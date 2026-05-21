Salud

Miel o azúcar: cuál es mejor para la salud y el bienestar, según la ciencia

Calorías, carbohidratos y endulzantes añadidos cuentan una historia distinta a la que circula en recetas y dietas, y hay contextos en los que la sustitución sí marca una diferencia

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Primer plano de un tarro de miel y un recipiente de azúcar con una pala, junto a un cucharón de miel y un paño de cocina a cuadros, sobre una encimera de madera
La miel es considerada un endulzante natural, aunque no siempre representa una alternativa más saludable al azúcar blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel se instaló como endulzante “natural” en dietas y recetas, y ese cambio suele presentarse como una mejora automática frente al azúcar refinado. La comparación, sin embargo, deja una conclusión menos llamativa y más útil: la miel no es un alimento saludable por defecto, pero aporta usos y componentes que el azúcar blanco no ofrece, sobre todo cuando se la emplea con un objetivo concreto y sin aumentar el consumo total de endulzantes.

En términos de aporte energético, las diferencias son menores de lo que sugiere su fama. Una cucharadita de miel aporta 21 calorías y 6 g de carbohidratos, frente a 16 calorías y 4 g de carbohidratos del azúcar blanco, según información divulgativa de Mayo Clinic. Cambiar azúcar por miel no garantiza un recorte de calorías ni de carbohidratos.

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La ventaja práctica, cuando existe, es que la miel suele ser más dulce y algunas personas usan menos cantidad; si eso reduce la porción total, la sustitución puede ayudar a bajar la ingesta de azúcares añadidos.

La principal diferencia, entonces, no está en “engorda menos”, sino en que la miel puede sumar funciones y compuestos que el azúcar refinado no tiene: trazas de micronutrientes y antioxidantes, y una utilidad clínica acotada en síntomas respiratorios leves.

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Qué aporta la miel que el azúcar blanco no aporta

Mascarilla de miel en el rostro, cuidado natural de la piel, hidratación y suavidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de miel como endulzante implica también sumar azúcares añadidos, igual que ocurre con el azúcar refinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar blanco granulado aporta energía sin micronutrientes relevantes, por lo que en nutrición se lo describe como una fuente de “calorías vacías”. La miel puede contener trazas de compuestos antioxidantes y pequeñas cantidades de micronutrientes; en el borrador se mencionan aminoácidos, dosis bajas de vitamina C, vitaminas del complejo B y minerales como calcio, hierro, cobre y zinc.

La diferencia existe, pero conviene dimensionarla: para lograr un aporte significativo de esos compuestos habría que consumir más miel, y eso implica también más azúcar. Aun así, desde el punto de vista comparativo, la miel ofrece esos componentes y el azúcar blanco no.

Qué dicen la evidencia y las guías: tos, garganta y azúcares añadidos

Donde la miel concentra evidencia más consistente es en beneficios concretos, sobre todo para la tos y la irritación de garganta. La Universidad de Oxford difundió resultados de una revisión de estudios que evaluó el uso de miel en infecciones respiratorias altas y sugirió considerarla como una opción para aliviar síntomas, en especial la tos, en comparación con cuidados habituales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Mayo Clinic destaca los compuestos antioxidantes de la miel y su uso en el alivio sintomático de la tos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS) incluye como recomendación doméstica la mezcla de agua tibia, limón y miel para calmar la irritación de garganta. En estos casos, la miel no funciona solo como endulzante: se usa como recurso sintomático, algo que el azúcar blanco no tiene como recomendación sanitaria equivalente.

Por su parte, Mayo Clinic describe a la miel como un recurso que puede aliviar la tos y menciona que sus compuestos antioxidantes se estudian por posibles efectos biológicos. El alcance es específico: alivio de molestias, no promesas terapéuticas amplias.

Para ordenar la discusión, conviene mirar las guías sobre azúcares añadidos. Según la American Heart Association, la miel cuenta como azúcar añadido cuando se incorpora a bebidas o preparaciones, igual que otros jarabes y formas de azúcar. La entidad sugiere límites de referencia diarios de azúcares añadidos de 100 calorías para la mayoría de las mujeres y 150 calorías para la mayoría de los hombres.

Ese enfoque desplaza la pregunta “¿qué endulzante es mejor?” por una más útil: “¿cuánto azúcar añadido total estoy consumiendo?”. Bajo ese criterio, la miel puede ser preferible por sabor o por uso culinario y, en escenarios puntuales, por su empleo sintomático en tos y garganta, pero no deja de sumar al “presupuesto” de azúcares añadidos.

Precauciones: quiénes deben evitarla o consultar

Un paciente y una doctora sentados frente a un escritorio blanco en una consulta médica, con la doctora escribiendo y el paciente escuchando en un consultorio luminoso.
Las personas con alergias al polen o diabetes deben consultar a un profesional antes de consumir miel por posibles riesgos a la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las precauciones son el capítulo donde conviene ser tajante. La miel no debe darse a niños menores de un año por el riesgo de botulismo infantil, una infección poco frecuente pero grave asociada a esporas de Clostridium botulinum. Este punto se repite en la divulgación médica.

También deben extremar cuidados las personas con alergias relevantes; el borrador menciona la alergia al polen y la posibilidad de reacciones tras el consumo o la aplicación tópica. Además, como ocurre con cualquier fuente de azúcar, la miel puede elevar la glucosa en sangre: quienes tienen diabetes o condiciones metabólicas deben incorporarla con criterio individual y, cuando corresponda, bajo supervisión profesional.

Consumida de manera responsable, en adultos y en niños mayores de un año, la miel puede ser útil como endulzante y como recurso sintomático para la tos y la garganta. Su ventaja frente al azúcar refinado no es calórica: es funcional y de composición, y aparece cuando reemplaza al azúcar sin aumentar el total de azúcares añadidos.

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