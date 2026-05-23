Carmen Barbieri recordó su juventud y confesó de qué se arrepiente en su vida: “Nunca hice de gato”

La confesión de Carmen Barbieri respecto a su juventud

Carmen Barbieri volvió a abrir la puerta de su intimidad y recordó su juventud. En una charla con Martín Cirio, la actriz repasó antiguos romances, opinó sobre las relaciones de su hijo y sorprendió al revelar de qué se arrepiente en su vida.

“Nunca hice de gato, estoy tan arrepentida. Nunca un hombre me pagó por sexo, no me pagó nada. Nunca un hombre me mantuvo, por ejemplo”, comentó Barbieri en el stream, a lo que el influencer le consultó con sorpresa: “¿Nunca?”. Acto seguido, Carmen rememoró cómo eran aquellos tiempos: “Sí, los gatos, gatos. Leopardos eran, no eran gatos. Que te ponían una casa. No, qué un auto, una casa. Los autos te los envolvían en ese papel transparente, celofán, te ponían un moño”.

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Luego, la invitada destacó que no vivió aquella época: “Yo no tuve esa época. Yo llegué más tarde. Cuando te regalaban un par de zapatos y encima no era tu número. Mal. Ahora no existe. Existió antes. Antes, te estoy hablando yo, setenta y un años, cuando tenía diecinueve, ya no existía ya. En los ochenta puede ser uno que otro, un gato puede haber, pero antes había gente importante y gente que venía del campo, dueños...”.

Carmen Barbieri contó por qué le gustan los hombres casados

Continuando con su relato, la artista comentó: “Venían del campo y venían con mucha guita y querían esa mujer. Y esa mujer no estaba en venta, porque no todas las mujeres de revistas eran gatos”. Durante la charla, Carmen también abrió otra puerta de su intimidad y analizó sus relaciones previas.

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En el idea y vuelta, Martín Cirio destacó que las parejas con las que Carmen se vinculó fueron hombres casados: “Cuando contás todas tus aventuras amorosas, ¿no? Que casi todos coinciden en algo que es todos estaban casados o estuvieron casados”. Ante este planteo, Barbieri arremetió: “¿Qué me vas a decir? Lo mismo que me dice Silvia, mi psiquiatra. ¿No estaré buscando a mi papá? Cómico. Casado mi papá, claro, con mi mamá. ¿Estaré buscando un padre siempre, a mi padre? Capaz que sí. Según si es freudiano el análisis que me estás haciendo diría: “Está buscando al padre””.

Fue entonces cuando el streamer reveló que a él le pasó lo mismo en su reciente sesión: “Yo también, igual, con mi psicóloga me tiro lo mismo. En un momento le empiezo a contar el tipo de personalidad de hombres que me gustan y en un momento se lo digo yo: “Ay, me quiero co... a mi papá””.

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Carmen Barbieri revive su juventud y confiesa su arrepentimiento por nunca haber sido mantenida, según reveló en una charla pública

Siguiendo con la charla, la actriz agregó: “Eso no lo pienso yo. Es totalmente inconsciente, sí es que es así, no sé. Nunca me lo dijo mi psiquiatra, pero siempre busco ese modelo, ¿no? De hombre como mi papá. Y cómico además. Casi todos son cómicos o comediantes”.

En ese instante, el influencer detalló: “También porque laburabas en un círculo de cómicos. O sea, también tiene que ver”. En respuesta, Barbieri subrayó: “Sí, bueno, también yo estoy todo el tiempo trabajando. Entonces, ¿de quién me voy a enamorar? De los cómicos. Pero trato de no enamorarme de los casados”.

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Días atrás, la artista vivió uno de los momentos más divertidos de su año cuando asistió al show de Ca7riel y Paco Amoroso junto a Evelyn Botto y Fede Bal. “Hermosa noche con mi hijo, la luz de mis ojos”, escribió Barbieri para describir el momento exacto en el que Paco Amoroso se acercó a ella, a Bal y a su nuera en medio del show. En el clip se observa cómo Ulises Guerriero canta “Re forro” y se posiciona entre la actriz y Federico. En ese instante, Carmen coloca su mano derecha sobre el hombro del joven y sigue la letra de la canción.

Como si fuera poco, esta no fue la única interacción del dúo con la figura de la televisión durante el espectáculo. Al final, Ca7riel y Paco la tomaron de la mano y, los tres juntos, recorrieron la pasarela para agradecer el cariño de los fans. De igual manera, a través de sus redes, Botto decidió documentar el encuentro de Barbieri con los músicos en el backstage. “Pero qué perfumadita te viniste, gracias por venir. Nos vamos a divertir hoy”, se escucha decir a los cantantes, elogiando el aroma de la actriz.

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