menos de probabilidades de progresar a cáncer en estadio 4 o metastásico.

El uso de GLP-1 también se relacionó con un 33% menor de riesgo de muerte en general. El mayor beneficio se observó en el cáncer de mama, donde el riesgo de muerte disminuyó un 45%.

Los efectos antiinflamatorios y relacionados con el sistema inmunológico de los GLP-1 pueden ayudar a explicar los hallazgos, según los autores.

Aunque advierten que se trata de un estudio observacional y no puede demostrar causa y efecto, afirman que los hallazgos son lo suficientemente sólidos como para justificar futuros ensayos clínicos.

El estudio se presentará en la reunión anual de ASCO, que tendrá lugar en Chicago del 29 de mayo al 2 de junio.

La investigación presentada en reuniones se considera preliminar hasta que se publica en una revista revisada por pares.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre obesidad y cáncer.

FUENTE: HealthDay TV, 27 de mayo de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Programa de pérdida de peso ayuda a mujeres que luchan contra el cáncer de mama

Healthday Spanish

Programa de pérdida de peso ayuda a mujeres que luchan contra el cáncer de mama

El ejercicio intenso no aumenta el riesgo de fibrilación auricular en hombres jóvenes, según un estudio

Healthday Spanish

El ejercicio intenso no aumenta el riesgo de fibrilación auricular en hombres jóvenes, según un estudio

Las partículas de humo ultrafinas de incendios forestales pueden suponer graves riesgos para la salud

Healthday Spanish

Las partículas de humo ultrafinas de incendios forestales pueden suponer graves riesgos para la salud

Mujeres jóvenes estadounidenses de color enfrentan un aumento de muertes por cáncer de mama

Healthday Spanish

Mujeres jóvenes estadounidenses de color enfrentan un aumento de muertes por cáncer de mama

Cómo es la regla del 5-4-3-2-1-0 para una longevidad saludable que propone un especialista español

Expertos reunidos en un evento en Madrid detallaron cómo los hábitos cotidianos y el acompañamiento médico influyen en la autonomía y la calidad de vida a largo plazo

Cómo es la regla del 5-4-3-2-1-0 para una longevidad saludable que propone un especialista español

DEPORTES

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

Nació en un pueblo de 2000 habitantes y casi no jugó en Reserva: Lucas Silva, el pibe del golazo en el triunfo de River

Del penal errado al gol del desahogo: la montaña rusa de Maxi Salas en el duelo entre River Plate y Blooming por la Sudamericana

River Plate goleó 3-0 a Blooming y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Exalcaldesa de Soyapango enfrentará juicio por desobediencia y actos arbitrarios

El Salvador: Exalcaldesa de Soyapango enfrentará juicio por desobediencia y actos arbitrarios

República Dominicana regula el uso de celulares en escuelas en todos los niveles educativos

¿Cuántos guatemaltecos migrarían si tuvieran los recursos y cuáles son sus destinos preferidos?

Honduras confirma oficialmente el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia

Asilo de ancianos en Costa Rica rompe el silencio tras allanamientos del OIJ: “No hay nada que esconder, ni nada que temer”