Honduras

Revelan aterradores detalles forenses del asesinato de policías en Honduras

Autoridades de Medicina Forense revelaron impactantes detalles sobre el asesinato de los cinco agentes de la DIPAMPCO en Corinto, Cortés, incluyendo un cuerpo con al menos 50 impactos de bala y otro completamente desmembrado y quemado

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Los agentes de la DIPAMPCO fueron encontrados en una zona montañosa de Omoa, Cortés. (FOTO: La Tribuna)
Los agentes de la DIPAMPCO fueron encontrados en una zona montañosa de Omoa, Cortés. (FOTO: La Tribuna)

Las investigaciones forenses sobre la masacre de agentes de la DIPAMPCO en Corinto, Cortés, continúan revelando detalles estremecedores sobre el nivel de violencia con el que fueron asesinados los policías durante el operativo fallido ejecutado en la frontera entre Honduras y Guatemala.

Autoridades de Medicina Forense confirmaron este viernes que uno de los cuerpos examinados presentaba al menos 50 impactos de bala, mientras que otro ingresó completamente desmembrado, decapitado y parcialmente quemado, complicando incluso el proceso de identificación.

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Los hallazgos han generado conmoción nacional y profundizado la crisis dentro de los organismos de seguridad hondureños tras la muerte de los cinco agentes policiales.

Medicina Forense confirmó que uno de los policías asesinados presentaba al menos 50 impactos de bala. (FOTO: La Tribuna)
Medicina Forense confirmó que uno de los policías asesinados presentaba al menos 50 impactos de bala. (FOTO: La Tribuna)

Medicina Forense revela brutalidad del crimen

Los cuerpos de los policías asesinados permanecen en la morgue de Medicina Forense de San Pedro Sula, donde especialistas continúan realizando autopsias y procesos científicos de identificación.

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De acuerdo con personal forense, uno de los cadáveres examinados reflejaba un nivel extremo de violencia.

“Se logró hacer la autopsia a uno de los cadáveres y se informa que presentaba al menos 50 impactos de bala”, indicaron las autoridades.

Además, Medicina Forense confirmó que entre los siete cuerpos ingresados a la morgue había uno que preliminarmente correspondería a un agente policial que llegó en condiciones particularmente violentas.

“Este ingresó desmembrado, decapitado y quemado. Va a ser un poco difícil su identificación”, detallaron especialistas forenses.

Debido al estado de los restos, las autoridades informaron que trabajan utilizando huellas dactilares y análisis científicos especializados para confirmar plenamente la identidad de todas las víctimas.

Uno de los cuerpos ingresó desmembrado, decapitado y parcialmente quemado a la morgue de San Pedro Sula.(FOTO: X)
Uno de los cuerpos ingresó desmembrado, decapitado y parcialmente quemado a la morgue de San Pedro Sula.(FOTO: X)

Las investigaciones preliminares indican que los cadáveres fueron hallados en una zona montañosa de Omoa, Cortés, a la orilla de una calle en un sector boscoso cercano a Corinto.

Según reportes oficiales, los cuerpos estaban apilados unos sobre otros, una escena que las autoridades describieron como una de las más violentas registradas recientemente contra agentes policiales en Honduras.

La Secretaría de Seguridad confirmó el hallazgo la noche del jueves, luego de que los uniformados fueran reportados como desaparecidos durante un operativo antidrogas en la frontera con Guatemala.

Las víctimas pertenecían a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).

Operativo terminó en tragedia

De acuerdo con las investigaciones, los agentes ingresaron a una vivienda en Corinto como parte de una operación de alto impacto contra una estructura criminal vinculada al narcotráfico.

Sin embargo, los uniformados fueron sorprendidos por hombres fuertemente armados que custodiaban al principal objetivo de la operación.

Las autoridades sostienen que los policías fueron superados numéricamente, sometidos y posteriormente privados de libertad por integrantes del grupo criminal.

Horas después, los trasladaron hacia una zona montañosa donde finalmente fueron ejecutados.

Los agentes fallecidos fueron identificados como:

  • Lester Josué Amador Herrera
  • Leonel Alejandro Valdez Núñez
  • Dailin Francisco Elvir Quintanilla
  • Nels Makley Eguigure Benavídez
  • Emerson Josué Canales Fúnez
Honduras mantiene operativos en la frontera con Guatemala tras la masacre policial registrada en Corinto. (FOTO: Infobae)
Honduras mantiene operativos en la frontera con Guatemala tras la masacre policial registrada en Corinto. (FOTO: Infobae)

El caso provocó una fuerte reacción dentro del Gobierno hondureño y derivó en la suspensión del alto mando de la DIPAMPCO, así como en una intervención administrativa y operativa de la unidad policial.

Honduras intensifica operativos e investigaciones

Tras la masacre, cientos de policías y militares fueron desplegados en Corinto y sectores fronterizos de Omoa para continuar las labores de búsqueda de los responsables.

Las autoridades hondureñas también mantienen coordinación con Guatemala debido a sospechas de que varios integrantes de la estructura criminal escaparon hacia territorio guatemalteco.

Además, Honduras activó una notificación azul de Interpol contra presuntos miembros de la banda criminal “Los Argueta”, vinculada preliminarmente al ataque.

Interpol emitió una notificación azul internacional para localizar a presuntos responsables de la masacre contra agentes de la DIPAMPCO en Honduras.(FOTO: Secretaría de Seguridad)
Interpol emitió una notificación azul internacional para localizar a presuntos responsables de la masacre contra agentes de la DIPAMPCO en Honduras.(FOTO: Secretaría de Seguridad)

Las investigaciones también apuntan a posibles conexiones entre la estructura criminal y grupos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mientras avanzan las autopsias y análisis científicos, la Policía Nacional permanece en duelo por uno de los ataques más sangrientos registrados recientemente contra cuerpos de seguridad en Honduras.

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