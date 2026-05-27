Economía

ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 27 de mayo de 2026

Una actualización de pagos impacta a jubilados, pensionados y desempleados de acuerdo al calendario oficial

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Fachadas ANSES
La ANSES paga hoy jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo a quienes tienen DNI terminado en 4 o 5

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este miércoles 27 de mayo de 2026 con el pago de haberes y prestaciones para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. El cronograma de pagos se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio, bajo un esquema escalonado que facilita el acceso y la previsibilidad para cada grupo.

En mayo, los montos liquidados por ANSES presentan un aumento del 3,38% en línea con la inflación de marzo, lo que impacta tanto en las jubilaciones como en las asignaciones familiares y sociales. Además, continúan vigentes los refuerzos extraordinarios que complementan los ingresos de los sectores con haberes más bajos.

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Quiénes cobran hoy, 27 de mayo de 2026

El calendario oficial de ANSES determina los grupos que acceden hoy a sus pagos, según la terminación del DNI y la naturaleza de la prestación.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Las jubilaciones en mayo se incrementan un 3,38% sobre los montos, incluidos los refuerzos extraordinarios para haberes bajos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyo DNI termina en 4 o 5. Este grupo forma parte del segmento que accede a pagos en fechas posteriores al cierre del cronograma para haberes mínimos.

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Prestación por Desempleo

Reciben la Prestación por Desempleo los beneficiarios cuyo DNI termina en 4 o 5, de acuerdo con el cronograma especial para esta prestación.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

El pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo concluyó el 22 de mayo para todas las terminaciones de documento, por lo que estos grupos no están incluidos en la fecha de hoy.

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo para Protección Social finalizó el 22 de mayo según el calendario vigente.

Las asignaciones familiares y sociales, como la AUH y la asignación por embarazo, cerraron pagos el 22 de mayo para todos los beneficiarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las asignaciones familiares y sociales, como la AUH y la asignación por embarazo, cerraron pagos el 22 de mayo para todos los beneficiarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal y por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin restricción por terminación de DNI.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción continúan abonándose hasta el 10 de junio para todas las terminaciones de documento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan hasta el 10 de junio, sin distinción por finalización de DNI.

Pensiones No Contributivas

El pago de Pensiones No Contributivas finalizó el 15 de mayo.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
Las asignaciones por matrimonio, nacimiento, adopción y pensiones no contributivas siguen abonándose hasta el 10 de junio sin restricción de DNI - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10. A este monto se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total mensual puede alcanzar los $463.174,10. El haber máximo asciende a $2.645.689,38 y la Prestación Básica Universal (PBU) es de $179.859,20.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $314.539,28, que llega a $384.539,28 con el bono. Las pensiones no contributivas suman $275.221,87 y, con el refuerzo, alcanzan $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala al haber mínimo y también alcanza $463.174,10 con el bono.

Las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones se fijaron en $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente.

Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
Las asignaciones por matrimonio, nacimiento, adopción y pensiones no contributivas siguen abonándose hasta el 10 de junio sin restricción de DNI - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $141.285,31. La AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10. Los valores de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar y la situación laboral:

Nacimiento: $82.353

Adopción: $492.366

Matrimonio: $123.307

Cónyuge: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)

Prenatal: entre $70.651 y $14.873, según IGF

Hijo para protección social: $141.286

Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286. La ayuda escolar anual asciende a $55.672, con valores diferenciados según zona geográfica. La prestación por desempleo es de $55.672, cifra válida también para monotributistas y veteranos de guerra.

Los detalles completos de fechas y montos pueden consultarse en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en sus delegaciones en todo el país.

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