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Las Fuerzas Armadas de Bolivia investigan la presencia de campesinos armados en los bloqueos

Las autoridades dieron cuenta de imágenes que corresponden a integrantes del grupo Qaqachaka, registrados en las pampas de Crucero, en el departamento de Oruro; y a los denominados ponchos rojos, en La Paz

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Grupo de personas en un camino de tierra desértico con montañas al fondo. Muchos sostienen rifles elevados; uno porta una bandera en un arma
Las Fuerzas Armadas de Bolivia investigan la presencia de campesinos armados

Las Fuerzas Armadas de Bolivia (FFAA), en coordinación con la unidad de Inteligencia de la Policía, investigan la aparición de imágenes de campesinos armados en dos regiones del país. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Las imágenes corresponden a integrantes del grupo Qaqachaka, registrados en las pampas de Crucero, en el departamento de Oruro, y a los denominados ponchos rojos, en La Paz.

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“Han aparecido algunas imágenes de gente básicamente en el área cercana al Lago, portando armas de fuego de alto calibre. Esto ha pasado a investigación a cargo de las Fuerzas Armadas de Bolivia y de inteligencia de la Policía. Esto es ya un acto muy delicado sobre el cual daremos información al momento que tengamos resultados”, afirmó el ministro en una conferencia de prensa.

Uno de los bloqueos con basura y otros elementos en El Alto (REUTERS/Claudia Morales)
Uno de los bloqueos con basura y otros elementos en El Alto (REUTERS/Claudia Morales)

Hasta el momento circulan dos imágenes. La primera muestra a los ponchos rojos armados y en formación militar. No es la primera vez que se exhiben de esa manera: cada vez que surge un conflicto en esa zona del país, estas personas aparecen enmascaradas con fusiles Mauser, armas usadas durante la Guerra del Chaco que las autoridades sospechan fueron heredadas por los ex combatientes a sus familias.

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La segunda imagen llamó la atención por la presencia de armamento más sofisticado. El grupo de campesinos de la región de Qaqachaka se muestra con armas de diversos calibres, entre las que se distinguen algunas con miras telescópicas. El número de personas que aparece en esas imágenes supera al del registro de los ponchos rojos, informó El Deber.

El grupo se apostó sobre la carretera entre Potosí y Oruro para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Tras dos discursos, dispararon al aire y advirtieron estar dispuestos a enfrentarse a las fuerzas que intenten desbloquear el lugar. Los puntos de bloqueo en Oruro son Challapata, Pazña, Huancané y Culta.

Varias personas rodean las barricadas levantadas por los manifestantes en la carretera que conecta La Paz con Oruro, cerca de El Alto (AP Foto/Juan Karita)
Varias personas rodean las barricadas levantadas por los manifestantes en la carretera que conecta La Paz con Oruro, cerca de El Alto (AP Foto/Juan Karita)

Bolivia anunció una nueva operación para levantar los bloqueos

El Gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Rodrigo Paz, anunció el viernes una nueva operación “humanitaria” destinada a levantar los bloqueos en la principal carretera del país e invitó a dialogar a la federación de campesinos del departamento de La Paz, que mantiene la medida de presión desde hace 17 días para exigir la renuncia del mandatario nacional.

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, junto a los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de Exteriores, Fernando Aramayo; y de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, brindaron detalles sobre la iniciativa en una rueda de prensa conjunta.

Oviedo explicó que la operación, prevista para este sábado, llevará el nombre de “Corredor humanitario de las banderas blancas” y tiene como objetivo “despejar” la carretera que conecta La Paz con Oruro, una vía clave hacia el centro y este del país.

El objetivo de este operativo es permitir que a El Alto y La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades”, afirmó e indicó que estas zonas son las más afectadas por los bloqueos. A su vez, señaló que la misión será “normalizar la vida de ciudadanos alteños y paceños que estamos sufriendo los rigores de la falta de oxígeno y alimentos”.

La operación estará a cargo de la Policía, con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que utilizará maquinaria pesada para retirar el material empleado por los manifestantes en los cortes de ruta.

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