4 alimentos fermentados que pueden mejorar la salud intestinal y fortalecer las defensas

El consumo de alimentos fermentados se vincula con mejoras en la salud intestinal y menor malestar digestivo según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés global por una salud intestinal equilibrada mediante alimentos fermentados aumentó en los últimos años. Incorporar alimentos fermentados puede asociarse con cambios en la microbiota y con mejoras en molestias digestivas en algunos grupos, aunque el efecto depende del alimento, el procesamiento (por ejemplo, pasteurización), las cepas presentes y la cantidad consumida.

Una revisión en la revista médica Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology describió que los posibles beneficios gastrointestinales no se explican solo por “probióticos”: también intervienen componentes bioactivos y transformaciones del alimento durante la fermentación.

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Los alimentos fermentados se obtienen por la transformación realizada por bacterias y levaduras sobre ingredientes naturales. Ese proceso modifica carbohidratos, proteínas y compuestos vegetales, y puede generar metabolitos como ácidos orgánicos y otras sustancias derivadas de la fermentación.

Al interactuar con la flora intestinal, los microorganismos y compuestos derivados de estos alimentos pueden contribuir a reducir molestias gastrointestinales y a mejorar la absorción de nutrientes.

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En ese marco, una revisión de acceso abierto alojada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH) detalló tres vías por las que los fermentados podrían influir en el intestino: su valor nutricional, los metabolitos producidos por la fermentación y la capacidad de algunos microorganismos de sobrevivir el tránsito gastrointestinal e interactuar con el microbioma.

1. Vinagre de sidra de manzana

El vinagre de sidra de manzana es un producto derivado de la fermentación del jugo de manzana. En el proceso se forman ácidos orgánicos y otros compuestos asociados a la fermentación. A diferencia de otros fermentados, su contenido de microorganismos vivos puede variar de manera importante según la elaboración y la conservación.

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El vinagre de sidra de manzana contiene ácidos orgánicos derivados de la fermentación del jugo de manzana y su cantidad de microorganismos activos varía según el método de elaboración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de vinagre de sidra de manzana se difundió como recurso dietario, pero no todas las presentaciones aportan microorganismos activos. Si el objetivo es priorizar la presencia de bacterias viables, suelen elegirse variedades sin pasteurizar; en productos pasteurizados, la carga microbiana tiende a reducirse.

2. Kéfir

El kéfir es una bebida láctea fermentada que contiene una comunidad diversa de microorganismos. Esa diversidad lo diferencia de algunos productos con cultivos más acotados y es parte de lo que se investiga en relación con microbiota intestinal y síntomas digestivos.

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El kéfir suele tener menos lactosa que la leche, por lo que puede resultar más tolerable para personas con sensibilidad a ese azúcar. La evidencia disponible incluye estudios con resultados variables, con diferencias según el tipo de kéfir, la dosis y la población evaluada, como describió la revisión alojada en NIH.

3. Yogur

El yogur se elabora con leche y cultivos bacterianos. En función del producto, puede contener microorganismos vivos que llegan al intestino de manera transitoria y también aportar nutrientes y metabolitos que interactúan con la microbiota residente.

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El yogur aporta cultivos bacterianos vivos y nutrientes que pueden interactuar de forma beneficiosa con la microbiota intestinal del consumidor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo habitual de yogur se estudió por su relación con la tolerancia digestiva y con algunos síntomas compatibles con trastornos intestinales funcionales, aunque los resultados dependen de las cepas, del alimento y de la persona.

4. Pepinillos

Los pepinillos fermentados atraviesan una fermentación láctica que produce ácido láctico. En preparaciones fermentadas (no solo encurtidas con vinagre) pueden encontrarse bacterias como Lactobacillus, asociadas a procesos fermentativos.

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Para elegirlos, conviene distinguir entre pepinillos fermentados y encurtidos: no todos los productos del supermercado conservan microorganismos vivos en el resultado final, ya sea por el método de conservación o por tratamientos posteriores.

Qué aporta la fermentación además de microorganismos

Además de microorganismos, los alimentos fermentados aportan metabolitos generados durante el proceso. La revisión en Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology señaló que la fermentación puede enriquecer componentes bioactivos y reducir otros potencialmente problemáticos del sustrato, con posibles efectos sobre la barrera intestinal y el ambiente gastrointestinal.

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El consumo habitual de alimentos fermentados se investiga por sus posibles efectos positivos sobre la salud intestinal y los síntomas digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de alimentos fermentados se estudia como parte de estrategias dietarias orientadas a la salud intestinal, pero no equivale a una indicación médica. Ante síntomas persistentes o enfermedades digestivas diagnosticadas, la recomendación es consultar a un profesional de salud antes de modificar la dieta de forma significativa.