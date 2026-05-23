Mundo

Marco Rubio se reunió con Narendra Modi en Nueva Delhi y lo invitó a Washington

El secretario de Estado norteamericano mantuvo un encuentro con el primer ministro de la India. Conversaron sobre la Alianza Estratégica Global Integral entre los países, así como temas relacionados a la paz y seguridad

Guardar
Google icon
Narendra Modi y Marco Rubio sentados en sillones, sonriendo y conversando, con las banderas de India y Estados Unidos de fondo y un arreglo floral
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio; junto al primer ministro de la India, Narendra Modi (@narendramodi)

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reunió este sábado en Nueva Delhi con el primer ministro de la India, Narendra Modi, para abordar temas prioritarios como la seguridad y el mercado energético, en la que constituye su primera visita oficial al país asiático.

“Me complace recibir al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Tratamos el progreso sostenido de la Alianza Estratégica Global Integral entre la India y EEUU, así como sobre temas relacionados con la paz y la seguridad regionales y mundiales", publicó el mandatario asiático en su perfil de X.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, en el que también participaron el embajador estadounidense, Sergio Gor, y el ministro de Asuntos Exteriores indio, S. Jaishankar, Rubio extendió una invitación formal en nombre del presidente Donald Trump para que Modi visite la Casa Blanca en un futuro próximo, según confirmó la delegación estadounidense.

Narendra Modi y Marco Rubio se estrechan la mano en una sala con las banderas de India y Estados Unidos. Modi lleva un chaleco beige, Rubio un traje azul
El mensaje de Narendra Modi en X (@narendramodi)

De acuerdo con lo informado por Gor a través de sus canales oficiales, la reunión sirvió para mantener una “discusión productiva” enfocada en profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad, comercio y minerales críticos.

PUBLICIDAD

La India es un socio vital para Estados Unidos”, declaró el embajador en X inmediatamente después de la cita.

La visita de Rubio coincide con una grave crisis de suministro energético en la India debido al conflicto con Irán, un escenario donde las petroleras estatales indias han encadenado tres subidas de precios en apenas una semana, encareciendo el combustible un 5% de media para los ciudadanos.

Con el bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde pasa más de la mitad de las importaciones de crudo de la India, Washington busca posicionarse como un proveedor clave de hidrocarburos para el gigante comercial.

Narendra Modi, vestido de blanco con chaleco claro, y Marco Rubio, de traje azul, se dan la mano frente a las banderas de India y Estados Unidos
Rubio y Modi conversaron sobre la Alianza Estratégica Global Integral entre los países, así como temas relacionados a la paz y seguridad (@narendramodi)

Queremos venderles tanta energía como estén dispuestos a comprar”, afirmó Rubio a los medios el viernes antes de emprender su viaje hacia Suecia y Asia.

La cita se da en paralelo a las complejas negociaciones para un Acuerdo Bilateral de Comercio (BTA) entre ambas potencias. El proceso se reanudó recientemente en Washington tras haber quedado estancado por la ofensiva arancelaria de la administración Trump.

El pacto definitivo sigue encallado debido al fuerte proteccionismo de EEUU en el sector agrícola y a las exigencias de reciprocidad industrial por parte de Nueva Delhi.

Como parte de su agenda oficial, Rubio mantendrá un encuentro bilateral con su homólogo indio, S. Jaishankar, antes de participar el próximo martes en la reunión de ministros de Exteriores del bloque del Quad, que congregará en la capital india a los jefes de la diplomacia de la India, Estados Unidos, Japón y Australia.

Temas Relacionados

Marco RubioNarendra ModiEstados UnidosIndiaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Uganda identificó en las últimas horas tres casos de ébola por el brote en el Congo

Se trata, por un lado de un conductor y una trabajadora sanitarios que atendieron al primer caso confirmado en el país procedente de RDC, y una mujer congoleña

Uganda identificó en las últimas horas tres casos de ébola por el brote en el Congo

Ucrania lanzó un nuevo ataque con drones contra una terminal petrolera de Rusia

Las autoridades de la ciudad de Novorossiysk apuntaron que la caída de restos de un aparato desató un incendio. Hay al menos dos heridos

Ucrania lanzó un nuevo ataque con drones contra una terminal petrolera de Rusia

Irán amenazó con una respuesta “devastadora” si EEUU reanuda los ataques contra el régimen

El jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que Teherán reconstruyó sus fuerzas armadas durante el alto el fuego

Irán amenazó con una respuesta “devastadora” si EEUU reanuda los ataques contra el régimen

5 datos claves sobre el brote de ébola, según especialistas de Stanford

El virus se transmite por contacto con fluidos corporales y puede generar cuadros graves con compromiso inmunológico, hemorragias y daño en múltiples órganos. Qué síntomas requieren atención inmediata y cómo actúan los protocolos de contención

5 datos claves sobre el brote de ébola, según especialistas de Stanford

El jefe de seguridad de Taiwán denunció que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla en los últimos días

Joseph Wu acusó al gigante asiático de “amenazar” la paz y la estabilidad en la región. “China es el único problema que está destruyendo el statu quo”, indicó

El jefe de seguridad de Taiwán denunció que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla en los últimos días
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La reforma de Claudia Sheinbaum que cambió las reglas del ISSSTE: cuántos años necesitas para jubilarte en 2026

La reforma de Claudia Sheinbaum que cambió las reglas del ISSSTE: cuántos años necesitas para jubilarte en 2026

La JEP negó el sometimiento de los acusados por el atentado en la Universidad Nacional, el caso lleva dos años sin avanzar en la justicia ordinaria

San Juan de Lurigancho: escuela de baile cerró tras ataque a balazos y seis meses de extorsiones

Perú y Costa Rica destacan 174 años de relaciones y consolidan cooperación en comercio e inversión

Testimonio de una enfermera revela el deterioro de Yulixa Toloza tras el procedimiento estético, según expediente de la Fiscalía: “Está muy somnolienta”

INFOBAE AMÉRICA

Las Fuerzas Armadas de Bolivia investigan la presencia de campesinos armados en los bloqueos

Las Fuerzas Armadas de Bolivia investigan la presencia de campesinos armados en los bloqueos

Uganda identificó en las últimas horas tres casos de ébola por el brote en el Congo

Revelan aterradores detalles forenses del asesinato de policías en Honduras

“Los pronósticos no han sido bonancibles como lo pintaban. Han sido peores”: El Salvador registra el 25% de la siembra

El presidente Arévalo tendrá a su cargo la elección de nuevas autoridades monetarias y de supervisión financiera

ENTRETENIMIENTO

Un hotel cerrado, una familia y una obra que se volvió de culto: la historia detrás de El resplandor

Un hotel cerrado, una familia y una obra que se volvió de culto: la historia detrás de El resplandor

Así negoció Marlon Brando su salario en “El Padrino”: la historia detrás del mito

Phil Collins no descarta volver a los escenarios: “Ahora me siento más sano que en bastante tiempo”

“Yo representé los 60, tú los 70: deberíamos cantar”, la frase de McCartney a Travolta que nunca olvidó

Miley Cyrus recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: “Es un día que nunca olvidaré”