El duro cruce entre Demichelis y uno de sus jugadores en Mallorca: “No permito que se cuestione mi compromiso”

Marash Kumbulla le contestó a Martín Demichelis en la previa a un choque clave para la permanencia del Mallorca en La Liga

El ambiente en el RCD Mallorca se tensó a pocas horas del decisivo duelo ante Real Oviedo. El entrenador Martín Demichelis generó controversia al cuestionar públicamente la entrega de uno de sus futbolistas clave. El conflicto, que involucra directamente al defensor Marash Kumbulla, se produce en un contexto donde el equipo balear se juega la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. La polémica surgió tras declaraciones del técnico argentino que pusieron en duda la profesionalidad del deportista, quien respondió de manera inmediata y contundente en redes sociales.

En la antesala del partido fundamental contra un Real Oviedo ya descendido, Demichelis fue consultado por la situación física de Kumbulla y pronunció una frase que encendió la interna: “No sé nada de él. A buen entendedor, pocas palabras bastan, no sé nada y sé todo de Marash”. Como agregó el propio entrenador, “el que no ha querido estar, no está”, sugiriendo que existen otros casos similares dentro del plantel.

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La reacción de Kumbulla no se hizo esperar. El defensor, que atravesó una temporada marcada por lesiones y ausencias prolongadas —disputó apenas ocho partidos y acumuló 438 minutos—, utilizó su cuenta de Instagram para fijar su postura. “Me enteré por la prensa de algunas noticias y comentarios que ponen en duda mi profesionalidad y mi compromiso con el Mallorca”, publicó el futbolista. En el mismo mensaje, enfatizó: “No permito que se cuestione mi implicación y mi compromiso profesional. Habrá momento y tiempo para aclararlo, pero ahora todas las fuerzas deben estar centradas en el partido de mañana. Sigamos unidos, amunt Mallorca”.

El futbolista Marash Kumbulla publicó un mensaje en redes sociales desmintiendo rumores sobre su profesionalidad y compromiso con el RCD Mallorca, pidiendo unidad ante el próximo partido.

La tensión se intensificó porque el equipo, dirigido por Demichelis, enfrenta una situación límite: ocupa el penúltimo lugar de la tabla con 39 puntos y una diferencia de gol de -13. Para permanecer en La Liga, necesita vencer a Real Oviedo y depender de otros resultados. Debe superar a dos de los siguientes rivales: Girona (40 puntos - recibe al Elche), Elche (42 puntos - visita al Girona), Osasuna (42 - visita a Getafe) y Levante (42 - visita al Betis). El conjunto que ya quedó condenado a disputar la Segunda División es Real Oviedo.

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El desenlace de la temporada se definirá en una sola jornada, y la polémica interna añade presión sobre un grupo que ya lidia con la incertidumbre deportiva.

El cruce entre el entrenador y el central albano no es un hecho aislado en la temporada del Mallorca. El ciclo estuvo marcado por otros conflictos internos, como el que enfrentó al anterior técnico Jagoba Arrasate con el mediocampista Dani Rodríguez, ambos ya desvinculados del club.

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El trasfondo de la disputa entre Demichelis y Kumbulla involucra no solo cuestiones deportivas, sino también dinámicas de liderazgo y gestión dentro del vestuario. Las declaraciones del entrenador buscaban evidenciar su descontento por la actitud de algunos jugadores en el tramo final del campeonato, mientras que la respuesta del defensor apuntó a preservar su imagen personal y profesional, a la vez que llamó a la unidad del grupo en un momento crítico.

Vale recordar que esta no es la primera vez que Micho se ve involucrado en este tipo de situaciones. Su paso como director técnico de River Plate quedó marcado por un off en el que apuntó contra algunos de los futbolistas experimentados del plantel, algo que provocó un quiebre dentro del vestuario millonario y contribuyó a su salida del club.

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