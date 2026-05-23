5 datos claves sobre el brote de ébola, según especialistas de Stanford

El brote de ébola en la República Democrática del Congo causa más de 130 muertes y 500 infecciones sospechas en cinco días (REUTERS/Arlette Bashizi)

El reciente brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) volvió a poner en foco a uno de los virus más temidos de África. La alarma internacional se encendió tras la declaración oficial del brote el 15 de mayo, y las cifras iniciales resultaron preocupantes: más de 130 muertes y más de 500 infecciones sospechadas en apenas cinco días.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respondió declarando una emergencia de salud pública internacional, movilizando recursos para evitar la propagación a países vecinos y otras regiones. Aunque la preocupación se extendió rápidamente, expertos señalan que el riesgo para la población fuera de África central es muy bajo.

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La cepa Bundibugyo del ébola dificulta los diagnósticos rápidos por su baja frecuencia y síntomas iniciales inespecíficos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Michele Barry, directora del Centro para la Innovación en Salud Global de Stanford, enfatiza la importancia de una respuesta rápida y coordinada para contener el brote y reducir el impacto en las comunidades afectadas.

1. Formas de contagio y nivel de amenaza fuera de la zona afectada

A diferencia de enfermedades respiratorias como el COVID-19 o el sarampión, el ébola no se transmite por el aire. La doctora Barry explica que el virus es “extremadamente infeccioso, pero no fácilmente transmisible”.

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El contagio solo ocurre mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, como sangre, saliva, orina o vómito, o a través de superficies contaminadas que entren en contacto con la piel lesionada o mucosas sin protección.

Uno de los principales riesgos de transmisión ocurre durante el manejo de cadáveres sin equipo de protección adecuado, especialmente en rituales funerarios o en el trabajo de personal de salud. Las posibilidades de contagio por vía aérea se limitan casi exclusivamente a procedimientos médicos muy específicos que generan aerosoles, por lo que el riesgo para la población general fuera de la región afectada es sumamente bajo.

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La Organización Mundial de la Salud declara emergencia de salud pública internacional ante el brote de ébola Bundibugyo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo de una pandemia global es muy bajo debido a la forma de transmisión del ébola. Sin embargo, la doctora Barry advierte que la enfermedad puede causar consecuencias devastadoras en la RDC y sus países vecinos si no se adoptan respuestas coordinadas y basadas en evidencia científica.

Las medidas de cuarentena y restricciones de viaje deben aplicarse de manera universal y científica para ser realmente efectivas y evitar discriminaciones innecesarias.

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2. Particularidades del virus Bundibugyo y retos diagnósticos

El brote actual está causado por la cepa Bundibugyo, una de las seis variantes conocidas del virus del ébola, pero mucho menos frecuente que las cepas Zaire o Sudán. Antes de este episodio, solo se habían registrado dos brotes de Bundibugyo en la historia, lo que dificultó su detección inicial.

Algunos test diagnósticos de ébola no identifican esta variante, lo que permitió que el virus circulara sin ser detectado durante varias semanas.

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El brote pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios en zonas de conflicto como la RDC, dificultando el control (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/Fotografía de archivo)

En cuanto a los síntomas, la cepa Bundibugyo se manifiesta de manera similar a otras variantes del ébola, con fiebre y debilidad como señales iniciales. Sin embargo, esta versión suele comenzar con diarrea no sanguinolenta y dolor de cabeza en más del 80% de los casos, mientras que los síntomas hemorrágicos al inicio solo aparecen en aproximadamente uno de cada cuatro pacientes. Esto puede dificultar el reconocimiento temprano del brote y retrasar la respuesta sanitaria adecuada.

La necesidad de pruebas específicas y la variabilidad en la presentación clínica subrayan los desafíos que enfrenta el sistema de salud para frenar la propagación del virus.

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3. Disponibilidad de vacunas, tratamientos y medidas de prevención

Aunque existen vacunas para algunas variantes del ébola —en particular para la cepa Zaire—, estas no son eficaces contra Bundibugyo. Los tratamientos con anticuerpos monoclonales también están diseñados para otras cepas, y hasta el momento no hay terapias ni vacunas aprobadas para la variante responsable del brote actual.

La prevención, por tanto, resulta fundamental. Barry subraya la importancia del rastreo de contactos estrechos, el uso correcto de equipamiento de protección personal para trabajadores sanitarios, y la atención en centros especializados para evitar la transmisión. Las prácticas de entierro seguro y la monitorización estricta de los casos sospechosos son esenciales para interrumpir la cadena de contagios.

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No existen vacunas ni tratamientos aprobados para la variante Bundibugyo del ébola; prevención y contención resultan fundamentales (Europa Press)

La OMS y equipos científicos ya están trabajando en la evaluación de tratamientos experimentales y en el desarrollo de potenciales vacunas para Bundibugyo, pero mientras tanto, las medidas de prevención y contención siguen siendo la mejor herramienta para salvar vidas.

4.Factores que determinan la mortalidad y vulnerabilidad de los sistemas de salud

La tasa de mortalidad del ébola Bundibugyo es menor que la de la variante Zaire, situándose entre el 30% y el 50% en brotes previos, pero el acceso a atención médica avanzada puede reducir drásticamente ese porcentaje.

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En el brote de África occidental de 2014-2016, la diferencia fue notable: mientras que la mortalidad en África superó el 50%, pacientes atendidos en Estados Unidos y Europa tuvieron una tasa de letalidad de solo el 18,5%,mientras que en países como Sierra Leona, Guinea y Liberia, la cifra superó el 50%, según un estudio.

La cepa Bundibugyo del ébola dificulta los diagnósticos rápidos por su baja frecuencia y síntomas iniciales inespecíficos (Europa Press)

La vulnerabilidad de los sistemas sanitarios en zonas de conflicto, como la RDC, dificulta tanto el acceso a cuidados intensivos como el rastreo de contactos, lo que agrava el impacto del brote. La doctora resalta que combatir el ébola en contextos de violencia y desplazamiento poblacional representa un desafío extraordinario para las autoridades sanitarias.

5. Interconexión global y factores ambientales

El ébola pone de manifiesto la interconexión entre el ser humano, el ambiente y la fauna silvestre. Aunque el reservorio animal exacto no se ha identificado, los murciélagos frugívoros se consideran los principales sospechosos de albergar el virus.

El ébola solo se transmite por contacto directo con fluidos corporales y no por vía aérea, según especialistas de Stanford (REUTERS/Victoire Mukenge)

Los brotes suelen estar precedidos por la muerte de grandes simios, como gorilas y chimpancés, en las mismas zonas donde luego aparecen casos en humanos. La expansión de actividades como la minería y la deforestación en la región ha incrementado el contacto entre personas y animales salvajes, elevando el riesgo de nuevos brotes.

“Con la creciente deforestación y otras presiones ambientales, es probable que veamos más brotes provocados por la interacción animal-humano”, advierte la doctora Barry, quien insiste en que la colaboración internacional es esencial para detectar y responder rápidamente a futuras amenazas infecciosas.