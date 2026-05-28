Cáncer de sangre: desafíos y avances en el diagnóstico y tratamiento en Argentina

En Argentina se diagnostican cerca de 13 mil nuevos casos de cánceres de la sangre cada año (Freepik)

En Argentina, cada año se diagnostican cerca de 13 mil nuevos casos de cánceres de la sangre, como leucemias, linfomas y mieloma múltiple. La cifra crece sostenidamente, una tendencia que los especialistas atribuyen al envejecimiento poblacional y a los avances médicos que permiten que más personas vivan más tiempo con estas enfermedades. Las organizaciones de pacientes y expertos advierten que, aunque los tratamientos innovadores revolucionan el abordaje y mejoran la sobrevida, persisten desafíos en el diagnóstico temprano y el acceso a terapias de última generación.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Sangre, que se celebra este jueves 28 de mayo, la Alianza Cáncer de la Sangre (ACSA), integrada por la Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA), la Asociación Civil Linfomas Argentina (ACLA) y la Fundación Argentina de Mieloma (FAM), señala que esta tendencia se mantiene al alza porque la población vive más y los controles médicos son más efectivos.

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A escala global, los cánceres de la sangre ya representan uno de cada diez diagnósticos oncológicos, un cambio que desafía la percepción tradicional sobre estas patologías. “Son enfermedades muy diferentes entre sí, pero muchas de ellas presentan escenarios completamente distintos de los de hace diez o quince años”, explicó Fernando Piotrowski, paciente con leucemia y director ejecutivo de ALMA.

La incidencia de leucemias, linfomas y mieloma múltiple mantiene una tendencia ascendente

Síntomas inespecíficos y la importancia del diagnóstico temprano

Los expertos insisten en que uno de los mayores desafíos sigue siendo la detección temprana. Los síntomas suelen ser tan difusos que pueden pasar desapercibidos o confundirse con dolencias comunes. Fatiga, fiebre, anemia, infecciones recurrentes, pérdida de peso involuntaria, sudoración nocturna o ganglios inflamados suelen ser señales de alerta.

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“Muchos pacientes atraviesan un recorrido largo antes de llegar al hematólogo. Consultan por síntomas aislados y ni ellos ni sus médicos sospechan que pueda tratarse de una enfermedad hematológica. No queremos generar alarma ni preocupaciones desmedidas, pero la detección temprana sigue siendo fundamental para mejorar el pronóstico”, sostuvo Haydee González, fundadora y presidenta de ACLA.

La ciencia médica logró un cambio notable en la historia de los cánceres de la sangre. Las terapias dirigidas, la inmunoterapia, las combinaciones de tratamientos y los esquemas libres de quimioterapia abren una ventana de oportunidad inédita. Muchos pacientes logran llevar la enfermedad a niveles indetectables y sostener ese estado durante años.

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A nivel mundial, los cánceres de la sangre representan uno de cada diez diagnósticos oncológicos CIBEROBN

Según la ACSA: “Cada vez más pacientes logran llevar la enfermedad a niveles indetectables en sangre y sostenerla de esa manera por periodos prolongados y, así, retomar proyectos personales, trabajar y llevar una buena calidad de vida. Eso representa un cambio enorme”.

La reducción sostenida de la tasa de mortalidad es atribuida a estos avances, así como a los esfuerzos en prevención y detección precoz. “Muchos subtipos registran mejoras históricas en sobrevida”, detalló la agrupación, que destaca el impacto de los nuevos tratamientos en la cotidianidad de los pacientes.

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Barreras en el acceso y desafíos pendientes

A pesar de los progresos, persisten barreras en el acceso a la atención sanitaria. La realización de estudios moleculares específicos, esenciales para determinar el subtipo de la enfermedad y definir el tratamiento adecuado, sigue siendo un punto crítico por las diferencias regionales y administrativas.

“Aunque en los últimos años se aprobaron y llegaron al país tratamientos capaces de transformar el pronóstico de patologías históricamente complejas de abordar, muchos pacientes aún enfrentan demoras administrativas, desigualdad según cobertura de salud, incluso hoy es frecuente que las ‘grandes prepagas’ pongan más trabas a sus afiliados que el propio sistema público de salud a la hora de dar cobertura a sus tratamientos”, puntualizó Mariana Auad, vicepresidente y coordinadora general de FAM.

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Fatiga, fiebre, anemia, infecciones recurrentes y pérdida de peso figuran entre las señales de alerta Freepik

El acceso a terapias innovadoras depende muchas veces de la actualización de los vademécums de las obras sociales y prepagas, un proceso que no siempre avanza al ritmo de los desarrollos científicos.

La transformación en la sobrevida lleva a repensar el abordaje del cáncer de la sangre. No solo se trata de atravesar un tratamiento, sino de poder reconstruir una vida plena después del diagnóstico. Salud mental, reinserción laboral, seguimiento a largo plazo y calidad de vida son demandas crecientes.

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“Cada vez más personas viven muchos años con estas enfermedades, lo que nos interpela como sociedad a pensar el cáncer desde otra perspectiva. No se trata solamente de atravesar un tratamiento, sino de poder sostener una vida después del diagnóstico, atendiendo aspectos como salud mental, reinserción laboral, seguimiento a largo plazo y calidad de vida”, concluyeron los miembros de ACSA.

La revolución silenciosa que atraviesan los tratamientos y la experiencia de los pacientes rompe mitos y redefine el futuro de quienes reciben un diagnóstico de cáncer en la sangre. El desafío actual es acompañar ese cambio con políticas de acceso, información y apoyo integral.

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