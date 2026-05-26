Qué grupos cobran hoy con el aumento de ANSES en mayo

ANSES paga hoy a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo cuyos DNI terminan en 2 o 3, según el calendario oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 26 de mayo de 2026 con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El cronograma de acreditaciones se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio, abarcando tanto los haberes regulares como los refuerzos extraordinarios vigentes este mes.

Mayo llega con un aumento del 3,38% en los haberes y asignaciones, ajustado por el índice de inflación de marzo. Este incremento impacta en todos los montos liquidados por ANSES para los distintos grupos, bajo un esquema de pagos escalonado que garantiza la organización y previsibilidad para millones de beneficiarios en todo el país.

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La Prestación por Desempleo se abona hoy a los beneficiarios con DNI finalizado en 2 o 3, conforme al esquema vigente de ANSES - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes cobran hoy, 26 de mayo de 2026

El cronograma oficial de ANSES establece qué grupos perciben hoy sus haberes y asignaciones, de acuerdo con la terminación del DNI y la prestación correspondiente.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyo DNI termina en 2 o 3. El pago para este grupo se realiza en fechas posteriores al cierre del calendario para haberes mínimos.

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Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se abona hoy a beneficiarios cuyo DNI termina en 2 o 3. Este pago forma parte de un esquema específico que también se organiza por terminación de documento.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

El calendario para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo concluyó el 22 de mayo para todas las terminaciones de DNI, por lo que estos grupos no están incluidos en la fecha de hoy.

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Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo para Protección Social finalizó el 22 de mayo, de acuerdo con el esquema vigente para este mes.

El aumento del 3,38% en jubilaciones y asignaciones refleja el ajuste de ANSES por inflación de marzo para mayo de 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal y por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin restricción por terminación de DNI.

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

El pago de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción continúa vigente hasta el 10 de junio para todas las terminaciones de documento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan hasta el 10 de junio, sin distinción por terminación de DNI.

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Pensiones No Contributivas

El pago de Pensiones No Contributivas finalizó el 15 de mayo, conforme al cronograma publicado.

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 se fija en $393.174,10, más un bono extraordinario de $70.000 del ANSES - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10. Este monto se complementa con un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total puede alcanzar los $463.174,10. El haber máximo asciende a $2.645.689,38 y la Prestación Básica Universal (PBU) es de $179.859,20.

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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $314.539,28, incrementándose a $384.539,28 con el bono. Las pensiones no contributivas suman $275.221,87 y, con refuerzo, llegan a $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala al haber mínimo y también alcanza $463.174,10 con el bono.

Las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones se fijaron en $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente.

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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza un total de $384.539,28 en mayo con el refuerzo extraordinario de ANSES - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $141.285,31 para mayo. La AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10. Los valores de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar y la situación laboral:

Nacimiento: $82.353

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Adopción: $492.366

Matrimonio: $123.307

Cónyuge: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)

Prenatal: entre $70.651 y $14.873, según IGF

Hijo para protección social: $141.286

Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286. La ayuda escolar anual se ubica en $55.672, con valores diferenciados según zona geográfica. La prestación por desempleo es de $55.672, cifra válida también para monotributistas y veteranos de guerra.

Las fechas y montos de cada prestación pueden consultarse en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en sus delegaciones en todo el país.