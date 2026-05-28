Salud

Cáncer de sangre: desafíos y avances en el diagnóstico y tratamiento en Argentina

En el país, la detección de patologías hematológicas se vuelve cada vez más frecuente, mientras los pacientes acceden a nuevas alternativas médicas que modifican sus expectativas de vida y plantean retos para el sistema de salud. En el marco del Día Mundial, las recomendaciones de expertos

Guardar
Google icon
Cáncer de sangre
En Argentina se diagnostican cerca de 13 mil nuevos casos de cánceres de la sangre cada año (Freepik)

En Argentina, cada año se diagnostican cerca de 13 mil nuevos casos de cánceres de la sangre, como leucemias, linfomas y mieloma múltiple. La cifra crece sostenidamente, una tendencia que los especialistas atribuyen al envejecimiento poblacional y a los avances médicos que permiten que más personas vivan más tiempo con estas enfermedades. Las organizaciones de pacientes y expertos advierten que, aunque los tratamientos innovadores revolucionan el abordaje y mejoran la sobrevida, persisten desafíos en el diagnóstico temprano y el acceso a terapias de última generación.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Sangre, que se celebra este jueves 28 de mayo, la Alianza Cáncer de la Sangre (ACSA), integrada por la Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA), la Asociación Civil Linfomas Argentina (ACLA) y la Fundación Argentina de Mieloma (FAM), señala que esta tendencia se mantiene al alza porque la población vive más y los controles médicos son más efectivos.

PUBLICIDAD

A escala global, los cánceres de la sangre ya representan uno de cada diez diagnósticos oncológicos, un cambio que desafía la percepción tradicional sobre estas patologías. “Son enfermedades muy diferentes entre sí, pero muchas de ellas presentan escenarios completamente distintos de los de hace diez o quince años”, explicó Fernando Piotrowski, paciente con leucemia y director ejecutivo de ALMA.

Transfusión de sangre
La incidencia de leucemias, linfomas y mieloma múltiple mantiene una tendencia ascendente

Síntomas inespecíficos y la importancia del diagnóstico temprano

Los expertos insisten en que uno de los mayores desafíos sigue siendo la detección temprana. Los síntomas suelen ser tan difusos que pueden pasar desapercibidos o confundirse con dolencias comunes. Fatiga, fiebre, anemia, infecciones recurrentes, pérdida de peso involuntaria, sudoración nocturna o ganglios inflamados suelen ser señales de alerta.

PUBLICIDAD

“Muchos pacientes atraviesan un recorrido largo antes de llegar al hematólogo. Consultan por síntomas aislados y ni ellos ni sus médicos sospechan que pueda tratarse de una enfermedad hematológica. No queremos generar alarma ni preocupaciones desmedidas, pero la detección temprana sigue siendo fundamental para mejorar el pronóstico”, sostuvo Haydee González, fundadora y presidenta de ACLA.

La ciencia médica logró un cambio notable en la historia de los cánceres de la sangre. Las terapias dirigidas, la inmunoterapia, las combinaciones de tratamientos y los esquemas libres de quimioterapia abren una ventana de oportunidad inédita. Muchos pacientes logran llevar la enfermedad a niveles indetectables y sostener ese estado durante años.

A nivel mundial, los cánceres de la sangre representan uno de cada diez diagnósticos oncológicos CIBEROBN
A nivel mundial, los cánceres de la sangre representan uno de cada diez diagnósticos oncológicos CIBEROBN

Según la ACSA: “Cada vez más pacientes logran llevar la enfermedad a niveles indetectables en sangre y sostenerla de esa manera por periodos prolongados y, así, retomar proyectos personales, trabajar y llevar una buena calidad de vida. Eso representa un cambio enorme”.

La reducción sostenida de la tasa de mortalidad es atribuida a estos avances, así como a los esfuerzos en prevención y detección precoz. “Muchos subtipos registran mejoras históricas en sobrevida”, detalló la agrupación, que destaca el impacto de los nuevos tratamientos en la cotidianidad de los pacientes.

Barreras en el acceso y desafíos pendientes

A pesar de los progresos, persisten barreras en el acceso a la atención sanitaria. La realización de estudios moleculares específicos, esenciales para determinar el subtipo de la enfermedad y definir el tratamiento adecuado, sigue siendo un punto crítico por las diferencias regionales y administrativas.

