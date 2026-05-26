Cinco hábitos sencillos que ayudan a controlar la inflamación, según expertos

La inflamación crónica afecta a millones de personas y presenta síntomas como fatiga, dolores articulares o problemas digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflamación crónica afecta a millones de personas y puede presentarse a través de fatiga persistente, problemas digestivos o dolores articulares. Prevenirla no requiere medidas extremas: pequeñas mejoras en la rutina diaria permiten reducir la inflamación y favorecer el bienestar general, según especialistas en nutrición integrativa y salud digestiva consultados por Harvard Medical School.

De acuerdo con la revista médica The Lancet, la inflamación crónica representa un factor de riesgo relevante para enfermedades cardiovasculares, metabólicas y autoinmunes, lo que resalta la importancia de estrategias preventivas basadas en hábitos cotidianos.

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La intervención para controlar la inflamación crónica se apoya en cinco hábitos fundamentales: alimentación equilibrada, hidratación adecuada, descanso de calidad, ejercicio regular y una gestión eficaz del estrés. Incorporados de forma gradual, estos hábitos han demostrado aportar beneficios sostenibles tanto para la salud física como emocional, según fuentes especializadas.

La inflamación crónica suele pasar desapercibida, aunque se manifiesta en síntomas habituales como cansancio prolongado, digestiones complicadas, dolor articular y falta de energía. Estas señales, que muchas veces se consideran normales, indican un desequilibrio que impacta la calidad de vida y puede perpetuarse en ausencia de cambios de rutina.

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Hábitos antiinflamatorios recomendados por especialistas

Seguir una alimentación equilibrada y variada promueve una mejor respuesta inflamatoria y protege la salud a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Alimentación equilibrada y variada

Autoridades en el área recomiendan evitar el etiquetado simplista de los alimentos y centrar la atención en una dieta suficiente, rica en productos frescos y diversos en nutrientes. “Una dieta variada, suficiente y basada en alimentos frescos aporta antioxidantes, fibra, grasas saludables y micronutrientes que ayudan a regular la respuesta inflamatoria”, destacan desde Harvard Medical School.

Restringir de forma excesiva la alimentación o eliminar grupos enteros de alimentos puede generar respuestas inflamatorias, ya que el cuerpo interpreta la falta de energía como una amenaza y activa mecanismos de estrés que dificultan la recuperación.

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2. Hidratación adecuada

Los especialistas advierten que la deshidratación leve y mantenida incrementa el estrés físico. Para un adulto promedio, se recomienda consumir entre 1,5 y 2 litros de agua al día, aunque la necesidad puede variar según la actividad, el clima o la edad. Es importante repartir la ingesta a lo largo de la jornada y, en situaciones de alta exigencia, contemplar el uso de infusiones o sales específicas, siempre bajo orientación profesional.

El descanso de calidad disminuye los marcadores inflamatorios y favorece el equilibrio hormonal para optimizar la recuperación energética (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Descanso de calidad

De acuerdo con la Clínica Mayo, “probablemente es el hábito antiinflamatorio más potente y a la vez el más descuidado”. Dormir mal o poco eleva los marcadores inflamatorios y afecta hormonas clave para la recuperación y el equilibrio energético.

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Mantener horarios regulares, limitar el uso de pantallas antes de dormir y cuidar el entorno del dormitorio son pautas esenciales para optimizar el sueño y proteger el sistema inmunológico.

4. Actividad física equilibrada

El ejercicio regula la sensibilidad a la insulina, reduce el estrés y mejora la salud cardiovascular, aunque la clave está en la dosificación y la constancia. Alternar sesiones intensas con días de menor carga, realizar ejercicios de fuerza y movilidad, y respetar los días de descanso contribuye a mantener la inflamación bajo control y previene lesiones, según coinciden publicaciones del ámbito médico internacional.

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5. Gestión del estrés y mentalidad positiva

La gestión efectiva del estrés, mediante pausas, reducción de notificaciones y mentalidad positiva, disminuye procesos inflamatorios internos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de estímulos y exigencias mantiene al organismo en alerta, activando procesos inflamatorios internos. Los expertos sugieren incorporar pausas para respirar, reducir la exposición a notificaciones digitales y cultivar pensamientos amables como estrategias concretas y accesibles para disminuir la carga inflamatoria.

El método propuesto se fundamenta en la observación de las señales corporales y la adaptación progresiva de las rutinas diarias, evitando medidas extremas o restrictivas. La clave está en priorizar la constancia y los pequeños cambios sostenidos, que facilitan el autocuidado y contribuyen a una reducción efectiva de los procesos inflamatorios.

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Este enfoque cuenta con el respaldo de publicaciones internacionales como la revista médica The Lancet y la Clínica Mayo, que destacan la importancia de la prevención y el abordaje integral de la inflamación crónica mediante hábitos sostenibles y validados científicamente.

La integración de estos pilares en la vida cotidiana, avalada por estudios y consensos médicos internacionales, permite mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades asociadas a la inflamación persistente. Adoptar estos hábitos de manera constante refuerza la capacidad del organismo para adaptarse a los desafíos diarios y mantener un estado de salud óptimo a largo plazo.

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