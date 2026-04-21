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Cáncer colorrectal: los cuatro síntomas que nunca debes de ignorar

Aunque puede desarrollarse sin síntomas en sus primeras fases, existen señales de alerta que no deben pasarse por alto

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Ilustración 3D de colon y recto dentro de un torso transparente. Los órganos son rojizos, con zonas moradas y puntos blancos indicando anomalías.
Cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal se encuentra entre las principales causas de muerte por cáncer en México y en el mundo.

Aunque puede desarrollarse sin síntomas en sus primeras fases, existen señales de alerta que no deben pasarse por alto. Reconocer estos síntomas de manera oportuna puede hacer la diferencia en el pronóstico y tratamiento de la enfermedad, de acuerdo con la American Cancer Society.

Los cuatro síntomas clave que exigen atención inmediata

Quienes presentan alguno de estos síntomas, deben buscar valoración médica sin demora:

1. Cambios persistentes en los hábitos de evacuación

  • Diarrea, estreñimiento o alteraciones en la forma de las heces (estrechamiento, heces delgadas como lápiz) que se mantienen durante varios días.
  • Sensación de evacuación incompleta, es decir, la necesidad de ir al baño que persiste incluso después de haber evacuado.

2. Sangrado rectal o sangre en las heces

  • Presencia de sangre roja brillante al evacuar.
  • Heces con sangre oculta, que pueden lucir café oscuro o negro. A veces, la sangre no es visible, pero se detecta en exámenes de laboratorio.

3. Dolor abdominal o cólicos

  • Calambres constantes, dolor en el vientre sin causa clara, y malestares que no ceden.
  • Puede acompañarse de sensación de inflamación o molestias en el abdomen.

4. Pérdida de peso y debilidad inexplicables

  • Bajada de peso sin razón aparente.
  • Cansancio o fatiga persistente, que puede indicar anemia por sangrado digestivo crónico.
Representación conceptual del torso humano como una radiografía con el sistema digestivo iluminado en rojo y naranja, mostrando el colon y el intestino delgado.
Los cuatro síntomas clave que exigen atención inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros signos que pueden acompañar al cáncer colorrectal

Además de los síntomas principales, existen otros indicios que pueden presentarse:

  • Heces con cambios de color (rojizas o negras).
  • Recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), detectado en análisis de sangre.
  • En etapas avanzadas, puede haber agrandamiento del hígado, ictericia (coloración amarilla en piel y ojos) o dificultad para respirar si el cáncer se ha propagado a otros órganos.

Síntomas de los pólipos de colon

Los pólipos, que son crecimientos anormales en el colon, suelen ser asintomáticos, pero en ocasiones pueden causar:

  • Sangrado del recto.
  • Cambios prolongados en las evacuaciones (diarrea o estreñimiento).
  • Dolor abdominal.
  • Anemia por deficiencia de hierro.

Detectar y remover pólipos a tiempo puede evitar que se transformen en cáncer.

Importancia de acudir al médico ante cualquier síntoma

Muchos de estos síntomas pueden deberse a problemas menos graves, como hemorroides, infecciones o síndrome de intestino irritable. Sin embargo, ante cualquiera de estos signos, es fundamental consultar rápidamente a un profesional de la salud para realizar los estudios necesarios y descartar cáncer colorrectal.

Vista detallada del interior de un intestino con múltiples protuberancias rosadas y rojizas de diversos tamaños, incluyendo un gran tumor irregular.
Representación 3D del interior de un intestino, mostrando múltiples pólipos y un tumor colorrectal avanzado que ilustra el progreso de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Cancer Society y especialistas en salud pública recomiendan no ignorar estos síntomas, ya que el diagnóstico temprano mejora las probabilidades de tratamiento exitoso y supervivencia.

Prevención y detección oportuna

El cáncer colorrectal puede prevenirse mediante revisiones periódicas, especialmente a partir de los 50 años o antes si hay antecedentes familiares. La detección de sangre oculta en heces, colonoscopias y otros estudios ayudan a identificar el cáncer en etapas iniciales o a retirar pólipos antes de que evolucionen.

Conclusión: Si experimentas alguno de los cuatro síntomas principales —cambios en las evacuaciones, sangrado, dolor abdominal o pérdida de peso y energía sin explicación— no lo ignores. Consulta a tu médico para un diagnóstico adecuado y oportuno.

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