Salud

Labio partido: el error más común al tratarlo y qué recomiendan los especialistas para aliviarlo rápido

Identificar cuándo acudir a un profesional y actuar con serenidad puede marcar la diferencia en la recuperación

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Ilustración de un labio rojo agrietado con expresión triste en un sillón, con una compresa fría, un cubo de hielo y aplicándose crema, en una habitación
El aire seco y el hábito de morder los labios provocan frecuentes casos de labio partido en niños durante el invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de los días fríos, es habitual que el aire seco agriete los labios y que muchos niños, por molestia o simple hábito, empiecen a morderlos. Ese gesto mínimo puede terminar en un “labio partido”: una lesión que impresiona por el sangrado, alarma a médicos y en la mayoría de los casos, se resuelve con primeros auxilios en casa.

Un accidente común como un labio partido puede alarmar a padres y cuidadores por el sangrado llamativo que lo acompaña, especialmente en la infancia. Según la Cleveland Clinic, la mayoría de las heridas en los labios no requieren atención de urgencia y, con primeros auxilios adecuados, suelen sanar sin complicaciones.

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Ante un labio partido en un niño, se debe limpiar la herida con agua fría, aplicar presión con una gasa o paño limpio durante varios minutos para detener el sangrado y colocar frío local. Es recomendable ofrecer alimentos suaves, evitar los ácidos, vigilar la evolución y consultar a un médico si la herida es profunda, no mejora, contiene restos imposibles de retirar, hay dudas sobre la vacuna contra el tétanos, el sangrado no cede en 10 minutos o se ha producido la caída de un diente.

Qué se considera un “labio partido” y por qué ocurre

Un “labio partido” no es un diagnóstico médico, sino un término coloquial para describir diferentes lesiones en la zona. Según la Cleveland Clinic, entre las formas más comunes están la laceración labial (desgarro), la contusión labial (hematoma sin romper la piel), la abrasión labial (raspadura) y la herida punzante (producida, por ejemplo, por un diente en mal momento). Estas lesiones ocurren frecuentemente por caídas o golpes en parques, hogares y escuelas.

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Primer plano de labios con piel seca, descamada y varias zonas de sangrado visible, mostrando la textura dañada y rojiza de la piel labial.
La laceración labial se produce cuando hay un desgarro en el tejido del labio, siendo una de las lesiones más comunes en la boca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones en la boca suelen impresionar, ya que la zona tiene numerosos vasos sanguíneos. Como explicó la pediatra Laura O’Connor, “esta zona tiene muchos vasos sanguíneos, por lo que incluso un pequeño corte puede parecer una gran hemorragia”. Sin embargo, esta irrigación favorece una curación más rápida.

¿Cómo actuar ante un labio partido?

El primer paso es limpiar la zona con agua fría y retirar, con cuidado, cualquier resto de tierra o suciedad visible. A continuación, se debe presionar el área con una gasa o paño limpio de 5 a 10 minutos. La mayoría de las laceraciones detienen el sangrado con una presión continua.

Para calmar el dolor y reducir la inflamación, es eficaz aplicar frío local. Un cubito de hielo envuelto en un paño o un helado de paleta, en el caso de los pequeños, puede resultar útil. Si el malestar persiste, la Cleveland Clinic recomendó paracetamol o ibuprofeno infantil en la dosis adecuada.

En cuanto a la curación, se aconseja aplicar vaselina sobre el labio para mantenerlo hidratado y evitar que se agriete. No se recomienda el uso de pomadas antibióticas ni de tiritas adhesivas, ya que pueden resultar molestas y poco efectivas en esta zona.

Primer plano de una mujer de mediana edad aplicando vaselina transparente con el dedo en sus labios visiblemente agrietados mientras sostiene el tarro.
La aplicación de vaselina favorece la hidratación y evita que el labio partido se agriete durante la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la recuperación, se deben ofrecer comidas fáciles de masticar y evitar bebidas o alimentos ácidos, salados o picantes, como la limonada, porque incrementan la molestia en el área. A los tres o cuatro días la herida debería mostrar mejoría; si no hay evolución favorable o surgen nuevas molestias, se recomienda consultar al pediatra.

Cuándo se debe acudir al médico

No todas las laceraciones requieren atención médica, pero hay criterios para identificar cuándo hacerlo. Se debe acudir a un profesional si la herida es profunda o de más de media pulgada de longitud, si atraviesa completamente el labio, afecta la unión con la piel o contiene residuos que no se pueden retirar.

La consulta también es necesaria si existen dudas sobre la aplicación de la vacuna contra el tétanos o si la lesión fue provocada por un objeto sucio u oxidado.

Según la pediatra O’Connor, “la vacuna previene una infección bacteriana potencialmente mortal conocida como tétanos”.

Un médico con guantes azules y bata blanca, sosteniendo una linterna, examina los labios agrietados de un paciente, que tiene la boca ligeramente abierta.
Es indispensable acudir al médico si el labio partido presenta sangrado persistente, heridas profundas o signos de infección para prevenir complicaciones

Si el sangrado persiste más de 10 minutos pese a la presión, es señal de urgencia y se debe buscar atención médica, sin dejar de presionar el área durante el traslado. En caso de pérdida de un diente, conviene llevarlo al dentista, pues, en algunos casos, es posible reimplantarlo.

Es fundamental vigilar la evolución: si la herida no cicatriza bien o empeoran el enrojecimiento, hinchazón o secreción, se debe consultar al médico de inmediato. Seguir las pautas de la Cleveland Clinic brinda herramientas para manejar con calma accidentes habituales en la infancia. Un entorno comprensivo y los cuidados apropiados suelen ser suficientes para ver de nuevo a los pequeños con una sonrisa.

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