5 errores habituales al caminar que pueden arruinar los resultados, según una especialista

Caminar de forma constante mejora la salud general y la movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desmontando mitos sobre los beneficios de caminar y señalando errores habituales que pueden afectar la salud, la doctora Milica McDowell, especialista en fisioterapia y autora del libro “Walk”, detalla en entrevista con Fox News Digital cómo optimizar realmente la caminata diaria siguiendo pautas claras y prácticas.

Los errores más comunes al caminar, como usar calzado inadecuado, mirar la pantalla del móvil o mantener una mala postura, pueden reducir los beneficios y aumentar el riesgo de lesiones.

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Para evitarlos, se recomienda prestar atención al entorno, elegir el calzado adecuado, adoptar una postura erguida y personalizar la cantidad de pasos diarios, además de alternar la caminata con otras actividades físicas e incentivar la interacción social.

Evitar distracciones durante la caminata reduce riesgos y mejora la técnica. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta destaca que caminar no solo mejora la movilidad, sino que optimiza sistemas clave del cuerpo, como el digestivo, el musculoesquelético y el hormonal.

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Según McDowell, esta actividad también potencia la creatividad, contribuye al bienestar mental y ayuda a reducir el estrés. Aunque menciona que la frecuencia de las caminatas disminuyó tras la pandemia de COVID-19, insiste en que recuperarlas puede ser decisivo para la salud y la longevidad.

Errores comunes al caminar y sus riesgos para la salud

Uno de los errores principales que identifica la doctora McDowell es caminar mirando la pantalla del móvil. “Es peligroso y representa un problema de salud pública”, advierte en declaraciones recogidas por Fox News Digital.

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El calzado adecuado influye en la comodidad y en la prevención de lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta distracción aumenta el riesgo de accidentes y afecta la postura, inclinando el cuello y sobrecargando la cabeza, lo que puede causar molestias en el cuello, la espalda y los hombros.

El calzado inadecuado es otro problema frecuente. Más del 60% de adultos utilizan una talla incorrecta o modelos no aptos para caminar, según la especialista.

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Recomienda que el calzado permita un movimiento libre de los dedos, con espacio en la puntera y diseñado específicamente para caminar. También sugiere que cada persona verifique profesionalmente la talla adecuada, ya que varía según marca o fabricante.

Una postura erguida favorece una marcha más eficiente y segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, descuidar la técnica y la postura al caminar reduce tanto el rendimiento como la seguridad. Una mala alineación o la falta de activación muscular, especialmente de los glúteos, disminuye la eficiencia de cada paso y puede derivar en lesiones.

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Recomendaciones para caminar de manera saludable

Para maximizar los beneficios, McDowell aconseja aumentar levemente el ritmo. Mientras la mayoría de las personas camina entre 90 y 100 pasos por minuto, lo que equivale aproximadamente a 4,8 km/h, una marcha rápida de 120 a 130 pasos por minuto (de 5,6 a 6,4 km/h) puede ofrecer ventajas adicionales, entre ellas un mayor gasto energético y un mejor indicador de salud cardiovascular.

La experta desmiente el conocido arquetipo de los 10.000 pasos diarios, calificándolo como un “mito de mercadotecnia”. Recomienda encontrar una meta personalizada, más realista, en el rango de 5.500 a 7.500 pasos diarios.

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Ajustar una meta diaria realista ayuda a sostener el hábito en el tiempo. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Destaca que la constancia es fundamental: caminar diariamente resulta más beneficioso que hacerlo solo ocasionalmente.

Sugiere, además, complementar la caminata con otras formas de actividad física como levantamiento de pesas, deportes de raqueta, baile o ejercicios funcionales. Esto ayuda a mejorar el equilibrio y la fortaleza general, y previene lesiones por sobreuso.

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“Una rutina completa incluye mantener una buena hidratación, alimentación y descanso, además de caminar”, puntualiza McDowell en el medio citado.

Impacto social y emocional de la caminata

Aumentar levemente el ritmo puede aportar beneficios adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio de caminar no se limita al estado físico. McDowell resalta la importancia de incorporar la interacción social realizando caminatas en grupo o en compañía, especialmente entre adultos mayores.

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Asegura que caminar acompañado puede ayudar a reducir la soledad, mejorar el equilibrio, la reacción y disminuir el riesgo de caídas en personas de edad avanzada.

Según la especialista, las caminatas cortas repartidas durante el día también aportan mejoras significativas, sin necesidad de rutinas largas o extenuantes.

En palabras recogidas por Fox News Digital, caminar de manera consciente y eficiente resulta accesible para todas las edades y condiciones, y se mantiene como uno de los pilares de la salud integral.