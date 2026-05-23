7 errores al hidratarse que muchas personas cometen a diario y afectan el cuerpo sin darse cuenta

Retrasar la ingesta de agua hasta sentir sed incrementa el riesgo de deshidratación y afecta el rendimiento físico y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las personas desconoce que errores de hidratación cotidianos pueden afectar de forma directa la salud y el bienestar. Mantener una correcta ingesta de líquidos implica más que calmar la sed: requiere hábitos regulares, atención a las señales del cuerpo y, en situaciones específicas, reposición de sales.

Siete prácticas comunes se repiten con frecuencia en la vida diaria y pueden llevar a una hidratación ineficaz, según recomendaciones de organismos de salud pública y centros médicos como los CDC y Johns Hopkins Medicine. Identificarlas permite ajustar conductas simples, como repartir el agua durante el día o sumar determinados, y reducir el riesgo de deshidratación.

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Los 7 errores frecuentes de hidratación

Esperar a sentir sed para beber: suele aparecer cuando ya existe un déficit de líquidos; en adultos mayores la percepción puede estar disminuida, lo que retrasa aún más el consumo. Beber grandes volúmenes de agua en poco tiempo: el cuerpo no incorpora “más rápido” por tomar de golpe; el exceso se elimina con rapidez y, en casos extremos, puede contribuir a hiponatremia (baja peligrosa de sodio en sangre). Omitir el primer vaso de agua en la mañana: tras varias horas de sueño, el organismo despierta con menor disponibilidad de líquidos; empezar el día sin beber puede favorecer fatiga, irritabilidad o menor concentración en las primeras horas. No reponer electrolitos cuando corresponde: si hay sudoración importante (calor intenso, ejercicio prolongado, trabajo físico), no solo se pierde agua; también sodio, potasio y magnesio, claves para el equilibrio de líquidos y la función muscular. Depender de bebidas con cafeína como fuente principal: café y té pueden aportar líquidos, pero si reemplazan al agua aumentan el riesgo de consumo insuficiente; además, dosis altas pueden intensificar el efecto diurético y sumar azúcares o aditivos. Ignorar la hidratación que aportan los alimentos: frutas y verduras con alto contenido de agua (pepino, sandía, fresas, lechuga romana, naranjas) contribuyen al balance hídrico y suman micronutrientes. Creer que todos necesitan la misma cantidad: la necesidad real depende de peso, edad, actividad física, clima y estado de salud; guías generales sirven como referencia, pero el ajuste debe ser individual.

Omitir el primer vaso de agua en la mañana disminuye los niveles energéticos y afecta la concentración desde las primeras horas del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no debes esperar a tener sed

Retrasar el consumo de agua hasta sentir sed implica que el cuerpo ya atravesó una pérdida hídrica. Ese patrón puede traducirse en cansancio y menor rendimiento. Repartir la ingesta en sorbos regulares y mantener una botella accesible ayuda a sostener el hábito durante el día, en línea con recomendaciones de educación sanitaria de Johns Hopkins Medicine.

Tomar mucha agua de golpe no mejora la hidratación. El organismo absorbe un volumen limitado y elimina el exceso. En situaciones extremas, esta conducta puede derivar en hiponatremia, una disminución peligrosa del sodio en sangre. La estrategia más consistente es distribuir los líquidos a lo largo del día.

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Después de varias horas de sueño, el cuerpo suele despertar con menor disponibilidad de líquidos. Beber agua al comenzar la jornada ayuda a recuperar el nivel basal de hidratación y puede favorecer la energía y la atención desde temprano, sobre todo si luego hay traslados, actividad física o exposición al calor.

Los electrolitos (sodio, potasio, magnesio) sostienen el equilibrio de líquidos y la función neuromuscular. Con sudoración intensa o prolongada, reponer solo agua puede no ser suficiente; en esos casos, soluciones de rehidratación oral o bebidas deportivas pueden ser útiles con moderación.

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La reposición de electrolitos como sodio, potasio y magnesio es esencial tras sudoración intensa por calor o ejercicio sostenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café, el té y algunas bebidas energéticas suman líquidos, pero no deberían desplazar al agua. En consumo moderado, hasta 300 mg al día, no suele aumentar de forma relevante la pérdida de líquidos en consumidores habituales. Si el consumo sube, puede aumentar el efecto diurético y también la carga de azúcares o aditivos.

Una parte de la hidratación diaria proviene de los alimentos. Priorizar frutas y verduras ricas en agua eleva la ingesta total y refuerza la calidad nutricional. Es un recurso útil para quienes se olvidan de beber durante el día.

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Las recomendaciones generales suelen mencionar 2,7 litros al día en mujeres y 3,7 litros al día en hombres, al considerar bebidas y alimentos, pero son valores orientativos. El color de la orina (idealmente amarillo pálido) y el contexto (calor, actividad, sudor) ayudan a calibrar la necesidad diaria.

Consejos simples para sostener el hábito

Usar botellas reutilizables, programar recordatorios, tomar agua con cada comida y aromatizarla con frutas son estrategias accesibles para sostener el hábito. También ayuda dejar una botella a la vista en el lugar de trabajo o estudio y definir metas por horarios, en lugar de intentar compensar al final del día.

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Llevar una botella reutilizable, programar recordatorios y tomar agua con cada comida son estrategias eficaces para mantener una hidratación adecuada (Canva)

En jornadas de ejercicio o calor, conviene aumentar la ingesta antes, durante y después de la actividad y, si hay sudoración intensa o prolongada, evaluar la reposición de electrolitos.