“Aunque en los últimos años se aprobaron y llegaron al país tratamientos capaces de transformar el pronóstico de patologías históricamente complejas de abordar, muchos pacientes aún enfrentan demoras administrativas, desigualdad según cobertura de salud, incluso hoy es frecuente que las ‘grandes prepagas’ pongan más trabas a sus afiliados que el propio sistema público de salud a la hora de dar cobertura a sus tratamientos”, puntualizó Mariana Auad, vicepresidente y coordinadora general de FAM.

Cáncer de sangre
Fatiga, fiebre, anemia, infecciones recurrentes y pérdida de peso figuran entre las señales de alerta Freepik

El acceso a terapias innovadoras depende muchas veces de la actualización de los vademécums de las obras sociales y prepagas, un proceso que no siempre avanza al ritmo de los desarrollos científicos.

La transformación en la sobrevida lleva a repensar el abordaje del cáncer de la sangre. No solo se trata de atravesar un tratamiento, sino de poder reconstruir una vida plena después del diagnóstico. Salud mental, reinserción laboral, seguimiento a largo plazo y calidad de vida son demandas crecientes.

“Cada vez más personas viven muchos años con estas enfermedades, lo que nos interpela como sociedad a pensar el cáncer desde otra perspectiva. No se trata solamente de atravesar un tratamiento, sino de poder sostener una vida después del diagnóstico, atendiendo aspectos como salud mental, reinserción laboral, seguimiento a largo plazo y calidad de vida”, concluyeron los miembros de ACSA.

La revolución silenciosa que atraviesan los tratamientos y la experiencia de los pacientes rompe mitos y redefine el futuro de quienes reciben un diagnóstico de cáncer en la sangre. El desafío actual es acompañar ese cambio con políticas de acceso, información y apoyo integral.

Temas Relacionados

Cáncer de la sangreEnfermedades hematológicasLeucemiaLinfomaMieloma múltipleúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cumbre de infectología en Buenos Aires: expertos debatirán avances en prevención, diagnóstico y tratamiento

El XXVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) reunirá a referentes nacionales e internacionales desde este jueves hasta el sábado. Los principales ejes del encuentro

Cumbre de infectología en Buenos Aires: expertos debatirán avances en prevención, diagnóstico y tratamiento

Día de Acción por la Salud de las Mujeres: por qué es clave la información para prevenir el cáncer de mama

Expertos y entidades destacan la urgencia de ampliar el acceso a datos confiables y hábitos saludables. El nuevo índice muestra que aún se desconoce en Argentina cómo proteger su salud mamaria

Día de Acción por la Salud de las Mujeres: por qué es clave la información para prevenir el cáncer de mama

Violencia sexual infantil en Argentina: los datos más preocupantes del país en un ranking global de prevención

Los resultados evidencian una falla estructural: las formas de violencia se transforman, incluso en lo digital, mientras los sistemas de protección no logran dar respuestas a tiempo

Violencia sexual infantil en Argentina: los datos más preocupantes del país en un ranking global de prevención

Los medicamentos GLP-1 pueden ayudar a ralentizar la propagación de ciertos cánceres relacionados con la obesidad

Healthday Spanish

Los medicamentos GLP-1 pueden ayudar a ralentizar la propagación de ciertos cánceres relacionados con la obesidad

Programa de pérdida de peso ayuda a mujeres que luchan contra el cáncer de mama

Healthday Spanish

Programa de pérdida de peso ayuda a mujeres que luchan contra el cáncer de mama

DEPORTES

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

Nació en un pueblo de 2000 habitantes y casi no jugó en Reserva: Lucas Silva, el pibe del golazo en el triunfo de River

Del penal errado al gol del desahogo: la montaña rusa de Maxi Salas en el duelo entre River Plate y Blooming por la Sudamericana

River Plate goleó 3-0 a Blooming y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Exalcaldesa de Soyapango enfrentará juicio por desobediencia y actos arbitrarios

El Salvador: Exalcaldesa de Soyapango enfrentará juicio por desobediencia y actos arbitrarios

República Dominicana regula el uso de celulares en escuelas en todos los niveles educativos

¿Cuántos guatemaltecos migrarían si tuvieran los recursos y cuáles son sus destinos preferidos?

Honduras confirma oficialmente el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia

Asilo de ancianos en Costa Rica rompe el silencio tras allanamientos del OIJ: “No hay nada que esconder, ni nada que temer”