Programa de pérdida de peso ayuda a mujeres que luchan contra el cáncer de mama

MIÉRCOLES, 27 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres que luchan contra el cáncer de mama pueden beneficiarse de un programa de pérdida de peso por teléfono, según un nuevo estudio.

El programa Breast Cancer Weight Loss (BWEL) ayudó a las mujeres a perder peso en exceso, mejorar su función física y tener una mejor calidad de vida en general, según informarán los investigadores en la próxima reunión anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO).

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"El programa BWEL se impartió a más de 1.500 participantes inscritos en 635 clínicas oncológicas de Estados Unidos y Canadá", dijo la investigadora principal , la Dra. Jennifer Ligibel, directora del Leonard P. Zakim Center for Integrative Therapies and Healthy Living en el Dana-Farber Cancer Institute de Boston.

"Estos hallazgos demuestran no solo que la pérdida de peso aporta beneficios significativos para las personas con cáncer de mama y obesidad, sino también que esto puede lograrse en miles de pacientes inscritos en muchos tipos de clínicas oncológicas", dijo en un comunicado de prensa.

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Para el nuevo estudio, los investigadores asignaron aleatoriamente a 272 mujeres con cáncer de mama que tenían sobrepeso u obesidad para participar en el programa BWEL. También asignaron aleatoriamente a otras 270 personas solo para recibir información sobre cómo seguir una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente.

Durante el programa de dos años, los participantes hablaron con un entrenador hasta 42 veces, recibiendo orientación y ánimo para reducir su ingesta calórica y aumentar su ejercicio.

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A los seis meses, las personas en el programa de pérdida de peso experimentaron mejoras significativas en su calidad de vida y en su función física, según los resultados.

También tenían menos fatiga y podían trabajar y socializar mejor.

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"Hemos pedido a pacientes con cáncer de mama en estadio 2 a 3 que tienen sobrepeso u obesidad que perdan peso durante años sin ofrecerles un programa estructurado", dijo el Dr. Marcin Chwistek, jefe del programa de oncología de apoyo y cuidados paliativos en el Fox Chase Cancer Center en Filadelfia.

"BWEL cambia esa conversación no solo por los datos de supervivencia, sino también porque los pacientes del grupo de intervención se sentían notablemente mejores en su función física, fatiga y compromiso social", añadió Chwistek, que revisó los hallazgos. "Un programa que mejora la supervivencia y la calidad de vida simultáneamente es un programa que merece la pena entregar."

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La reunión de la ASCO tiene lugar en Chicago, de viernes a martes.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

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Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cáncer de mama.

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FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, 21 de mayo de 2026